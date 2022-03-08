Ferrari призупиняє виробництво авто для Росії та надасть 1 мільйон євро допомоги Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Італійський виробник автомобілів Ferrari призупиняє виробництво автомобілів для російського ринку та надасть 1 млн євро допомоги українцям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує офіційний сайт компанії.
"Враховуючи ситуацію, що триває, Ferrari прийняла рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і завжди поважатимемо всі правила, норми та санкції", - йдеться в заяві компанії.
Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья наголосив, що Ferrari стоїть поруч з усіма в Україні, хто постраждав від гуманітарної кризи.
"Ferrari пожертвує мільйон євро на підтримку нужденних українців. Кошти будуть спрямовані через регіон Емілія-Романья, який співпрацює з Червоним Хрестом та УВКБ ООН, фінансуватиме міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України, а також місцеві ініціативи, спрямовані на прийом біженців в італійському регіоні.
Нагадаємо, японський автовиробник Nissan планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії через логістичні проблеми. Найбільші автовиробники, такі як Toyota, Mercedes-Benz Group, Ford і BMW, зупинили виробництво в РФ на тлі санкцій Заходу, що послідували за вторгненням в Україну.
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маловато........
більше півляма не коштує
за фантики ?
Проте він дуже швидкий і красивий! 😆