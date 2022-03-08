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Українські сили опору на Херсонщині зі "Stinger" збили російський літак. ВIДЕО
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Українські сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили російський літак в районі Білозерки на Херсонщині.
Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці, наші сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили фашистський літак на Білозерці. Один пілот точно живий залишився – катапультувався. А жаль … Уламки потрапляли на Кізомис. Ніде фашистські тварюки ви не почуватиметеся спокійно!" - йдеться у описі відео.
Топ коментарі
+66 Evgeniy Suhoteplyy
показати весь коментар08.03.2022 19:12
+48 V Vv 00263b4f
показати весь коментар08.03.2022 19:13
+40 Andy Fisher 67a9edc7
показати весь коментар08.03.2022 19:16
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навіть єнот потанцював з ліва на право.
бо вчора з права на ліво шмаляв.
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
Тільки одна константа, бляха, залишається присутня у всій цій історичній хєрні - кацапи. От тепер тре з цієї константи узяти кореня кубічного, та зменшити цю константу до величини, якою наші онуки можуть вже знехтувати. Але стінгєр під стріхов най у них буде. На всяк випадок.