Зеленський обговорив з Макроном питання створення гуманітарних коридорів

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції обговорили питання створення гуманітарних коридорів для оточених міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

Підтримую постійний діалог із Емманюелем Макроном. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доправлення необхідних вантажів".

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