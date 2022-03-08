Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс
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У ЦРУ вважають, що армія Путіна може подвоїти зусилля в наступі в Україні, але український народ буде люто чинити опір.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Вільяма Бернса, сказані на брифінгу 8 березня.
"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін - Ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.
Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.
"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.
Також він додав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна починаючи з 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.
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Щоб робити такі прогнози не потрібно бути директором ЦРУ.
А втрати - це вбиті і поранені разом.
Журналістам пора розібратись в поняттях за 2 тижні війни.
Должность его ещё раз прочти ... и подумай.
А якщо серйозно то ні від звідки. Якщо при такій заяві нема посилань на пруфи, то ціна такої інфи меньше ніж коштує російський рубль.
Цінність твоїх постиків значно виЖча!
Ну не может быть второй армией Мира, армия из рабов.
Никогда.
Все это *****.
Бесправные и тупые ублюдки могут быть только армикй марадеров и убийц.
Все.
И не имеет никакого значения, сколько ещё железа к нам заедет.
Удобрения и металл нам пригодятся.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клименко,_Дмитрий_Николаевич - начальник артиллерии группировки
Варварские артобстрелы Чечни, Грузии, Сирии, теперь Украины - это всё он.
Уроженец Нежина.
2)потом смеются над тобой,
3)затем борются с тобой.
4)А потом ты побеждаешь.