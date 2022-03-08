УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14535 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
22 862 33
Бориспіль (448) війна (56233) ракети (2774) Борисенко (8)

Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер

Російські війська 8 березня випустили три ракети по Борисполю, дві з яких були збиті.

Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини", - розповів Борисенко.

Читайте також: Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС

За словами мера, оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося, оскільки чітко зрозуміла траєкторія польоту

"Тому все нормально, ситуація контрольована", - запевнив Борисенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Горіла шина, палала: Миколаївці готуються зустрічати ворога шинами - зібрали за кілька годин все потрібне
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Стало відомо з неофіційних жерел. Міністарство оборони України радить солдатам росії перед перетином кодону не здавати докумеи військовому начальству, а звернути їх в трубочку і сховати в анальний отвір. Така міра необхідна в зв*язку з ти,що червоний хрест невзмозі фізично обробити велику кількість тіл загиблих російської федерації. А також це буде гарантією виплати обітцяної компенсації урядом Росії.
показати весь коментар
08.03.2022 21:01
+16
Ракеты в никуда, и дураку понятно, что никто в своем уме на территории воинской части сейчас не будет размещать ни личный состав, ни технику.
показати весь коментар
08.03.2022 21:02
+16
Та наші військові показали просто небачений професіоналізм й стали однією з найкращих армій світу! Мене аж переповнює гордість за наше ЗСУ. )))
показати весь коментар
08.03.2022 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стало відомо з неофіційних жерел. Міністарство оборони України радить солдатам росії перед перетином кодону не здавати докумеи військовому начальству, а звернути їх в трубочку і сховати в анальний отвір. Така міра необхідна в зв*язку з ти,що червоний хрест невзмозі фізично обробити велику кількість тіл загиблих російської федерації. А також це буде гарантією виплати обітцяної компенсації урядом Росії.
показати весь коментар
08.03.2022 21:01 Відповісти
Ракеты в никуда, и дураку понятно, что никто в своем уме на территории воинской части сейчас не будет размещать ни личный состав, ни технику.
показати весь коментар
08.03.2022 21:02 Відповісти
а куда стрелять? Сказали стрелять. Поговорка есть такая. Нам татарам один х... Наступаем-бежим, отступаем-бежим. Все время бежим.
показати весь коментар
08.03.2022 21:05 Відповісти
нам, татарам, бары быр.
показати весь коментар
08.03.2022 21:29 Відповісти
там раньше была часть,сейчас там нет ни хрена,из казарм сделали жилые дома для бывших офицеров. но название на слуху-военный городок,хотя там военного только воспоминания.
показати весь коментар
08.03.2022 21:35 Відповісти
557
показати весь коментар
08.03.2022 21:02 Відповісти
попала на территорию военной части и что дальше? что там с ней случилось?
показати весь коментар
08.03.2022 21:02 Відповісти
Здулася
показати весь коментар
08.03.2022 21:04 Відповісти
Прилетіла і вибухнула. Але там нікого давно вже нема.

Я сподіваюсь, всі розуміють, що зосереджуватись в одному місці, добре відомого ворогу, не варто.

Я це розумію, наприклад, а наші військові, певен, не дурніше за мене
показати весь коментар
08.03.2022 21:08 Відповісти
Та наші військові показали просто небачений професіоналізм й стали однією з найкращих армій світу! Мене аж переповнює гордість за наше ЗСУ. )))
показати весь коментар
08.03.2022 21:13 Відповісти
побачила, що нікого немає і повернулась назад
показати весь коментар
08.03.2022 21:40 Відповісти
Коли вже у цих виродків закінчаться ракети?
показати весь коментар
08.03.2022 21:05 Відповісти
Та вже, наче, небагато, але була інфа - по Білорусі везли ще 20 штук ((
показати весь коментар
08.03.2022 21:08 Відповісти
коли з голоду один одного пожеруть , до того вони кору на деревах як корейці жертимуть і будуть пухнути від сваего вялічія ((
показати весь коментар
08.03.2022 21:37 Відповісти
Надеюсь скоро. Даже у США их не особо много. Хватает на одну операцию обычно. Потом надо несколько лет пополнять.

Калибр 3М14, калибр 3М54 - годовой объем производства колеблется от 70 до 290 штук, если исключить экспортные версии, то должно быть около 1800 калибров.

С-10 Гранат - около 100
П-800 Оникс - менее 200
П-700 Гранит - 328 в 2006 году
P-270, P-500, P-1000 - менее 1000

Эти ракеты дорогое удовольствие на самом деле. Поэтому я думаю что в реале не более 900-1100 калибров.
показати весь коментар
08.03.2022 21:54 Відповісти
Кацапів дуже тішить, що вартість однієї високоточної ракети = зарплаті 35 років роботи вчителя.
показати весь коментар
08.03.2022 21:06 Відповісти
"Эвакуайовани" 2 раза только что ведущая сказала))) это про привезенных к нам с Сум людей.
показати весь коментар
08.03.2022 21:10 Відповісти
Они уже ракет по крайней мере на 1,5-2 миллиарда выстреляли
показати весь коментар
08.03.2022 21:10 Відповісти
А чому Зеленський просто не візьме і не купить
французки ППО "Кроталь"?!!
їх кому завгодно продають.
вони навіть в Пакистані, Ірані та Лівії є!

показати весь коментар
08.03.2022 21:20 Відповісти
Ну это Арабам

А нам нельзя

Мыж не муслимы

Да и ***** обидеться. У Макрона яйц не хватит на такое
показати весь коментар
08.03.2022 21:24 Відповісти
Зачем покупать? Надо надавить чтоб бесплатно предоставили. Америка и Британия навезли бесплатно оружия. Пусть и Франция поднатужится. Сейчас Украина может требовать
показати весь коментар
08.03.2022 21:39 Відповісти
Купляти - скоріше та проще!
Нам же час важливий?!
показати весь коментар
08.03.2022 21:52 Відповісти
Повідомлення від 5 березня!!! від Пенсіонінформбюро.
Про ракетний треш і трберезня охи про те, що буде далі.
Дзвонив Пентагон і казав таке: за 9 діб РФ запустила 480 ракет, з них 230 - з мобільних ПУ, тобто з "Іскандерів". 160 пусків - з території РФ, 70 - з Білорусі (з-під Мозиря, якщо випадково ця дира комусь з українських міст - побратим, прокляніть їх та викиньте з братів-друзів; Конотопським відьмам: як звільнитеся від справ оборони рідного місця - поробляйте туди), 10 - з кораблів ЧФ РФ.
Весь цей ракетний треш ретельно підраховує спеціально призначений бухгалтер - супутник раннього попередження про ракетний напад Imeus, котрий висить в 28000 км від Землі. Ракету, що летіла в Бровари в 1999, він теж бачив, до речи. Цифри - верняк, ця система рахує з кінця 70-х.
"Калібри" ми порахували раніше (було десь 200, витрачено десь 170. По "Іскандерам" має бути десь так: по одній ракетній бригаді є в кожній армії, що бере участь у вторгненні, тобто бригад має бути 3-4 (36-48 ПУ, кожна має 2 ракети на ПУ, ще 2 на ТЗМ, загалом у бригади - 144-192 ракети). Можна навангувати, що в закромах Родини має бути принаймні ще стільки ж. Ще можна позабирати запаси в інших бригадах (ще є 8 бригад, по неперевірених даних - навіть 10, але 2 нові я ніде знайти не зміг).
Як з мобільних ПУ стрельнули 230 штук, то це означає, що своє витратили і ще десь запозичили, тобто вже не вистачає. Ще 240 ракет запускали з літаків (тут - не моє пасовисько, маю з компетентними людьми перебалакати, Пенсіонінформбюро не має авіаційного юніту).
Цифрова мораль: ворогом витрачено 85% КР "Калібр", ОТР "Іскандер" - 24% (від загального від наявного в РФ, в операційній зоні витрачено 120%, тобто ракетні удари а) недолуго сплановані, б) криво виконані).
Про високоточну зброю РФ: коли ви наносите груповий ракетний удар крилатими ракетами по аеродрому, котрий є навіть на Google Maps, але влучаєте в газон біля аеродрому, то це - високонеточна зброя, а не ото все, що РФ в мультиках показує.
Для контрасту та усвідомлення краси ракетної справи: в 04:42 04.04.2017 два есмінці ВМФ США USS Ross (DDG-71) та USS Porter (DDG-78) нанесли удар 60 КР "Томагавк" по сирійській авіабазі Еш-Шарат. Свої цілі знайшли 59 ракет, при цьому деякі ракети першого пуску пробивали дири у бетонних укриттях, а другого пуску - влітали у пробиті дири і уражали сховані там літаки. Ось це - точність, ось це - ракетний удар. Ще маю зазначити шикарне почуття гумору і тонке розуміння російських реалій Пентагоном: ракетним ударом по гопнику керувала жінка, капітан "Портера" командер Andria L. Slough (на фоточці).
Вчиться, гопники, ракетній справі, належним чином!
Про погане: весь цей високонеточний хлам, рештки радянських крилатих ракет будуть літати над Україною до останнього дня, аж до знищення носіїв ракет (ССО це і без мене розуміють).
Але не кожен "Іскандер" долетить до середини Дніпра. Так у Гоголя, не?
Про хороше: балістичні ракети перехоплюються наявними у нас засобами простіше, ніж крилаті.
показати весь коментар
08.03.2022 21:20 Відповісти
А точки У?
показати весь коментар
08.03.2022 23:13 Відповісти
искандеры по сути и есть "тюнингованные" точки-у
показати весь коментар
08.03.2022 23:20 Відповісти
Админ,забань этих лайкеров свинособачих,плиз.
показати весь коментар
08.03.2022 21:23 Відповісти
Радость, что орки ракеты пустили?Я по заголовку сужу...
показати весь коментар
08.03.2022 21:25 Відповісти
Радість що три ракети в нікуди
показати весь коментар
08.03.2022 21:34 Відповісти
..
Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину
показати весь коментар
08.03.2022 21:30 Відповісти
Председатель юридической комиссии Сейма, представитель Новой консервативной партии (НКП) Юрис Юрашс добровольцем отправился защищать Украину, сообщил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс.

"Я могу подтвердить, что он вызвался защищать Украину и бороться против оккупантов всего свободного мира, в том числе защищать демократию в Латвии", - сказал министр.

Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.
показати весь коментар
08.03.2022 21:31 Відповісти
Нам нужно пробивать в США не только ПВО и самолеты а и ракеты возмездия. Что бы московия на своей шкуре прочувствовала все прелести бомбардировок!
показати весь коментар
08.03.2022 21:40 Відповісти
домохозяйки сбивают русские летучие лапти банками с помидорами
показати весь коментар
08.03.2022 22:59 Відповісти
Слава ЗСУ
показати весь коментар
09.03.2022 02:49 Відповісти
 
 