Зеленський обговорив з Макроном питання створення гуманітарних коридорів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції обговорили питання створення гуманітарних коридорів для оточених міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
Підтримую постійний діалог із Емманюелем Макроном. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доправлення необхідних вантажів".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://m.youtube.com/watch?v=48G5eSt_k-I
"Все, все что нажито непосильным трудом - все пропало! Дачка в Италии... три штуки....."