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OECР зупинила участь Росії і Білорусі у всіх своїх органах

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OECР зупинила участь Росії і Білорусі у всіх своїх органах

Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, відома за англійською назвою OECD) ухвалила рішення негайно призупинити участь Росії та Білорусі у всіх своїх органах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву організації.

Члени OECР також доручили Генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, у тому числі щодо підтримки відновлення та реконструкції.

Організація економічного співробітництва та розвитку об’єднує 38 розвинених держав, переважно з високим рівнем добробуту, для координації спільної політики. Вимогою до держав-членів є дотримання принципів ринкової економіки та демократичного плюралізму.

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Росія здавна прагнула увійти до цього елітного світового клубу. Однак через війну в Україні організація вирішила припинити відносини з державою-агресором та завершила переговори про можливість вступу РФ.

Процес переговорів був заморожений з 2014 року, але організація декларувала принципову готовність його поновити у разі кроків з боку РФ.

Крім того, Рада ОЕСР вирішила закрити свій офіс у Москві і відкликати усі запрошення до Росії на міністерські зустрічі.

Також ОЕСР не починатиме нових проєктів з РФ та здійснить кроки для припинення вже розпочатих.
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Сюда смотрим.....https://www.youtube.com/watch?v=jNOr2Dx9DP4
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08.03.2022 20:38 Відповісти
Новини з циганського полку.....Приїхав кацапській танк. Закінчилася соляра. Каци поки шукали соляру, наші вкрали акумулятори. Каци залили соляру. Танк не заводиться. Пішли шукати акумулятори, наші злили соляру. Поки потім шукали і те , і друге, наші забрали танк в ОТГ. Тепер маємо танк
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08.03.2022 20:42 Відповісти
 
 