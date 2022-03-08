УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14374 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 115 5
Зеленський (17406) Макрон Емманюель (1048)

Зеленський обговорив з Макроном питання створення гуманітарних коридорів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції обговорили питання створення гуманітарних коридорів для оточених міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

Підтримую постійний діалог із Емманюелем Макроном. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доправлення необхідних вантажів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти меня совсем во грусть вганяеш..Соловьев жаліеться...Ні адного города за две неделі не взяли https://vimeo.com/685962235?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показати весь коментар
08.03.2022 20:35 Відповісти
Обговорили. І не більше того. Практичного зиску з цього нема і не буде,поки засрашка не піде нах з України. Знову біганина по колу,як з 2014 го. Пора з цим покінчити.
показати весь коментар
08.03.2022 20:38 Відповісти
Мы видели как сегодня работают, когда девочку убили.
показати весь коментар
08.03.2022 20:43 Відповісти
Соловьев и Кедми недовольны ходом военной спецоперации в Украине
https://m.youtube.com/watch?v=48G5eSt_k-I
показати весь коментар
08.03.2022 20:46 Відповісти
Щеб пак!
"Все, все что нажито непосильным трудом - все пропало! Дачка в Италии... три штуки....."
показати весь коментар
08.03.2022 20:59 Відповісти
 
 