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Укрпошта обирає найкращу марку з посланням "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Укрпошта обирає найкращу марку з посланням

"Укрпошта" оголосила конкурс на найкращу марку зі словами "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторнці "Укрпошти" у Facebook.

"Ми отримали майже 500 листів з ідеями для поштових марок! Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України. Тож вирішили зібрати 20 найкращих з філателістичної точки зору ескізів, з яких ви маєте обрати той один, який ми надрукуємо.

З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русский военный корабль, иди на#уй!" Тепер його побачить увесь світ!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Надо будет еще гривну выпустить с такой надписью...на юбилей нашей Победы..
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08.03.2022 20:33
+15
Pol Norman


@PolNorman1

·
7 мар.



Украинские солдаты призывают Кадырова, который по его словам, один "испугал и разогнал 1500 муджахидов в Чечне", приехать в Украину а не гнать понты устраивая дешевые спектакли на ТВ и посылая на убой путинских собак
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08.03.2022 20:35
+13
Нащі вояки на острові Зміїний прославили Україну навіки.
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08.03.2022 20:37
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Надо будет еще гривну выпустить с такой надписью...на юбилей нашей Победы..
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08.03.2022 20:33 Відповісти
Я хотел бы честно говоря чтоб мы быстрей победили. Чем быстрей тем лучше.
А можно бы лучше 09 мая путлер бы капитулировал и мы б отмечали День Победы 09 мая над Кацапами
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08.03.2022 20:35 Відповісти
Надо еще россии банкноту выпустить с надписью "На*уй?! Так мы уже на нем, только ноги свисают!"
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08.03.2022 20:54 Відповісти
Краща марка буде та, на якій замість # буде літера У.
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08.03.2022 20:35 Відповісти
Pol Norman


@PolNorman1

·
7 мар.



Украинские солдаты призывают Кадырова, который по его словам, один "испугал и разогнал 1500 муджахидов в Чечне", приехать в Украину а не гнать понты устраивая дешевые спектакли на ТВ и посылая на убой путинских собак
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08.03.2022 20:35 Відповісти
Воин должен чтото с этого получит..
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08.03.2022 20:35 Відповісти
Нащі вояки на острові Зміїний прославили Україну навіки.
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08.03.2022 20:37 Відповісти
ЗОВСІМ З ГЛУЗДУ З"ЇХАЛИ? СЕБЕ ПОВАЖАЄТЕ? УКРАЇНУ НА СВІТОВОМУ РІВНІ ОТАК ВИСТАВЛЯЄТЕ? ДЕГРАДАЦІЯ ПОВНА... ,РІВЕНЬ АЛКАША В ПІДВОРОТНІ.
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08.03.2022 21:00 Відповісти
що ти мелеш.піди проспись.
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Эта фраза уже легенда. А из песни, как грится, слов не выкинешь
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08.03.2022 22:48 Відповісти
Менi сподобалась марка #5
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08.03.2022 23:10 Відповісти
 
 