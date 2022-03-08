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Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер
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Російські війська 8 березня випустили три ракети по Борисполю, дві з яких були збиті.
Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини", - розповів Борисенко.
За словами мера, оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося, оскільки чітко зрозуміла траєкторія польоту
"Тому все нормально, ситуація контрольована", - запевнив Борисенко.
Топ коментарі
+26 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 21:01
+16 MAKAROV ddf66d11
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+16 Павел Северин bc9b18a5
показати весь коментар08.03.2022 21:13
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Будь ласка, зачекайте...
Я сподіваюсь, всі розуміють, що зосереджуватись в одному місці, добре відомого ворогу, не варто.
Я це розумію, наприклад, а наші військові, певен, не дурніше за мене
Калибр 3М14, калибр 3М54 - годовой объем производства колеблется от 70 до 290 штук, если исключить экспортные версии, то должно быть около 1800 калибров.
С-10 Гранат - около 100
П-800 Оникс - менее 200
П-700 Гранит - 328 в 2006 году
P-270, P-500, P-1000 - менее 1000
Эти ракеты дорогое удовольствие на самом деле. Поэтому я думаю что в реале не более 900-1100 калибров.
французки ППО "Кроталь"?!!
їх кому завгодно продають.
вони навіть в Пакистані, Ірані та Лівії є!
А нам нельзя
Мыж не муслимы
Да и ***** обидеться. У Макрона яйц не хватит на такое
Нам же час важливий?!
Про ракетний треш і трберезня охи про те, що буде далі.
Дзвонив Пентагон і казав таке: за 9 діб РФ запустила 480 ракет, з них 230 - з мобільних ПУ, тобто з "Іскандерів". 160 пусків - з території РФ, 70 - з Білорусі (з-під Мозиря, якщо випадково ця дира комусь з українських міст - побратим, прокляніть їх та викиньте з братів-друзів; Конотопським відьмам: як звільнитеся від справ оборони рідного місця - поробляйте туди), 10 - з кораблів ЧФ РФ.
Весь цей ракетний треш ретельно підраховує спеціально призначений бухгалтер - супутник раннього попередження про ракетний напад Imeus, котрий висить в 28000 км від Землі. Ракету, що летіла в Бровари в 1999, він теж бачив, до речи. Цифри - верняк, ця система рахує з кінця 70-х.
"Калібри" ми порахували раніше (було десь 200, витрачено десь 170. По "Іскандерам" має бути десь так: по одній ракетній бригаді є в кожній армії, що бере участь у вторгненні, тобто бригад має бути 3-4 (36-48 ПУ, кожна має 2 ракети на ПУ, ще 2 на ТЗМ, загалом у бригади - 144-192 ракети). Можна навангувати, що в закромах Родини має бути принаймні ще стільки ж. Ще можна позабирати запаси в інших бригадах (ще є 8 бригад, по неперевірених даних - навіть 10, але 2 нові я ніде знайти не зміг).
Як з мобільних ПУ стрельнули 230 штук, то це означає, що своє витратили і ще десь запозичили, тобто вже не вистачає. Ще 240 ракет запускали з літаків (тут - не моє пасовисько, маю з компетентними людьми перебалакати, Пенсіонінформбюро не має авіаційного юніту).
Цифрова мораль: ворогом витрачено 85% КР "Калібр", ОТР "Іскандер" - 24% (від загального від наявного в РФ, в операційній зоні витрачено 120%, тобто ракетні удари а) недолуго сплановані, б) криво виконані).
Про високоточну зброю РФ: коли ви наносите груповий ракетний удар крилатими ракетами по аеродрому, котрий є навіть на Google Maps, але влучаєте в газон біля аеродрому, то це - високонеточна зброя, а не ото все, що РФ в мультиках показує.
Для контрасту та усвідомлення краси ракетної справи: в 04:42 04.04.2017 два есмінці ВМФ США USS Ross (DDG-71) та USS Porter (DDG-78) нанесли удар 60 КР "Томагавк" по сирійській авіабазі Еш-Шарат. Свої цілі знайшли 59 ракет, при цьому деякі ракети першого пуску пробивали дири у бетонних укриттях, а другого пуску - влітали у пробиті дири і уражали сховані там літаки. Ось це - точність, ось це - ракетний удар. Ще маю зазначити шикарне почуття гумору і тонке розуміння російських реалій Пентагоном: ракетним ударом по гопнику керувала жінка, капітан "Портера" командер Andria L. Slough (на фоточці).
Вчиться, гопники, ракетній справі, належним чином!
Про погане: весь цей високонеточний хлам, рештки радянських крилатих ракет будуть літати над Україною до останнього дня, аж до знищення носіїв ракет (ССО це і без мене розуміють).
Але не кожен "Іскандер" долетить до середини Дніпра. Так у Гоголя, не?
Про хороше: балістичні ракети перехоплюються наявними у нас засобами простіше, ніж крилаті.
Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину
"Я могу подтвердить, что он вызвался защищать Украину и бороться против оккупантов всего свободного мира, в том числе защищать демократию в Латвии", - сказал министр.
Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.