Російські окупанти у Бердянську шість годин тримали журналістів у заручниках, намагаючись схилити їх на свій бік
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Сьогодні у Бердянську окупанти заблокували співробітників у приміщенні інформаційної групи "ПРО100". Пропонували співпрацю. Стати пропагандистським рупором окупації. Але колектив медійників працювати відмовився і зрештою розійшовся по домівках.
Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Національній спілці журналістів України вдалося поспілкуватися з одним із бердянських журналістів, який поінформував про деталі прямої інформаційної окупації.
"Сьогодні ми мали намір провести редакційне планування на найближчі дні та привітати жінок з 8 березня, - коментує для НСЖУ авторитетний бердянський репортер, який працює у ПРО100. – Раптом прийшли російські військові, з ними також були чоловіки у балаклавах, не у військовій формі. Пішли пропозиції. Працювати. Всі, хто прийшов до нас – сторонні люди, привезені. Можна сказати, що серед них є фахівці за різними інформаційними та технологічними напрямами, вони готові налагоджувати і вести мовлення. У нас, у колективу, складається враження, що їх глибоко консультували (джерела у силових відомствах) щодо досвіду бердянських журналістів, різних ситуацій, які з нами траплялися у минулі роки. Як аргумент на користь роботи в нових умовах окупації, нам нагадували про певні інциденти минулого, коли нібито "націоналісти тисли на місцевих журналістів", - розповів журналіст.
До групи "ПРО100" входять ТРК "Юг", онлайн-радіо "Азовська хвиля", онлайн-ресурс "pro.berdiansk.biz", газети "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой", "Ведомости Юга".
Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з колегами, які відмовляються працювати на окупантів. Водночас, ситуація із безпекою журналістів та медіапрацівників у регіонах, де присутня російська армія, є надзвичайно тривожною, загрозливою. НСЖУ фіксує воєнні злочини Росії проти працівників ЗМІ та інформує про них Європейську та Міжнародну Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Це анекдот такий?
Натомість насаджали свою церкву, своє письмо і навіть стилізований український фольклор.
Нічого нового не видумали і ці фашистські окупанти.
Не дай БОЖЕ !!!!!!!!!