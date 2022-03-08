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Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс

У ЦРУ вважають, що армія Путіна може подвоїти зусилля в наступі в Україні, але український народ буде люто чинити опір.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Вільяма Бернса, сказані на брифінгу 8 березня.

"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін - Ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.

Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.

"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.

Також він додав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна починаючи з 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику
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Топ коментарі
+33
Дякую, кеп.
Щоб робити такі прогнози не потрібно бути директором ЦРУ.
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08.03.2022 21:01
+18
Это не те нытики, которые предвещали что Киев возьмут за день-два ?
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08.03.2022 21:01
+18
Мені така фраза сподобалась - "Треба так їбашити русню, щоб аж Талібан хрестився!"
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08.03.2022 21:03
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08.03.2022 20:59 Відповісти
так це кореш ***** .. йому путін особисто нагороди вручав коли він був послом в московіїї .. вони товаришують майже 20 років
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08.03.2022 21:21 Відповісти
да, это пропутинский ******** и верить нельзя ни одному его слову
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08.03.2022 22:37 Відповісти
Довбойобів на росії, на жаль, ще вистачає.
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08.03.2022 21:00 Відповісти
они пребладают
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08.03.2022 21:04 Відповісти
Дякую, кеп.
Щоб робити такі прогнози не потрібно бути директором ЦРУ.
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08.03.2022 21:01 Відповісти
ага только потери россиян ЦРУ и Пентагон оценили в 4 тысячи всего за 13 дней войны??? а Украина утверждает что убито 12 тысяч.. типа не очень верят.. стремно как то.... у нас бои- а им там в Америках виднее всех.. обновите каналы связи из Рашки аналитики хреновы
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08.03.2022 21:04 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4455259-pentahon-otsinyv-vtraty-rf-u-viini-proty-ukrainy
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08.03.2022 21:06 Відповісти
***, скільки разів повторювати - 12 тис. - це ВТРАТИ.
А втрати - це вбиті і поранені разом.
Журналістам пора розібратись в поняттях за 2 тижні війни.
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08.03.2022 21:08 Відповісти
Та нє.Все правильно.12 тис. убитими і ще 30 тис. раненими.Це дані нашої розвідки.Тобто десь 40 тис..Тобто третина росіянських військ виведена із строю.Недавно була новина про це.
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08.03.2022 21:19 Відповісти
так писали, що втрати складають ледь не третину (якщо не помиляюсь 46 тис.)
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08.03.2022 21:35 Відповісти
ні це вбиті, навіть була новина що у рашки нема зв`язку з 9 тис. коли оголошували втрати 8 тис., а ще 1 тис. в полоні, тобто 8 тис. це вбиті, зараз вже 12 тис.
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08.03.2022 22:20 Відповісти
Пентагону канєшно - з за океану видніше .. .
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Хіба це не Пентагон краще бачив з-за океану майбутню агресію?
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09.03.2022 03:03 Відповісти
Пентагон сказав, що ті 2-4 тис. це "low confidence", тобто ступінь довіри до цих даних в них самих низький.
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Лучше бы в ответ на удвоение усилий Гитлера Кремлевского, США учетверили помощь Украине более разнообразным вооружением.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
А ты думаешь зачем он этот прогноз озвучил? Что бы у тебя был повод говно на вентилятор накинуть?
Должность его ещё раз прочти ... и подумай.
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08.03.2022 21:14 Відповісти
Это не те нытики, которые предвещали что Киев возьмут за день-два ?
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08.03.2022 21:01 Відповісти
Совершенно верно. Абсолютно некомпетентные граждане,как оказалось. Просто пар пиара в течение десятилетий при помощи Голливуда.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
Ошиблись и одни и другие. А мы оказались "мал ,да удал".
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Они поставили себя на место кацапов и на основе этих данных смоделировали ситуацию. Но ихняя модель не учитывает такие два важных фактора, как ********** и **************, присущее именно кацапам, потому ихняя модель дала сбой
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08.03.2022 22:59 Відповісти
Подвоїти зусилля? Чим? Ким? Деморалізованими "ваньками" з костроми? ЦРУ-ви довбой@би.
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08.03.2022 21:02 Відповісти
Хто там питав..Для чого резерв?
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08.03.2022 21:02 Відповісти
Боюсь, тобто зовсім навпаки -- радію думці, що їх резерв, це зовсім не такий як у нас! Ніякій логіці не піддається у відповідальний наступ з захопленням відправити "салаг", а професійних залишити на потім, коли перші все провалили...
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08.03.2022 21:06 Відповісти
так салаг і відправляли.для парада на крещатіке..тому і було стрягнуто таку силу ..на бліц кріг..
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08.03.2022 21:12 Відповісти
ще одне скажу..якшо зберуть "ваньок" старших по віку ..у них сім'ї..і не дуже вони захочуть воювати..їм бояри попити та машку за ляшку..тим більше по дорогах стільки спаленої техніки побачать
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08.03.2022 21:16 Відповісти
Мені така фраза сподобалась - "Треба так їбашити русню, щоб аж Талібан хрестився!"
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08.03.2022 21:03 Відповісти
Незадолго до начала переговоров Путин в режиме видеоконференции общался с главой российской делегации Владимиром Мединским и давал ему наставления. Путин потребовал, чтобы Мединский привез с переговоров любой, подписанный сторонами документ, вплоть до соглашения о намерениях, с любыми, даже минимальными уступками с украинской стороны, который можно было бы представить для внутреннего потребителя в России если не как фактически акт о капитуляции, то как весомую победу и явный знак, что война начата не зря и все движется в правильном направлении ©
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08.03.2022 21:03 Відповісти
Откуда инфа?
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08.03.2022 21:05 Відповісти
Інфа перехоплена кібервійськами..
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Нашел. Это инфа с телеграмм канала генерал свр. Мягко говоря верить этому нельзя
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08.03.2022 21:14 Відповісти
По ****** російської делегації було видно.

А якщо серйозно то ні від звідки. Якщо при такій заяві нема посилань на пруфи, то ціна такої інфи меньше ніж коштує російський рубль.
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08.03.2022 21:12 Відповісти
Ну, звичайно ж.
Цінність твоїх постиків значно виЖча!
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08.03.2022 21:16 Відповісти
Украина на переговоры не явилась. Зато явилась на войну
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08.03.2022 21:58 Відповісти
Да, и то что россияне до сих пор имеют возможность пользоваться глобальным, а не суверенным интернетом, это не благоразумие власти, а отсутствие технических возможностей. Хотя Путину докладывают, что в ближайшее время всё для этого будет готово. И если отключение от интернета всё же состоится, то это уже точно будет не просто железный, а железобетонный занавес
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08.03.2022 21:13 Відповісти
то хай Шойгу намалює і покаже
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Это же те люди из ЦРУ которые рассказывали как рузге Киев возьмут за пару дней, максимум за 4.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
НУ це могла бути свідома деза. Щоб підштовхнути росію до дій.
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Якщо можеш, - ДОПОМОЖИ! А не просто став кореспондентом, котрий тільки може фіксувати даний момент!!!
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08.03.2022 21:05 Відповісти
Та ******* вже лякати. Одні кажуть вже всирається, через пів дня інші про подвоїть зусилля. Ідіть *****. Не допомагаєте то хоть під руку не *******.
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08.03.2022 21:05 Відповісти
Откуда резерв? Это ещё 150000 тысяч. Где это возьмут?
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08.03.2022 21:07 Відповісти
А спитай в ЦРУ. Їм там з Ленглі видніше мабуть.
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08.03.2022 21:10 Відповісти
Следующие будут заезжать уже на велосипедах. И то, если Китай подмогнёт.
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08.03.2022 21:14 Відповісти
Вильям Бернс был послом США на кацапии и имел прокацапские взгляды на тот момент т.ч. делайте выводы сами
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08.03.2022 21:06 Відповісти
личный кореш окурка. не знаю, дарил ли он ему одеяло, как берлускони
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08.03.2022 22:39 Відповісти
Абдалла♥️🇺🇦за Свободу Украины@turkmendagz·14 ч

Ну не может быть второй армией Мира, армия из рабов.
Никогда.
Все это *****.
Бесправные и тупые ублюдки могут быть только армикй марадеров и убийц.
Все.
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Тримаймося , не слухаєм бовдурів, ситуація тяжка з 24 числа
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08.03.2022 21:10 Відповісти
«Пока просто пукнул в лужу, но собирается удвоить усилия» - я так понял смысл сообщения
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08.03.2022 21:10 Відповісти
Пердане, мабуть, в два рази гучніше!
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08.03.2022 22:20 Відповісти
Не, в этот раз жидко обосрется. Так сказать произойдет переход количества в качество
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08.03.2022 23:04 Відповісти
Мы тут, на нашей земле, хорошо видим, как путинососы превращаются в пепел! А у Бернса слабый аналитический отдел, который не в состоянии сделать правильные выводы. Лупили и будем лупить русню до тех пор, пока не уберутся на х " й!
И не имеет никакого значения, сколько ещё железа к нам заедет.
Удобрения и металл нам пригодятся.
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08.03.2022 21:11 Відповісти
На любого маньяка есть свой маньяк разьеремся
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08.03.2022 21:18 Відповісти
тебе страшно - бухни бояры для храбрости...!
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08.03.2022 21:35 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 21:13 Відповісти
Саме так!!!
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08.03.2022 21:27 Відповісти
Подвохти? Чим? Комунальним транспортом?
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08.03.2022 21:15 Відповісти
А ми по - троїм кількість вантажу 200!
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08.03.2022 21:16 Відповісти
Нехай подвоюють і навіть потроюють! А ми наростимо зусилля і в четверо і навіть в десять разів.
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08.03.2022 21:16 Відповісти
сказано в такой манере, что не удивлюсь что он еще и попкорном собирается запастись... накуй нам такие прогнозы, без вашей помощи реальной, как закрытие неба, например. мы и сами знаем на что этот маньяк способен
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Росіянська армія вже може тільки собі на ...уй солі насипать!Нема вже чи воювати підходять ешолони з технікою 60 х років....
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Клименко Дмитрий Николаевич, 22.08.1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клименко,_Дмитрий_Николаевич - начальник артиллерии группировки
Варварские артобстрелы Чечни, Грузии, Сирии, теперь Украины - это всё он.
Уроженец Нежина.
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08.03.2022 21:22 Відповісти
гарний майбутній жмур.
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08.03.2022 21:31 Відповісти
Путинские генералы, воюющие против Украины
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08.03.2022 21:23 Відповісти
Головне,що б наші напьорсточніки за спинами НАШИХ ВОЇНІВ не поділили Україну на нових кремлівських хазяїв...Жодних перемовин без США,Британії і Польщі.Наші "керівники"повині бути тільки під прицілом...
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08.03.2022 21:25 Відповісти
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08.03.2022 21:39 Відповісти
Бернс служил послом США в РФ и он путлераст, написавший множество статей про то. что НАТО не должен расширяться обижая РФ
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08.03.2022 21:42 Відповісти
М-де... Існував колись міф про пентагонівсько-цеерушних аналітиків з надпотужними мізками...
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Це ж скільки ще "бандерольок"з падлом прийдеться на ху№лостан відправити.... Нічого ми Українці працьовиті! Впораємось!!!
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08.03.2022 21:58 Відповісти
1)Сначала они тебя не замечают,

2)потом смеются над тобой,

3)затем борются с тобой.

4)А потом ты побеждаешь.
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08.03.2022 22:24 Відповісти
КАРИ, московітам, КАРИ ЗА УКРАЇНУ!,
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08.03.2022 23:07 Відповісти
Подвоят замену памперсов,не забудьте своему гитлеру поменять
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09.03.2022 02:54 Відповісти
А ВИ ЩО БУДЕТЕ РОБИТИ !? СИДІТИ Й ПЗДІТИ !?
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09.03.2022 19:47 Відповісти
 
 