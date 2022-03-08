Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ "вагнерівців"
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Російське Міноборони заборонило бійцям розривати контракти і планує перекинути на київський напрямок до тисячі бойовиків із приватної військової компанії "Ліга", колишня ПВК "Вагнер".
Про це йдеться у зведенні на 18:00 українського Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - зазначили в Міноборони.
"З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони вказали, що в порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.
Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, "його особовий склад деморалізований".
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теперь еще орков вагнеровцов бросил, но Украина-Русь всех киздила
То теж м'ясо
Їх питати ні хто не буде
які вони понесли за ОБИДВІ чеченські війни разом узяті (5,5 та 7,2 тис відповідно за майже 12 років) .
І ц за 2 неповних тижні 👍🏼😡
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Після залучення Хомчака, гадаю, що там недовіра вже.. лишень зараз не на часі показувати зраду
Командир путинских горлорезателей, который четыре раза почтил его советом за храбрость. Семейство Вагнеров работает во всем мире, где официально российские военные не могут и обвиняются в геноциде и преступлениях против человечности.
Сейчас они находятся в Украине с целью убить президента Владимира Зеленского, его семью и членов правительства. Пока неудачно.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2180570708760809&set=a.1183527265131830
Это не военнослужащие, это наёмники без знаков различия, их в плен можно не брать, а гражданский, который его расстреляет на месте в порядке самообороны, не несет никакой ответственности, ибо не обязан его обыскивать в поиске подмышечной кобуры, подвергая свою жизнь опасности. За Женевской конвенцией - это к ВСУ, а с гражданских какой спрос ...
хто буде воювати за ***** проти вільних людей просто бесславно буде вбитий і спалений в мобільному крематорії
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Да и понятно уже ,что любой спецназ для войсковых операций не годится,и на равных с регулярными войсками с тяжелым вооружением сражаться не могут,их положат-как это до придурочных генералов не дойдет.
Тоже самое со спецназом ОМОН-их дело мирняк разгонять ,а не подставляться под минометы и САУ
Он генерал який був красава, а здувся - лайно і головне у акті смерті буде записано що помер він від серцевого нападу десь у бурятії був у відпусці козу драл (тобто на полюванні.).