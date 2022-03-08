Російські окупанти взяли в заручники британських журналістів під Києвом, - Резніков
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Російські окупанти взяли у заручники журналістів із Великої Британії під Києвом.
Про це у своєму відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.
"Окупанти тримають у заручниках журналістів: зараз відомо про громадян Великої Британії у селищі Стоянка-2. Обстріляли групу та поранили ще одного журналіста – громадянина Великої Британії", - повідомив міністр.
Також, за його словами, журналіста, громадянина Швейцарії було обстріляно і пограбовано окупантами в Миколаївській області.
Топ коментарі
+24 Наталія Чичигіна
показати весь коментар08.03.2022 20:00
+21 ViktorXP
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+16 Nature of Ukraine
показати весь коментар08.03.2022 20:03
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Что ей мало
Но Европа не даётся, все выражает свою обеспокоенность
Интересно что там с Румынским самолётом закончилось? Замяли походу
це просто явка з повинною якась
ці вже точно не скажуть "мама, я в плєну, я не знал куда йеду"
Там вже 10 днів ні світла ні газу ні їжі ні медикаментів.
С формулировкой: "поскольку в настоящий момент на территории России и Беларуси отсутствует законно избранная власть, а всякие непонятные бандиты, воспользовавшись этим, получили доступ к оружию, для их контроля НАТО вводит свои войска."
И никакого объявления войны - тоже спецоперация по демилитаризации.
Це вже міжнародний тероризм, на який має реагувати НАТО.
КАЦАПИ - вам просто буде 3,14-ДА...
https://m.youtube.com/watch?v=48G5eSt_k-I