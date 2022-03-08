Російські окупанти у Бердянську шість годин тримали журналістів у заручниках, намагаючись схилити їх на свій бік

Сьогодні у Бердянську окупанти заблокували співробітників у приміщенні інформаційної групи "ПРО100". Пропонували співпрацю. Стати пропагандистським рупором окупації. Але колектив медійників працювати відмовився і зрештою розійшовся по домівках.

Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Національній спілці журналістів України вдалося поспілкуватися з одним із бердянських журналістів, який поінформував про деталі прямої інформаційної окупації.

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"Сьогодні ми мали намір провести редакційне планування на найближчі дні та привітати жінок з 8 березня, - коментує для НСЖУ авторитетний бердянський репортер, який працює у ПРО100. – Раптом прийшли російські військові, з ними також були чоловіки у балаклавах, не у військовій формі. Пішли пропозиції. Працювати. Всі, хто прийшов до нас – сторонні люди, привезені. Можна сказати, що серед них є фахівці за різними інформаційними та технологічними напрямами, вони готові налагоджувати і вести мовлення. У нас, у колективу, складається враження, що їх глибоко консультували (джерела у силових відомствах) щодо досвіду бердянських журналістів, різних ситуацій, які з нами траплялися у минулі роки. Як аргумент на користь роботи в нових умовах окупації, нам нагадували про певні інциденти минулого, коли нібито "націоналісти тисли на місцевих журналістів", - розповів журналіст.

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До групи "ПРО100" входять ТРК "Юг", онлайн-радіо "Азовська хвиля", онлайн-ресурс "pro.berdiansk.biz", газети "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой", "Ведомости Юга".

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з колегами, які відмовляються працювати на окупантів. Водночас, ситуація із безпекою журналістів та медіапрацівників у регіонах, де присутня російська армія, є надзвичайно тривожною, загрозливою. НСЖУ фіксує воєнні злочини Росії проти працівників ЗМІ та інформує про них Європейську та Міжнародну Федерації.

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