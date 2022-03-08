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Російські окупанти у Бердянську шість годин тримали журналістів у заручниках, намагаючись схилити їх на свій бік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти у Бердянську шість годин тримали журналістів у заручниках, намагаючись схилити їх на свій бік

Сьогодні у Бердянську окупанти заблокували співробітників у приміщенні інформаційної групи "ПРО100". Пропонували співпрацю. Стати пропагандистським рупором окупації. Але колектив медійників працювати відмовився і зрештою розійшовся по домівках.

Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Національній спілці журналістів України вдалося поспілкуватися з одним із бердянських журналістів, який поінформував про деталі прямої інформаційної окупації.

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"Сьогодні ми мали намір провести редакційне планування на найближчі дні та привітати жінок з 8 березня, - коментує для НСЖУ авторитетний бердянський репортер, який працює у ПРО100. – Раптом прийшли російські військові, з ними також були чоловіки у балаклавах, не у військовій формі. Пішли пропозиції. Працювати. Всі, хто прийшов до нас – сторонні люди, привезені. Можна сказати, що серед них є фахівці за різними інформаційними та технологічними напрямами, вони готові налагоджувати і вести мовлення. У нас, у колективу, складається враження, що їх глибоко консультували (джерела у силових відомствах) щодо досвіду бердянських журналістів, різних ситуацій, які з нами траплялися у минулі роки. Як аргумент на користь роботи в нових умовах окупації, нам нагадували про певні інциденти минулого, коли нібито "націоналісти тисли на місцевих журналістів", - розповів журналіст.

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До групи "ПРО100" входять ТРК "Юг", онлайн-радіо "Азовська хвиля", онлайн-ресурс "pro.berdiansk.biz", газети "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой", "Ведомости Юга".

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з колегами, які відмовляються працювати на окупантів. Водночас, ситуація із безпекою журналістів та медіапрацівників у регіонах, де присутня російська армія, є надзвичайно тривожною, загрозливою. НСЖУ фіксує воєнні злочини Росії проти працівників ЗМІ та інформує про них Європейську та Міжнародну Федерації.

Також дивіться: На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста. ФОТО
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Топ коментарі
+6
иди на ***,провокатор!
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08.03.2022 21:08
+3
Що, кацап, горить пукан?
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08.03.2022 21:08
+2
мусив залогінитись щоб цю падлу в спам бахнуть, але файні українці чергують
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08.03.2022 21:11
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иди на ***,провокатор!
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08.03.2022 21:08 Відповісти
Що, кацап, горить пукан?
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08.03.2022 21:08 Відповісти
мусив залогінитись щоб цю падлу в спам бахнуть, але файні українці чергують
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Андрей квасневский , ты пид...ра...с и рот твой обо...сцан. пошло тва.рь поцыну отс..а.сывать.
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08.03.2022 21:13 Відповісти
Вони знають що журналісти вельми хиткі у поглядах люди.
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08.03.2022 21:06 Відповісти
така херня вже не проходить, мізки прочистились, хто ще сумнівався
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08.03.2022 21:12 Відповісти
Да уж! Вспоминаю 2014 год и как мистер Жириновский науськивал своих охранников на молодых московских журналисток! Но, девушки держались достойно, а среди них была и беременная! Не судите по себе о других, да не судимы будете!
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08.03.2022 21:23 Відповісти
Достоїнство у московських журналісток?
Це анекдот такий?
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08.03.2022 21:29 Відповісти
Да нет, просто сэр Жириновский - " воин - ,*****, света. воин - ,*****, добра- свой окурок дрочит с ночи до утра" Кажется, так в известной песне поется! А среди этих девчонок Скабеевой и прочих лярв не было! На то время во всяком случае!
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Може мало запропонував )
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08.03.2022 21:45 Відповісти
Бердянск-Украина!!
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08.03.2022 21:18 Відповісти
само собою
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08.03.2022 21:20 Відповісти
Москалі за весь період загарбницьких війн з Україною завжди знищували письменних людей, служителів віри та носіїв етносу,
Натомість насаджали свою церкву, своє письмо і навіть стилізований український фольклор.
Нічого нового не видумали і ці фашистські окупанти.
Не дай БОЖЕ !!!!!!!!!
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08.03.2022 21:32 Відповісти
 
 