BBC відновлює роботу в Росії: "Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено"

Британська телерадіокорпорація BBC відновлює репортажі з Росії, призупинені раніше у зв'язку з ухваленням нового закону, який запроваджує кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ.

Про це йдеться у повідомленні BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою необхідністю вести репортажі з Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні ввечері (у вівторок, 8 березня) після того, як вони тимчасово були припинені наприкінці минулого тижня", - зазначається у повідомленні.

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"Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено, дотримуючись суворих редакційних стандартів Бі-бі-сі. Безпека наших співробітників у Росії залишається нашим пріоритетом номер один", - додали в BBC.

4 березня ВВС призупинило роботу своїх співробітників у Росії у зв'язку з ухваленим законом про кримінальну відповідальність до 15 років позбавлення волі за фейки про Збройні сили РФ. Робота служби новин BBC в Росії триває з-за кордону.

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