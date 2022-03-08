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Українські сили опору на Херсонщині зі "Stinger" збили російський літак. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили російський літак в районі Білозерки на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, наші сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили фашистський літак на Білозерці. Один пілот точно живий залишився – катапультувався. А жаль … Уламки потрапляли на Кізомис. Ніде фашистські тварюки ви не почуватиметеся спокійно!" - йдеться у описі відео.

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Топ коментарі
+66
там вроде сразу один покойничек, хорошие парашюты. Слава Украине.
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08.03.2022 19:12
+48
Звісно, що добрый парашут! Ще ніхто на нього не жалівся.
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08.03.2022 19:13
+40
это очередной кацапский "аналоговнет" - он открывается автоматически... от удара об землю
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08.03.2022 19:16
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там вроде сразу один покойничек, хорошие парашюты. Слава Украине.
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08.03.2022 19:12 Відповісти
Звісно, що добрый парашут! Ще ніхто на нього не жалівся.
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08.03.2022 19:13 Відповісти
качественный товар с АлиЭкспрес
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08.03.2022 19:14 Відповісти
мгновенный милый десантник мужчина один раз прыжок
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08.03.2022 19:17 Відповісти
я тебя нашел, человек который пишет им тексты объявлений!
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08.03.2022 19:51 Відповісти
Чудово сказано! Пишіть іще)
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08.03.2022 20:08 Відповісти
это очередной кацапский "аналоговнет" - он открывается автоматически... от удара об землю
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08.03.2022 19:16 Відповісти
"Анало говнет" Ви мали на увазі?
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08.03.2022 22:56 Відповісти
То там фсбшники попрацювали, щоб вони в полон не попадали. Молодці.
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08.03.2022 19:22 Відповісти
У них срок годности парашютов в 2015 году закончился. Но некоторым бывает везет.
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08.03.2022 19:30 Відповісти
Пацаны есть возможность заработать бабла! ***** шизофреник послал вас на убой! Гоните технику к нам сдавайтесь в плен и ваши дети будут счастливы!
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08.03.2022 19:13 Відповісти
Їм окрім грошей ще треба політичний притулок обіцяти. Бо шо йому ті гроші як удома його посадять на пляшку.
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08.03.2022 19:16 Відповісти
Все будет.
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08.03.2022 19:17 Відповісти
тобто не чекати поки опиниться дома? Прямо на місці на пляшку садити?)
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08.03.2022 19:27 Відповісти
За мілліон сам собі купить країну перебування.
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08.03.2022 19:32 Відповісти
И нахера их спасать за наши деньги, блд?
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09.03.2022 06:10 Відповісти
Вдалого полювання !!!
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08.03.2022 19:14 Відповісти
явно тяжелее воздуха
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08.03.2022 19:15 Відповісти
Ну наконец-то! А то целый день одна пехота, да БТРы.
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08.03.2022 19:17 Відповісти
не думаю, что овощное состояние пилота после катапультирования можно будет назвать жизнью. он ведь не думал, что на этой территории будут его херачить - однозначно или голову повредил или ноги ему оторвало или шлепнулся о землю больно
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08.03.2022 19:17 Відповісти
партизанка...
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08.03.2022 19:22 Відповісти
Вояки у них даже парашюты не расскрываютс
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08.03.2022 19:23 Відповісти
Пилот - дебил. А мог бы лям бакинских заработать...
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08.03.2022 19:24 Відповісти
Заработал позвоночник в трусел
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08.03.2022 19:33 Відповісти
Даний інцидент стався ще до оголошення про мільйон. Поспішили трохи хлопці, і людей насмішили.
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08.03.2022 20:13 Відповісти
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08.03.2022 19:24 Відповісти
О.
навіть єнот потанцював з ліва на право.
бо вчора з права на ліво шмаляв.
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08.03.2022 19:49 Відповісти
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
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08.03.2022 19:27 Відповісти
Не на землю українську мирну летіти тому пощіпаному двоголовому виродку, а напряму у пекло - та вычно горіти-шкварчати в огні у смолі кип'ячій! Ми переможемо, браття, бо Бог, Правда, вояки, народ за нас!!!
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08.03.2022 19:29 Відповісти
нічого не міняється в цьому грьобаному світі - раніше дідо ховав під стріхов манліхєра-95, а тепер його онук - стінгєра-92.
Тільки одна константа, бляха, залишається присутня у всій цій історичній хєрні - кацапи. От тепер тре з цієї константи узяти кореня кубічного, та зменшити цю константу до величини, якою наші онуки можуть вже знехтувати. Але стінгєр під стріхов най у них буде. На всяк випадок.
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08.03.2022 19:29 Відповісти
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08.03.2022 19:45 Відповісти
два дэбила это сила
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08.03.2022 20:57 Відповісти
Со строевой херня полная - не в ногу!
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09.03.2022 06:13 Відповісти
10000$ за броневик и сгущёнка с галетами до освобождения из плена. Поиграем же с Мальчишами - Плохишами.
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08.03.2022 19:52 Відповісти
где летуны хреновы
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08.03.2022 19:55 Відповісти
Мне кажется надо школьникам показывать,как работает закон НЬЮТОНА.
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08.03.2022 20:26 Відповісти
Надеюсь селяне порубали еще живого кацапского нациста на фарш. Причем начиная с конечностей,что бы быстро не сдох
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08.03.2022 21:13 Відповісти
так этот с парашютом сдох или нет??
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08.03.2022 21:53 Відповісти
Угадайте с 3-х раз.
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09.03.2022 02:23 Відповісти
 
 