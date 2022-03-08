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Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що використовуватиме всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи раніше за багатовікову парламентську історію Палата громад не заслуховувала таке звернення, як звернення президента Зеленського сьогодні. Ми використовуватимемо всі можливі методи, скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, щоб путінське вторгнення провалилося і Україна знову стала вільною", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Якщо потрібно, ми зробимо більше". Джонсон, Трюдо та Рютте виступили з підтримкою України. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Джонсон - наш человек, и прическа у него классная.
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08.03.2022 20:20
+43
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08.03.2022 20:26
+42
пощастило нам з прем'єром британії
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08.03.2022 20:21
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Джонсон - наш человек, и прическа у него классная.
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08.03.2022 20:20 Відповісти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины.
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08.03.2022 20:45 Відповісти
Главное чтобы это не осталось только на словах. А то они умеют обещать
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08.03.2022 21:40 Відповісти
Главное, на данній момент поддержка и победа, а там разберемся.
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08.03.2022 21:49 Відповісти
пощастило нам з прем'єром британії
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08.03.2022 20:21 Відповісти
Нет. Это Великобритании повезло с народом Украины. Будь вы как мы, никакая поддержка не помогла бы удержать стадо кацапских свиней.
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08.03.2022 20:24 Відповісти
Поэтому весь нормальный мир за вас.
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08.03.2022 21:40 Відповісти
За украинцев. Я беларус.
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08.03.2022 21:43 Відповісти
А я вообще из Москвы (сердца орков). Поддерживаю как могу украинцев.
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08.03.2022 21:45 Відповісти
Хороший беларус - за Украину беларус.
Хороший кацап - мертвій кацап.
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08.03.2022 21:57 Відповісти
Нам теперь не отмыться!
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08.03.2022 22:05 Відповісти
Это правда!
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08.03.2022 21:41 Відповісти
Борис - упоротый брит !

сказал - сделает
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08.03.2022 20:22 Відповісти
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08.03.2022 20:23 Відповісти
у него еще и Z должен быть, даже целых два - ZZ
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08.03.2022 20:33 Відповісти
Надайте літаки, системи ППО, закрийте українське небо!!! Досить випробовувати долю, гинуть діти, мирні мешканці.
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08.03.2022 20:24 Відповісти
В Польше заявили о готовности безвозмездно передать самолеты МиГ-29 в распоряжение США

ТАСС Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/48265274/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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08.03.2022 21:46 Відповісти
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08.03.2022 20:26 Відповісти
Бажано табуреткою.
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09.03.2022 03:51 Відповісти
Справжній, наш Козарлюга !!!
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08.03.2022 20:26 Відповісти
наверное Маргарет Тетчер придется потесниться на пьедестале Великих Премьеров Англии-несмотря конечно на довольно "индивидуальную" внешность больше конечно похожую на европейскую толерантность-у Джонсона оказалась бульдожья хватка-дай бог не отпустит уже кацапского медведя
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08.03.2022 20:27 Відповісти
Не забудь і про Черчіля
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08.03.2022 20:45 Відповісти
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08.03.2022 20:29 Відповісти
Нехай беруть на вибір - Мордор, *********, кацапія, хромосома+1...
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08.03.2022 20:47 Відповісти
Швабростан.
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08.03.2022 20:57 Відповісти
**********
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08.03.2022 20:59 Відповісти
Подкитаина.
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08.03.2022 21:37 Відповісти
Малоросия!
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Впаларосія.
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Казак!
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08.03.2022 20:31 Відповісти
𝕭𝖗𝖎𝖌𝕬𝖉𝖎𝖗 ®


@adirchagall

·
12 ч



Путин гений, конечно. Говорили мне Соловьев и Кедми, а я не верил. Один человек за одну неделю расхреначил в ноль 140-миллионную страну, обрушил её заводы, устроил поток бегущих из неё граждан. Один! Там, где ни одна армия и флот не справились бы, этот сдюжил.
Красава, слов нет.
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08.03.2022 20:32 Відповісти
Армія України і український народ стали головною причиною, чому так сталося. Звісно з неоціненною допомогою усіх наших партнерів. А Путін просто думав, що ми безхребетні актинії і швидко здамося, але він помилився і наслідком стане розвал підерастіі.
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08.03.2022 21:40 Відповісти
Скорей бы они распались на части. А то будут Украину мучать еще тысячу лет пока не развалятся на запчасти недоРосии
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08.03.2022 21:45 Відповісти
Бункерний козлопідор думав що українці такі ж холопи як його піддані (адін народ).
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09.03.2022 03:58 Відповісти
Хто б міг подумати, що цей дивакуватий чоловік, стане прем'єром Об'єднаного Королівства та буде себе вести як новий Черчіль?...
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08.03.2022 20:32 Відповісти
Молодець! Схиляю перед ним голову!
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08.03.2022 20:45 Відповісти
Метод первый : дать Украине ПВО и самолеты. Метод второй : самим закрыть небо над Украиной. Вот и все методы. А на земле украинцы размолотят остатки "непобедимой" в пыль.
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08.03.2022 20:55 Відповісти
Блин, Англия больше всех говорит, а на деле - ввела меньше всех санкций, относительно РФ, по сравнению с союзниками. Пока не взяла ни одного беженца. Нет ареста счетов и имущества олигархов. Пока только болтовня. Делать дело надо, а не языком молоть.
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08.03.2022 20:57 Відповісти
ти як біженців на острів думаєш перекидати через купу країн по-дорозі?
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08.03.2022 21:19 Відповісти
Данные спутниковой разведки в режиме реального времени. С этого надо было начинать.
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08.03.2022 21:08 Відповісти
так це до США ніби?...
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08.03.2022 21:18 Відповісти
Да странно все это. На немецкий аэродром в распоряжение США, но ДЛЯ Украины........
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08.03.2022 22:06 Відповісти
многоходовочка
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08.03.2022 22:27 Відповісти
А що думає Великобританія,США,Канада,Германія про заборону ООН української символіки та називати війною вторгнення московитів в Україну?В ЗМІ ця інформація поступила ще в обід а тепер вже 21.56 а ще ніхто не відреагував у світі на цю заборону.
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08.03.2022 21:56 Відповісти
Проспали......... уже опроверли, очевидно очередная кацапская утка была.
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08.03.2022 22:07 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3322911/************************************************************************
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08.03.2022 22:11 Відповісти
Цей сморід був з луснутої московської консерви, їх ще багато буде.
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09.03.2022 04:02 Відповісти
 
 