Горіла шина, палала: Миколаївці готуються зустрічати ворога шинами - зібрали за кілька годин все потрібне

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім закликав миколаївців зібрати шини, щоб не пропустити ворога до міста.

Про це він написав у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, потрібно встановити на кожному перехресті шини. Потім, якщо ворог прорветься у місто, завдання їх підпалити. У міських умовах це їх зупинить, а далі ми по них працюватимемо. Ми знаємо місто, а вони ні. Нікуди вони не пройдуть", - закликав Кім.

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За кілька годин містяни зібрали все необхідне. "Миколаївці, ви неймовірні. За пару годин усі перехрестя у місті в шинах", - подякував Кім.

"Тепер увага. Перше, без моєї команди нічого не палимо. Нині у місті нікого немає. Переміщується лише наша техніка. Наші дії - це запобіжні заходи Друге. Якщо це потрібно буде робити, то я повідомлю подробиці – звідки і що робити. Третє. Противник підходить до міста. Вони мають завдання закріпитися на околицях. Але про них знаємо все і всі їхні плани, і всі їхні настрої", - зауважив Кім.

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