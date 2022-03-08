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З 9 березня з Ізмаїлу до Румунії курсуватимуть безкоштовні евакуаційні річкові рейси через Дунай, – Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 9 березня з Ізмаїлу до Румунії курсуватимуть безкоштовні евакуаційні річкові рейси через Дунай, – Мінінфраструктури

Відзавтра з порту Ізмаїл до порту Тульча (Румунія) почнуть курсувати безкоштовні евакуаційні рейси.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії", - написало МІУ у телеграм.

За даними міністерства, відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу Ізмаїлу.

Рейси відправлятимуться з Ізмаїла двічі на день: о 08-00 (прибуття до Тульчі о 10-30) та о 14-00 (прибуття до Тульчі о 15-30).

Читайте: Румунія готова в разі вторгнення прийняти понад 500 тис. українських біженців

Автор: Володимир Янченко
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Сьогодні з мікрорайону Романівка знову евакуювали мирних мешканців Ірпеня. Завтра продовжать евакуацію. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на своїй сторінці у фейсбуці.

"Шановні мешканці Ірпеня! На сьогодні евакуацію в Романівці завершено. Завтра (9 березня) автобуси знову чекатимуть на вас з 10:00 до 15:00. Прошу поширення цієї інформації! Дякую!", - повідомив мер Ірпеня.

Нагадаємо, уже декілька днів поспіль з Ірпеня евакуюють мирне населення. За словами Олександра Маркушина, поки ми всіх не вивезуть, будуть проводити евакуацію.
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08.03.2022 19:48 Відповісти
 
 