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Ferrari призупиняє виробництво авто для Росії та надасть 1 мільйон євро допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ferrari призупиняє виробництво авто для Росії та надасть 1 мільйон євро допомоги Україні

Італійський виробник автомобілів Ferrari призупиняє виробництво автомобілів для російського ринку та надасть 1 млн євро допомоги українцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує офіційний сайт компанії.

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"Враховуючи ситуацію, що триває, Ferrari прийняла рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і завжди поважатимемо всі правила, норми та санкції", - йдеться в заяві компанії.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья наголосив, що Ferrari стоїть поруч з усіма в Україні, хто постраждав від гуманітарної кризи.

"Ferrari пожертвує мільйон євро на підтримку нужденних українців. Кошти будуть спрямовані через регіон Емілія-Романья, який співпрацює з Червоним Хрестом та УВКБ ООН, фінансуватиме міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України, а також місцеві ініціативи, спрямовані на прийом біженців в італійському регіоні.

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Нагадаємо, японський автовиробник Nissan планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії через логістичні проблеми. Найбільші автовиробники, такі як Toyota, Mercedes-Benz Group, Ford і BMW, зупинили виробництво в РФ на тлі санкцій Заходу, що послідували за вторгненням в Україну.
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Поляки уже приехали, и в бой))
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2560
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08.03.2022 20:02 Відповісти
дві машини на війну????
маловато........
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08.03.2022 20:03 Відповісти
Які дві?- ЗАПАСКА...
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08.03.2022 20:50 Відповісти
заводська серія не така дорога як наприклад замовлення якогось шейха.
більше півляма не коштує
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08.03.2022 21:32 Відповісти
а хто буде купувати Феррарі в рашці і за що ?

за фантики ?
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08.03.2022 20:04 Відповісти
Нагадало старий жарт про те, що італійський танк не має броні і не може стріляти.
Проте він дуже швидкий і красивий! 😆
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08.03.2022 20:12 Відповісти
один мільйон євро. феррари подарувало колесо від машини. але дякуємо, знадобиться, чекаємо на бампер
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08.03.2022 20:13 Відповісти
А взагалі, існують якісь виробництва, які не були представлені в росії ?
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08.03.2022 20:29 Відповісти
можливо обухівський туалетний папір тепер може пишатись..)
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08.03.2022 20:44 Відповісти
от скажи чого тим ублюдкам в житті не вистачало, що на Україну захотілось напасти?
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08.03.2022 22:39 Відповісти
Мелковато как для Феррари.
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08.03.2022 21:12 Відповісти
 
 