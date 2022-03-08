Якщо не зупинити Путіна, який загрожує ядерною війною, безпечного місця у світі не буде, - Зеленська

Дружина Президента України Олена Зеленська написала відкритого листа, де висловилася про російську агресію проти України. Вона зазначила, що в "даний час мене просять інтерв'ю ЗМІ з усього світу" тому вона відповідає "всім одночасно цим листом".

Як інформує Цензор.НЕТ, лист розміщено у фейсбуці Зеленської.

Текст листа повністю: " Це мої знаки з України. Понад тиждень тому те, що відбувається в даний момент, було ще немислимо. Моя країна була спокійною, а мегаполіси, міста та села наповнювалися радощами повсякденного життя.

24-го лютого прокидаємося з оголошенням про початок війни. Танки перетнули український кордон, літаки захоплюють наш повітряний простір. Міста були оточені ракетними установами.

Свідчую: незважаючи на свідчення пропагандистів Кремля, вторгнення - це "спецоперація", насправді вбивство мирних мирних жителів.

Найгірше - читати про дітей-жертв. Восьмирічна Аліса, яка загинула на вулиці Охтирки, дід намагався захистити її своїм тілом. Або Поліна з Київ, яка загинула разом з батьками під час стрілянини. Або про 14-річного Арсенія - у колись мирному передмісті столиці хлопчику по голові вдарило, до якого швидка просто не змогла дістатися через сильну пожежу.

Якщо Росія ще раз заявить, що вона "не війна проти цивільного населення", то я перша назву ці імена.

Засвідчую, що наші жінки та діти зараз живуть у бункерах та підвалах повітря. Напевно вони бачили фото з метро Київ та Харків, де на землі лежать люди з дітьми та домашніми тваринами. Для когось це видовищні кадри, а для українців - нова жахлива реальність на тиждень. Є міста, де сім'ї кілька днів не можуть вибратися з бункерів повітряного захисту.

Наші діти проводять заняття в підвалі. А дехто вже там народжується, бо станції гасіння довелося перенести в підземку. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю погреба, народилася в перший день вторгнення. Зараз є десятки дітей, які ніколи в житті не знали спокою.

Я свідчу: Ця війна ведеться не тільки через обстріли цивільного населення: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть отримати таку якість.

Чи легко вколоти інсулін у підвалі? І отримати ліки від астми під вогнем? Не кажучи вже про тисячі онкохворих, для яких довелося відкласти життєво важливу хіміотерапію та раді

Населення міст повне відчаю, відрізане війною. Люди з інвалідністю, інвалідні візки, хворі та самотні літні люди тримаються подалі від родичів та допомагають.

Війна проти таких людей - подвійний злочин!

Наші дороги повні біженців - у багатьох ваших країнах вже видно втомлених жінок і дітей з болем в очах. Чоловіки виводять їх на межі і повертаються до бою.

Нарешті українці не здадуться попри всі ці жахіття.

Окупант вважав, що українські міста будуть підкорені спалахом війною.

Але несподівано він дав спротив, не тільки через українську армію, а й через усе населення. Українські чи російськомовні українці різних політичних переконань, релігій та національностей об'єднуються перед обличчям вторгнення як ніколи раніше.

Кремлівські пропагандисти стверджували, що українці будуть вітати їх квітами як визволителів. Зате українці привітали їх коктейлями Молотова.

Мешканці нападених міст домовляються у соцмережах та патрулюють будинки, допомагають одиноким, готують їжу, збирають ліки та боєприпаси для захисників. Вони просто роблять свою роботу - в аптеках, бізнесі, в транспорті, на державних службах - щоб життя продовжувалось і перемагало.

Дякую всім їм, що тепер всі українці пішли в армію і волонтерили, щоб плани нападника перекреслилися".

Свідчую: хоча нападник це приховує, але військові втрати з російської сторони багатотисячні. Ми створили гарячу лінію для матерів з Росії, щоб вони знали, що їхні сини не на військових навчаннях, як повідомляє Кремль, а вмирають, намагаючись завоювати Україну.

Свідчую: Україна хоче миру! Але Україна захистить свої кордони та ідентичність і ніколи не капітулюватиме.

Що нам потрібно і про що ми говоримо у всьому світі - закрийте небеса! Зніміть нарешті свої білі рукавички, все одно не зможеш зберегти нейтральність. Бо наступного разу Путін може прийти до вас. Закрийте небеса, на землі ми одні виживемо.

У містах, де продовжується пожежа, де люди знаходяться під завалами і не можуть днями вибратися з підвалів, навіть не за продуктами, потрібні коридори безпеки для доставки гуманітарної допомоги. Допомагаємо та транспортуємо цивільне населення до с Афе місце.

З цієї нагоди прошу надати нам гуманітарну допомогу і подякувати тим, хто вже робить. А також тим, хто захищає наших жінок і дітей.

І я дякую всім людям своїх країн, які збираються на місцях підтримати Україну. Ми це бачимо і цінуємо! Хлопці, ви неймовірні!

Я звертаюсь до них, гідних ЗМІ: продовжуйте показувати їм, що відбувається в Україні і показувати їм правду. В інформаційній війні, яку розгорнула РФ, кожне свідчення має вирішальне значення.

Цим листом я також засвідчую і хочу повідомити світу: війна в Україні - це не війна "десь там". Це війна в Європі і на кордонах ЄС.

Україна зупиняє владу, яка може завтра найагресивніше захоплювати ваші міста під приводом порятунку мирних жителів.

Якщо не зупинити Путіна, який загрожує ядерною війною, безпечного місця у світі не буде.

Я знаю - це як страшний сон, а тиждень тому здавалося перебільшенням, але це реальність, в якій ми зараз живемо. І ми не знаємо, скільки це буде тривати.

Але ми точно переможемо. Ми стоїмо один за одного і у нас є зброя, яка називається єдність. Єдність в любові до України.

Слава Україні!