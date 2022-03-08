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Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова

Литва, Польща, Естонія та Німеччина розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині", - написала вона.

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Венедіктова зауважила, що світова коаліція заради справедливості росте щодня. "Разом переможемо і на юридичному фронті", - наголосила генпрокурор.
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Топ коментарі
+5
Вы войну закончите, а потом расследуйте. Где реальная помощь?
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08.03.2022 19:21
+2
Зверніть увагу, що від українських перемовників (та й від Президента) жодного слова про те, що "ми вчергове їдемо говорити з міжнародними воєнними злочинцями, на яких чекає відповідний суд". Також жодного слова про те, що Україна підписуватиме будь-які угоди лише з наступним, демократично обраним урядом раші.
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08.03.2022 19:29
+2
и за изъятие прокуратурой клистронов перед войной тоже надо кому-то ответить
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08.03.2022 20:28
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Вы войну закончите, а потом расследуйте. Где реальная помощь?
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08.03.2022 19:21 Відповісти
ti chto toljko chto prosnulsia,kstati, vot nizhe statja kak stingerom jopnuli sruskij samoljot / ponimaju, ti takije nechitajesh, boljno, no ti prochti, tam zhe vsio ok.
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08.03.2022 19:31 Відповісти
Алё, я про европейцев написал. Наши делает все возможное и невозможное. А эти сидят и бумажки складируют...
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08.03.2022 19:42 Відповісти
chitai, kto peredal Stingeri, tak vsio - kacap idi nahuj.
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08.03.2022 19:47 Відповісти
Тупой... Да еще и транслитом пользоваться не умеет. О чем с тобой вообще можно говорить?
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08.03.2022 19:49 Відповісти
krome translita jeshcho chto to jestj aa da sruskij jazik i skrepa v bashke - ***** idi.
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08.03.2022 19:53 Відповісти
Мат - язык умственно отсталых. Вот с этим тебе и жить... Адиос, псевдопатриот.
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08.03.2022 20:00 Відповісти
РАсследование пойдет с колес, т.е. не дожидаясь. И нечего вонять...
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09.04.2022 00:02 Відповісти
Зверніть увагу, що від українських перемовників (та й від Президента) жодного слова про те, що "ми вчергове їдемо говорити з міжнародними воєнними злочинцями, на яких чекає відповідний суд". Також жодного слова про те, що Україна підписуватиме будь-які угоди лише з наступним, демократично обраним урядом раші.
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08.03.2022 19:29 Відповісти
Вони так далеко ніколи не зазирали. Стратегічне планування це не про них...
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08.03.2022 19:30 Відповісти
На жаль, так.
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08.03.2022 19:33 Відповісти
Слишком ты борзой..... пля...
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09.04.2022 00:03 Відповісти
слишком ты борзой
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09.04.2022 00:04 Відповісти
Все потрібно задокументовувати по гарячих слідах, щоб найменша дрібничка була внесена до рєестру, щоб відповіли за кожну крапельку крові.
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08.03.2022 19:32 Відповісти
и за изъятие прокуратурой клистронов перед войной тоже надо кому-то ответить
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08.03.2022 20:28 Відповісти
Що за цей період зробила Венедіктова та очолювана нею Генпрокуратура??
Окрім подібних порожніх заяв, звичайно...
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08.03.2022 19:36 Відповісти
чому тільки чотори? а де останні? чекають хто кого? засранці!!!!
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08.03.2022 19:37 Відповісти
Если Гаага за кого берется, то это без вариантов. Значит Запад уверен в нашей победе.
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08.03.2022 19:45 Відповісти
 
 