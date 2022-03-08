УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17432 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
12 313 7
війна (56233) Миколаїв (1336) Кім Віталій (452)

Горіла шина, палала: Миколаївці готуються зустрічати ворога шинами - зібрали за кілька годин все потрібне

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Горіла шина, палала: Миколаївці готуються зустрічати ворога шинами - зібрали за кілька годин все потрібне

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім закликав миколаївців зібрати шини, щоб не пропустити ворога до міста.

Про це він написав у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, потрібно встановити на кожному перехресті шини. Потім, якщо ворог прорветься у місто, завдання їх підпалити. У міських умовах це їх зупинить, а далі ми по них працюватимемо. Ми знаємо місто, а вони ні. Нікуди вони не пройдуть", - закликав Кім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ "вагнерівців"

За кілька годин містяни зібрали все необхідне. "Миколаївці, ви неймовірні. За пару годин усі перехрестя у місті в шинах", - подякував Кім.

"Тепер увага. Перше, без моєї команди нічого не палимо. Нині у місті нікого немає. Переміщується лише наша техніка. Наші дії - це запобіжні заходи Друге. Якщо це потрібно буде робити, то я повідомлю подробиці – звідки і що робити. Третє. Противник підходить до міста. Вони мають завдання закріпитися на околицях. Але про них знаємо все і всі їхні плани, і всі їхні настрої", - зауважив Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників" - Зеленський британському парламенту
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто би міг подумати, якби не українці, що у 21 столітті шини опиняться у списку найефективніших
збройних засобів.
показати весь коментар
08.03.2022 20:43 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 20:21 Відповісти
Миколаїв тримайтесь і зичу вам Перемоги 📛
Україна переможе.
показати весь коментар
08.03.2022 20:46 Відповісти
Кім, ти молодець!!! Твоє завзяття і настрій дуже надихає містян
показати весь коментар
08.03.2022 20:47 Відповісти
кацапи, та йдіть ви вже ***** з України! вам тут не раді. чи вам повилазило?
показати весь коментар
08.03.2022 21:01 Відповісти
Підпалиш, а вітер буде в сторону оборони й що тоді?
показати весь коментар
10.03.2022 12:04 Відповісти
 
 