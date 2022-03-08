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Рашисти у Бердянську розкидають листівки про референдум для "об’єднання" України і Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти у Бердянську розкидають листівки про референдум для

Окупанти в Бердянську розповсюджують серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОВА з посиланням на СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ "вагнерівців"



Листочки А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.

"Знаємо, що ви розумні та все розумієте, але СБУ просить жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам!  Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку! Продовжуємо довіряти ЗСУ!", - наголошується в повідомленні.
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Топ коментарі
+55
Слишком толсто. Походу даже спецслужбы мордора не понимают, где они находятся.
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08.03.2022 20:00
+38
Запихнуть эти листовки кацапским фашистским свиньям в глотки. Люди, если вы не работаете в спецорганизациях - даже не читайте это дерьмо. Не делайте себе нервы.
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08.03.2022 20:00
+33
у советских еще военных была поговорка: а можно сразу давать в рулонах и без букв
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08.03.2022 20:01
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Слишком толсто. Походу даже спецслужбы мордора не понимают, где они находятся.
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08.03.2022 20:00 Відповісти
Запихнуть эти листовки кацапским фашистским свиньям в глотки. Люди, если вы не работаете в спецорганизациях - даже не читайте это дерьмо. Не делайте себе нервы.
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08.03.2022 20:00 Відповісти
у советских еще военных была поговорка: а можно сразу давать в рулонах и без букв
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08.03.2022 20:01 Відповісти
И желательно с портретом путлера!
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08.03.2022 20:02 Відповісти
кацапи довбанi наркомани
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Ці гандони справді сподіваються, що їх в Україні ще хтось підтримає, як у 2014-у? Ні, вони таки справді їбонуті на всю голову.
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Крайняя степень дебилизма, что тут сказать...
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Всех кто сотрудничает с окупантами к стенке .
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08.03.2022 20:01 Відповісти
як що бумага м,якенька то не викидайте.
може знадобитися...
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Могли б їх тільки з однієї сторони друкувати, щоб зручно було використовувати за призначенням))
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Та могли б взагалі не друкувати.))
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08.03.2022 20:11 Відповісти
І не тільки. Там вже по радіо трансляція гімна рашки і срср. І рузькі пісні
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08.03.2022 20:02 Відповісти
наверное это барахло отпечатали уже давно,може и завезено было уже давно
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08.03.2022 20:02 Відповісти
Кацапы! Листовки от ***** сверните в трубочку и засуньте в известное место...
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08.03.2022 20:02 Відповісти
навіть на туалетний папір цю фігню не використаєш.
феее
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08.03.2022 20:03 Відповісти
Это чтобы парашу к Украине присоединить? Нормально.
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08.03.2022 20:03 Відповісти
***** нам ці дармоїди ссикливі
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08.03.2022 20:07 Відповісти
Там нардеп від опзж Олександр Пономарьов здав місто окупантам
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08.03.2022 20:04 Відповісти
Напечатайте листовки за объединение упыря с предками на том свете. Очереди будут
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08.03.2022 20:04 Відповісти
Оні *********
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08.03.2022 20:09 Відповісти
Ті кацапи такі кумедні істоти.
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08.03.2022 20:10 Відповісти
Вот только такой референдум проконал бы при захвате всей страны, или хотя бы Киева ))
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08.03.2022 20:10 Відповісти
Значит пуйло пошло на захват Украны. Наивный...
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08.03.2022 20:11 Відповісти
Рашисти у Бердянську розкидають листівки про референдум для "об'єднання" України і Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3322940

Туалетний папір.
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08.03.2022 20:11 Відповісти
Мамадорогая, листовки... Ну чисто неандертальцы.
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08.03.2022 20:12 Відповісти
Ні, ну в 2014-му це ще може і проканало, але зараз вже ні. роSSіяни намагаються свій телевізор принести на папері. Казкові дов6о@6и!
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08.03.2022 20:14 Відповісти
Там в низу не хватает подписи лигитимного.
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08.03.2022 20:14 Відповісти
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08.03.2022 20:19 Відповісти
ну дурні кацапи =ну хіба може жити в мирі лев з козломордою свинособакою
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08.03.2022 20:33 Відповісти
Походу эти листовки сам ***** Великий писал, абсолютная нісенітниця
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08.03.2022 20:52 Відповісти
Кацапские скоты пусть своими бумажками подотрут свои оркские жопы.!!! Ненавижу этих зверей
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08.03.2022 21:18 Відповісти
Как у них референдумы проходят мы все уже прекрасно знаем.
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08.03.2022 21:34 Відповісти
То у них мальчик в трусиках, то мальчик с пакетом... Какая-то подозрительная фиксация на мальчиках.
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08.03.2022 21:51 Відповісти
 
 