З 9 березня з Ізмаїлу до Румунії курсуватимуть безкоштовні евакуаційні річкові рейси через Дунай, – Мінінфраструктури

Відзавтра з порту Ізмаїл до порту Тульча (Румунія) почнуть курсувати безкоштовні евакуаційні рейси.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії", - написало МІУ у телеграм.

За даними міністерства, відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу Ізмаїлу.

Рейси відправлятимуться з Ізмаїла двічі на день: о 08-00 (прибуття до Тульчі о 10-30) та о 14-00 (прибуття до Тульчі о 15-30).

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