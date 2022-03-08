Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Литва, Польща, Естонія та Німеччина розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині", - написала вона.
Венедіктова зауважила, що світова коаліція заради справедливості росте щодня. "Разом переможемо і на юридичному фронті", - наголосила генпрокурор.
Топ коментарі
+5 Randall Flag da70119e
показати весь коментар08.03.2022 19:21
+2 Y.M. Z.
показати весь коментар08.03.2022 19:29
+2 133133
показати весь коментар08.03.2022 20:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Окрім подібних порожніх заяв, звичайно...