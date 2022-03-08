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Тиск на Росію має посилитися, а обороноздатність України зміцнитися, - Кулеба в розмові з Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тиск на Росію має посилитися, а обороноздатність України зміцнитися, - Кулеба в розмові з Бербок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Анналеною Бербок про способи захисту мирного населення України від військових злочинів Росії, забезпечення гуманітарних коридорів. Тиск на Росію має ще більше посилитися, обороноздатність України зміцнитися. Членство України в ЄС зміцнить ЄС та надихне героїчний український народ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів "війна" чи "вторгнення" щодо дій РФ в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росстата и других российских ведомств взломали хакеры. Сейчас на них размещена такая картинка.
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08.03.2022 20:39 Відповісти
Різниця між народами.
От дійсно видно чиї діди воювали, а чиї у полон здавались.
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08.03.2022 20:44 Відповісти
Олег Степанов

@o_stepanow

Сайт ФСИН прямо сейчас! То же самое на сайтах Минкульта, Минэнерго, Росстата, ФАС и ФССП
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08.03.2022 20:49 Відповісти
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08.03.2022 21:24 Відповісти
 
 