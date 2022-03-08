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Російські окупанти взяли в заручники британських журналістів під Києвом, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти взяли в заручники британських журналістів під Києвом, - Резніков

Російські окупанти взяли у заручники журналістів із Великої Британії під Києвом.

Про це у своєму відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"Окупанти тримають у заручниках журналістів: зараз відомо про громадян Великої Британії у селищі Стоянка-2. Обстріляли групу та поранили ще одного журналіста – громадянина Великої Британії", - повідомив міністр.

Також, за його словами, журналіста, громадянина Швейцарії було обстріляно і пограбовано окупантами в Миколаївській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
зараз Європа занепокоїться
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08.03.2022 20:00
+21
****? орки...
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08.03.2022 20:00
+16
Значить треба більше вбити росіян британськими NLAW
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08.03.2022 20:03
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****? орки...
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08.03.2022 20:00 Відповісти
И шо ж теперь скажет НАТО - нужно защитить своих граждан
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08.03.2022 20:06 Відповісти
Ми їх туди не посилали.
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08.03.2022 20:35 Відповісти
зараз Європа занепокоїться
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08.03.2022 20:00 Відповісти
Бісівським потворам все одно кого вбивати, грабувати
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08.03.2022 20:00 Відповісти
КА-дырки с катушек наверное от страха сьехали,палят во всех,гниды
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08.03.2022 20:00 Відповісти
Сейчас будут рассказывать о том, что это агенты НАТО, засланные в расположение их войск. Типа, корректировщики...
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08.03.2022 20:02 Відповісти
Значить треба більше вбити росіян британськими NLAW
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08.03.2022 20:03 Відповісти
Нато
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08.03.2022 20:03 Відповісти
Россия всеми силами намекает Европе
Что ей мало
Но Европа не даётся, все выражает свою обеспокоенность
Интересно что там с Румынским самолётом закончилось? Замяли походу
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08.03.2022 20:04 Відповісти
Щоб уникнути прямої конфронтації, в нато пожертвували румунським літаком і гелікомпетром. 8 людей загинуло і нічого...
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08.03.2022 20:24 Відповісти
Это хороший предлог завести на территорию Украины неопределённое количество личного состава Special Air Service.
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08.03.2022 20:05 Відповісти
Кацапи це тупікова гілка людства, нажаль іноземці цього ще не розуміють ☺️
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08.03.2022 20:05 Відповісти
хворі на всю ДНК люди
це просто явка з повинною якась
ці вже точно не скажуть "мама, я в плєну, я не знал куда йеду"
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08.03.2022 20:06 Відповісти
НАТО сборище импотентов
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08.03.2022 20:07 Відповісти
Де миротворці ООН?...
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08.03.2022 20:09 Відповісти
***** вже включає задню, але ж програти Україні він не може. Тому провокує НАТО, щоб припустити занавес та сказати, що Україну вони перемогли, але проти країн НАТО вони нічого не можуть зробити
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08.03.2022 20:15 Відповісти
А те, що цілі села українців на північ від Гостомеля взяті в заручники???
Там вже 10 днів ні світла ні газу ні їжі ні медикаментів.
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08.03.2022 20:21 Відповісти
Ну вот и Casus Delli для НАТО.
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08.03.2022 20:33 Відповісти
Belli.

С формулировкой: "поскольку в настоящий момент на территории России и Беларуси отсутствует законно избранная власть, а всякие непонятные бандиты, воспользовавшись этим, получили доступ к оружию, для их контроля НАТО вводит свои войска."

И никакого объявления войны - тоже спецоперация по демилитаризации.
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08.03.2022 20:48 Відповісти
Я не думаю, що цей сценарій з британськими журналістами сподобається королеві та прем'єру Борису та i НАТО так-ОЖ.
Це вже міжнародний тероризм, на який має реагувати НАТО.
КАЦАПИ - вам просто буде 3,14-ДА...
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08.03.2022 20:34 Відповісти
Нічого не буде. Максимум можуть з дозволу України ввести свій спецназ і знищити терористів, що захопили громадян Британії.
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08.03.2022 21:01 Відповісти
Соловьев и Кедми недовольны ходом военной спецоперации в Украине
https://m.youtube.com/watch?v=48G5eSt_k-I
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08.03.2022 20:46 Відповісти
Звісно, незадоволені! Вони хочуть, щоб нас знищили! Zombi-орки-окупанти маюсь бути знищені, а zombi населення має жарти лебедя років 40!!!
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08.03.2022 21:30 Відповісти
 
 