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Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що використовуватиме всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи раніше за багатовікову парламентську історію Палата громад не заслуховувала таке звернення, як звернення президента Зеленського сьогодні. Ми використовуватимемо всі можливі методи, скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, щоб путінське вторгнення провалилося і Україна знову стала вільною", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+61 Иллария Соняшникова
показати весь коментар08.03.2022 20:20
+43 Анатолик
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+42 ьля
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Хороший кацап - мертвій кацап.
сказал - сделает
ТАСС Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/48265274/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
@adirchagall
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12 ч
Путин гений, конечно. Говорили мне Соловьев и Кедми, а я не верил. Один человек за одну неделю расхреначил в ноль 140-миллионную страну, обрушил её заводы, устроил поток бегущих из неё граждан. Один! Там, где ни одна армия и флот не справились бы, этот сдюжил.
Красава, слов нет.