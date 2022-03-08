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BBC відновлює роботу в Росії: "Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено"

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BBC відновлює роботу в Росії:

Британська телерадіокорпорація BBC відновлює репортажі з Росії, призупинені раніше у зв'язку з ухваленням нового закону, який запроваджує кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ.

Про це йдеться у повідомленні BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою необхідністю вести репортажі з Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні ввечері (у вівторок, 8 березня) після того, як вони тимчасово були припинені наприкінці минулого тижня", - зазначається у повідомленні.

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"Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено, дотримуючись суворих редакційних стандартів Бі-бі-сі. Безпека наших співробітників у Росії залишається нашим пріоритетом номер один", - додали в BBC.

4 березня ВВС призупинило роботу своїх співробітників у Росії у зв'язку з ухваленим законом про кримінальну відповідальність до 15 років позбавлення волі за фейки про Збройні сили РФ. Робота служби новин BBC в Росії триває з-за кордону.

Також читайте: Bloomberg тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії
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Топ коментарі
+13
Там настільки зазомбовані стадо, навіть куля в лоба путінізм не вичавить.
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08.03.2022 21:07
+8
расійськая служба ввс завжди була брехливою помийкою
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08.03.2022 21:08
+5
то что Кремль разрешит им работать наводит на определенные мысли.... Не удивлюсь если они там завербованы " всем отделом".
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08.03.2022 21:19
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зачем? будут брехать? или ничего не будут говорить о войне в принципе?
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08.03.2022 21:07 Відповісти
Там настільки зазомбовані стадо, навіть куля в лоба путінізм не вичавить.
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08.03.2022 21:07 Відповісти
Рисковые чуваки...
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08.03.2022 21:07 Відповісти
Розкажіть їм правду,хоча ясумніваюсь що получиться.
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08.03.2022 21:07 Відповісти
чи надовго?
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08.03.2022 21:07 Відповісти
расійськая служба ввс завжди була брехливою помийкою
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08.03.2022 21:08 Відповісти
+ 1000
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08.03.2022 21:09 Відповісти
помним еще с 2014.... Тем более корреспонденты с русскими фамилиями.... что от них ожидать ?
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08.03.2022 21:14 Відповісти
Ну як вони англійською лишень, то мабуть всралися на рузьге таки...
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08.03.2022 21:10 Відповісти
все равно им никто не поверит в архаичной расее - там верят только в царя-батюшку и его сказки
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08.03.2022 21:11 Відповісти
там другой мотив - транслировать во внешний Мир истинно верную точку зрения на события. )) Будут брать интервью у ваты и показывать что нивсе так адназначна!
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08.03.2022 21:16 Відповісти
О как. Ну и каким образом? Там просто за формулировку "война" вместо пыненого новояза на бутылку садят. Не говоря уже о цифрах потер русни в войне. Здается мне, что тут либо стандарты бы-бы-сы выработают гибкость позвоночника - либо одно из двух.
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Вас там все одно ніхто не дивиться бо ви "врагі". Для кого ви всератись будете? Чи це просто бажання показать шо "ні всьо так адназначна"?
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08.03.2022 21:16 Відповісти
ахаха-ха - мысли совпали))
Не удивительно, Помойка приучила к своим шаблонным ходам))
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08.03.2022 21:17 Відповісти
то что Кремль разрешит им работать наводит на определенные мысли.... Не удивлюсь если они там завербованы " всем отделом".
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08.03.2022 21:19 Відповісти
Добра ознака. Відповзають песиголовців.
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Читайте уважно: Репортажі будуть з рашкостана на Європу, виключно англійською мовою і виключно про внутрішню економічну, а може і політичну, ситуацію в рашкостані. А ситуація там буде загострюватися...
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08.03.2022 21:56 Відповісти
закриють їх в **********
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08.03.2022 22:00 Відповісти
 
 