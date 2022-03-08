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Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ

Російське Міноборони заборонило бійцям розривати контракти і планує перекинути на київський напрямок до тисячі бойовиків із приватної військової компанії "Ліга", колишня ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у зведенні на 18:00 українського Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - зазначили в Міноборони.

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"З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")", - йдеться в повідомленні.

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В Міноборони вказали, що в порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, "його особовий склад деморалізований".
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Топ коментарі
+63
Харків повністю контролюється ЗСУ
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08.03.2022 19:33
+48
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08.03.2022 19:34
+41
Ну і цих кацапів на фарш пустять
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08.03.2022 19:33
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Харків повністю контролюється ЗСУ
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08.03.2022 19:33 Відповісти
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08.03.2022 21:14 Відповісти
Ну і цих кацапів на фарш пустять
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08.03.2022 19:33 Відповісти
«Половцы, печенеги... он бы еще берендеев вспомнил»: Путин как древний баян

теперь еще орков вагнеровцов бросил, но Украина-Русь всех киздила
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08.03.2022 19:38 Відповісти
Половці так то злилися з слов'янами, після монгольської навали
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08.03.2022 19:48 Відповісти
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08.03.2022 19:34 Відповісти
давайте швидко тiльки а то там iноземний легiон вже зачекався хоча i нашi ЗСУ та ТО добряче дають цапам прикурити
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08.03.2022 19:34 Відповісти
Свежее необстрелянное мясо. Все боеспособное уже червей кормит. Приходится страйкболистов с лиги завозить.
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08.03.2022 19:35 Відповісти
Звідкіля ви такі беретися?
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08.03.2022 19:38 Відповісти
вагнеровец тоже пулепробиваемый. я думаю, их поставят сзади, что бы они своих в перед гнали. но и это им не поможет.
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08.03.2022 19:35 Відповісти
ой, та то ті самі ваньки, може форма трошки новіша
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08.03.2022 19:36 Відповісти
я теж так думаю..найманці--це гроші..нах йому воювати..він вкрасти любить грабанути щось..
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08.03.2022 19:38 Відповісти
Та ні

То теж м'ясо
Їх питати ні хто не буде
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08.03.2022 19:49 Відповісти
Прикольно мабуть кацапам - їдеш вбивати бандер, а по дорозі бачиш розбиті колони і обсмалені трупаки своїх товаріщей.
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08.03.2022 19:36 Відповісти
хорошо что их не собирают.по дороге могут передумать...
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08.03.2022 19:39 Відповісти
це ученія...мантра
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Лише за нашими офіційними даними втрати виродків у живій силі (дохлими) вже майже зрівнялися з кількістю втрат,
які вони понесли за ОБИДВІ чеченські війни разом узяті (5,5 та 7,2 тис відповідно за майже 12 років) .

І ц за 2 неповних тижні 👍🏼😡
.
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08.03.2022 19:36 Відповісти
Не дай Бог такое 😡
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08.03.2022 19:38 Відповісти
Гадаю, що Зеленський вже з підозрою відноситься до єрмака.
Після залучення Хомчака, гадаю, що там недовіра вже.. лишень зараз не на часі показувати зраду
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08.03.2022 19:42 Відповісти
коли не знищиш зло, воно повертається, (Зе і Вагнерівці)
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08.03.2022 19:38 Відповісти
И всякое кацапское дерьмо Alisa Skaeva идёт в спам...с8 марта барышня !!!
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08.03.2022 19:42 Відповісти
та не очень то спец...обычное зеленое.чуть паршивее ольгинского
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08.03.2022 19:57 Відповісти
наемников что ли? хоть в плен не надо будет брать
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08.03.2022 19:38 Відповісти
***** вирішив на той світ з собою все населення мордору забрать?! Ну а че - скрепно!
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Воно ж не просто так ******* про рай.
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08.03.2022 21:17 Відповісти
І "Ліга" ляже....чорнозему всім вистачить для удобрення
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Мммм... ЦЕ достобіса підійме бойовий дух солдата який вже однією ногою уявляв себе вдома. Вони хочуть щоб вони в атаку у сльозах йшли?
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Лаптеногое быдло с вашей армией уже покончено вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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08.03.2022 19:40 Відповісти
Дмитрий Уткин, он же Вагнер.
Командир путинских горлорезателей, который четыре раза почтил его советом за храбрость. Семейство Вагнеров работает во всем мире, где официально российские военные не могут и обвиняются в геноциде и преступлениях против человечности.
Сейчас они находятся в Украине с целью убить президента Владимира Зеленского, его семью и членов правительства. Пока неудачно.
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08.03.2022 19:41 Відповісти
Ця тварина родом з Кировоградщини.
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08.03.2022 19:42 Відповісти
так..землячок...я студентом повз Смоліно 5 років катався..
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08.03.2022 19:51 Відповісти
яке гидке обличчя... до цього "портрету" не вистачає чорної стрічки в правому нижньому кутку...
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08.03.2022 19:43 Відповісти
это его фото?Вагнера?
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08.03.2022 19:45 Відповісти
Звідси запостив.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2180570708760809&set=a.1183527265131830
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08.03.2022 19:47 Відповісти
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08.03.2022 19:51 Відповісти
Фантомас, ***....тьху гидота!
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08.03.2022 19:50 Відповісти
Не хватает формы SS. Вылитый немецкий нацист!
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08.03.2022 21:20 Відповісти
Всього 1000? Тю. На один день.
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08.03.2022 19:43 Відповісти
цікаво, із супутника все добре видно, куди ці еолони рухаються?
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Это тех, которых мы так неудачно упустили (при преступном содействии зеленки)? Замечательно! На ловца и зверь бежит
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Подивимось з чого ваґнери зліплені, чи не з того ж гімна що й кадирки?
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Американцы в Сирии уже показали
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08.03.2022 20:05 Відповісти
Гімнаґнери
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08.03.2022 21:21 Відповісти
"Лига кацапских *********".
Это не военнослужащие, это наёмники без знаков различия, их в плен можно не брать, а гражданский, который его расстреляет на месте в порядке самообороны, не несет никакой ответственности, ибо не обязан его обыскивать в поиске подмышечной кобуры, подвергая свою жизнь опасности. За Женевской конвенцией - это к ВСУ, а с гражданских какой спрос ...
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Пророчі слова С. Бандери.
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08.03.2022 19:45 Відповісти
Росіяни здавайтеся , приганяйте техніку до зсу , і ставайте проти ката 21 століття , дітей потім заберете

хто буде воювати за ***** проти вільних людей просто бесславно буде вбитий і спалений в мобільному крематорії
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08.03.2022 19:52 Відповісти
Палала вата
.
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08.03.2022 19:53 Відповісти
под джавелин или под стугну подлезут-и будет по вагнеровцам,тут им не с мирным населением воевать придется.
Да и понятно уже ,что любой спецназ для войсковых операций не годится,и на равных с регулярными войсками с тяжелым вооружением сражаться не могут,их положат-как это до придурочных генералов не дойдет.
Тоже самое со спецназом ОМОН-их дело мирняк разгонять ,а не подставляться под минометы и САУ
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08.03.2022 19:55 Відповісти
Стугном по стегну.))
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08.03.2022 21:22 Відповісти
Що він так надувся , а як буде виглядати здутим.
Он генерал який був красава, а здувся - лайно і головне у акті смерті буде записано що помер він від серцевого нападу десь у бурятії був у відпусці козу драл (тобто на полюванні.).
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08.03.2022 19:58 Відповісти
«Вагнерівці» вже гинуть на території України
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08.03.2022 20:03 Відповісти
Это войдёт в историю как Велика Утилизация
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08.03.2022 20:03 Відповісти
Слід же черговому гарматному м'ясу якось розчищати для свого головного нєдоделка шлях до Української столиці, до якої він хворобливо марить в'їхати на білому коні. Може йому ще й паляницю із сіллю урочисто піднести? Втім, смоли гарячої в нашого народу вистачить на всіх тарганів.
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08.03.2022 20:05 Відповісти
1000 тушек ниочём, загрядотряд скорее
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08.03.2022 20:06 Відповісти
Вагнерівці , кадирівці ця лякалка для кого? В нас абсолютно ніхто їх не боїться
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08.03.2022 20:12 Відповісти
Вагнеровцы с первых дней в Украине.
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08.03.2022 20:12 Відповісти
 
 