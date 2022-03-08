Через дії російських окупантів атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет - міністр енергетики Галущенко звернувся до міжнародних партнерів

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міжнародних партнерів із закликом закрити небо над Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Очільник Міненерго наголосив, що світ бачить жорстоку агресію проти України, бомбардування мирних міст та вбивства цивільного населення. "Внаслідок війни вже загинуло як мінімум 38 дітей. Це здавалося неможливим у Європі у ХХІ столітті. Однак це правда", - підкреслив міністр. "Навіть у страшному сні я не міг уявити захоплення Чорнобиля, Запорізької атомної станції, обстріл Харківського фізико-технічного інституту, де розташована дослідна ядерна установка. Але це відбулося", - наголосив Герман Галущенко.

Кожного дня з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гіршою за Чорнобиль та Фукусіму разом, попередив він. "Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет. Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації. І ви будете знати, хто це зробив – попри фейки та пропаганду. Але вже буде запізно", - йдеться у зверненні.

Герман Галущенко закликав міжнародні інституції та організації застосувати всі свої можливості та зусилля, і встановити безполітну зону над Україною – до того, як станеться катастрофа.

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