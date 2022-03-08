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Генштаб ЗС (4482) Київ (13828) ПВК "Вагнер" (1475)

Планується перекидання до тисячі "вагнерівців" в Україну з метою посилення угруповання військ РФ на напрямку Києва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 8 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Планується перекидання до тисячі

Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на  станом на 18.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення.

На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до участі у війні проти України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 8 березня

Визначеними силами Збройні Сили України продовжують оборону Чернігова.

На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби.

Також читайте: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: майже 12 тис. осіб, 303 танки, 1036 броньованих машин, 48 літаків, 80 гелікоптерів

З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.

Також читайте: Серед знищених в Україні російських окупантів є "вагнерівці", - розвідка. ФОТО
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Топ коментарі
+31
там тех наемничков максимум 1000 человек будет, многих уже в Сирии американцы покрошили. Я думаю, они не проблема для ВСУ.
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08.03.2022 21:43
+27
А на що вони здатні? Вбивати дітей і старців і воювати під спідницями. Сирія тому доказ.
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08.03.2022 21:45
+26
Этих тварей в плен нельзя, только казнить, отрывая конечности наживо. Пока не истекут кровью.
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08.03.2022 21:44
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там тех наемничков максимум 1000 человек будет, многих уже в Сирии американцы покрошили. Я думаю, они не проблема для ВСУ.
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08.03.2022 21:43 Відповісти
А на що вони здатні? Вбивати дітей і старців і воювати під спідницями. Сирія тому доказ.
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08.03.2022 21:45 Відповісти
Да в том то и дело, что из них вояки никакие. Максимум - они могут быть как охрана, каких-либо объектов, например заправщиков с топливом. Хотя можно предположить, что их кинут на Киевское направление как пушечное мясо, чтобы поберечь солдат армии ********* и улучшить статистику по дохлым росиянским тушкам. Кто ж наемников считать будет?
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Они будут в заградотряде
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08.03.2022 23:08 Відповісти
У Байрактара хорошее зрение, но ему совершенно безразлично кто там москаль-призывник, кабздыровец или наемник из вагнер лиги.
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08.03.2022 22:47 Відповісти
..и не только в Сирии...))) Под Триполи ливийские войска обеспечили несколько полётов для кацапских Ил-76 из Бенгази в смердячую с 200-ми..и летающий госпиталь Ил-76 Скальпель тоже пару раз слетал в Бенгази за безрукими и безногими... А сколько осталось там ..один Бог знает...
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08.03.2022 23:06 Відповісти
В сирии воевали в других условиях, не стоить сравнивать с тепершным, в этом плаге они тоже почти что новички
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08.03.2022 23:13 Відповісти
А вони фізично існують?
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Як Лох+неське чудовисько?
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08.03.2022 21:51 Відповісти
Насрати
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Этих тварей в плен нельзя, только казнить, отрывая конечности наживо. Пока не истекут кровью.
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Ну на завтрак обед и ужин хватит нашим
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08.03.2022 21:44 Відповісти
хай перекидають, планують. Наш український воїн вартий сотні цих гвалтівників жінок, але ніяк не воїнів.
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08.03.2022 21:46 Відповісти
А кем нас потом пугать будут? Есть более элитные и «злые» подразделения по сравнению с «кадыровцами» и «вагнеровцами». В своё время Ксеркс посылал на отряд спартанцев наиболее элитную частьсвоей громадной армии «бессмертных». Когда те закончились всю его армию перестали бояться. И … история
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Там Конашенков только что ртом добил третий весь состав бронетанковых войск Украины)) И 2758 аэродромов!))
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Конашенков-это та падла которая добавила к своей фамилии в конце букву V?
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08.03.2022 21:51 Відповісти
Та вже ж були з літерою V !?
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08.03.2022 21:47 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 21:47 Відповісти
Кадыровцы кончились?
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08.03.2022 21:47 Відповісти
Что стоят тысяча наемников, против всей мощи ВСУ ?! Тоже мне, сделали страшилку, прямо Безсмертные царя Ксеркса !)))
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08.03.2022 21:48 Відповісти
А тих вагнерівців життя нічому не навчило минулого разу. Дарма надіятись що цьго разу також повезе драбализнути...
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08.03.2022 21:48 Відповісти
пугали кадыровцами - не прокатило... теперь вагнеравцами...
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08.03.2022 21:48 Відповісти
1000 отморозків можуть "посилювати" армію тільки розстрілами дезертирів та ухилянтів.
Вагнерівці як раз на таку роль підходять.
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Зброю в кожну хату!
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08.03.2022 21:53 Відповісти
Вагнеровцы, наверное, рады. Привыкли аборигенов Африки и Сирии мочить, а тут на удобрения в Украину отправляют.
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08.03.2022 21:56 Відповісти
Їм уже нічого не допоможе! Вони приречені!Перемога за нами!Слава Україні!Низький уклін захисникам!
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08.03.2022 21:57 Відповісти
Подивився статистику штурму Берліна. 12,7 тис гармат та мінометів, 2200 рсзо, 1500 танків, 465 тис. солдат. В результаті 75 тис. 200-тих, 300 тис. 300-тих. А тут 1000 вагнерівців, які могли в сирії тільки проти стрелькотні тягатись. Вони точно *******.
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08.03.2022 22:01 Відповісти
а це як кунгфупанда.
всех победю.
раша зробила страшилку для своєї вати і думають налякати наші ЗСУ та остальних.
а бачив хтось, колись їх чи кадировців в відкритих боях.
а хрен там.
де чеченці дійсно показали мужність та волю, то це при захисті батьківщини.
але вони зараз мають воювати ні за що.
мотиву вмирати НОЛЬ
а вагнерівці вже показали себе в сирії.
піймали п,ятеро одного сирійця без зброї
кувалдою по хребту, по кінцівках.
відрізали голову обрубали саперкою руки за ноги повісили та підпалили.
ось на що вони здатні. наводити жах. в боях вони ноль....
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08.03.2022 22:14 Відповісти
хочу розбити страхи що до вагнерівців та кадировців.
ці істоти показували тільки те що вони жорстокі по відношенню до полонених та крепкі воїни перед не озброєними людьми.
може я помиляюсь, то доведіть,
де, коли та які у них є досягнення???
крім зайти після артпідготовки або авіаштурму і дострілювати, гвалтувати та мародерити.
я про їх реальні подвиги нне чув взагалі ніразу.
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08.03.2022 22:05 Відповісти
Это не те ли вагнеровцы которым Хафтар не заплатил и сказал, что они бегут с поля боя и умеют только отважно заниматься мародёрством? Говорят, что вагнеровцы воровали даже медную проводку.
А забавно будет узнать про драчку двух мародёрских группировок - кадыркиных и вагнеровцев.
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08.03.2022 22:08 Відповісти
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09.03.2022 10:42 Відповісти
такие же чмошники, как и остальная русня.....
кроме бабуинов с копьями ни с кем не воевали....,
а с серьезными мужчинами ссаться будут прямо в лапти.....
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08.03.2022 22:14 Відповісти
где столько извести брать ? а ведь скоро потеплеет
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08.03.2022 22:15 Відповісти
...окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

Правильно. Кадыровцы ж закончились.
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08.03.2022 22:16 Відповісти
У ***** навіть проти регулярної армії воюе спецоперація,***** надивилися московських фільмів з літьохлю Тарасовим і прапорщиком Валентіром,а потім начиталися ***** про попаданні і увірували,але у бою , як кажуть краще перебдеть ніж недобдеть
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08.03.2022 22:17 Відповісти
Валентир хохол
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08.03.2022 22:44 Відповісти
А що вагнерівці це металеві кіборги, чи як ?
Таке ж добриво для землі України як і звичайні кацапські срочніки або кадирівці 🤓
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Чому не сповіщаєте, що кацапські танки вже в Богданівці під Броварами!!
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08.03.2022 22:24 Відповісти
откуда вы лезете...?
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08.03.2022 22:42 Відповісти
Это не те ли, которых лукашенко в рашку вернул?
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08.03.2022 23:32 Відповісти
таки так !
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09.03.2022 01:10 Відповісти
А чем Кадыр - овцы отличаются от Вагнер - овцы?
Или овец?
Или я что-то путаю?
...згадується шанований в Україні Нестор Іванович МАХНО зі своїм : "рубайте їх, хлопці!"
Думаю, що інші інструкції тут - зайві.
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08.03.2022 23:32 Відповісти
)))) епать, чо это за шелупонь "вагнеровцы", говно, воспитанное на ЛДНР
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09.03.2022 00:12 Відповісти
вагнеры это твари для которых убийства это деньги-в плен не брать этих мразей!
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09.03.2022 00:39 Відповісти
Марсиане, которые на очереди напряглись...
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09.03.2022 01:04 Відповісти
Где же всех этих ********* , ховать будем ?!
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09.03.2022 01:09 Відповісти
Я тебе друг объясню кто они и откуда... Во- первых "НИКТО", это "НЕЧТО" играло в ЦАР хз в какую игру. Их показывают по тик току с кувалдами, бьющими какого-то бедолагу, за то, что грубо говоря украл у них сыр или колбасу, а на массу преподносят их типа "ох****ных головорезов"))) ***)) Дальше, их местные пуштуны или как их там.. приколотили стрелами к деревьям 30% состава, остальные оборались и залезли под саксаулы в надежде унести свои жопы из этого жаркого климата. ПОТОМ.. им поступает предложение, вернее не так... Их хватают за шкиряк и говорят, что вы ******** теперь едете в Украину воевать. Они довольные, говорят хорошо, там наверное попрохладнее. И вот их перекидывают на территорию Украины, и ЧТО? Здесь им выжгут образы кувалд на спинах, на лбах, на груди, на затылке. В общем этим никчемным козам будет здесь существенно теплее.
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09.03.2022 01:39 Відповісти
Не исключенно шо инфа неверная, им Одесса нужна ,могут тут провоцировать а с моря высадятся !
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09.03.2022 01:12 Відповісти
На море качка брат)))))))))
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09.03.2022 01:41 Відповісти
Одесса это уже крепость *** им сосать
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09.03.2022 02:26 Відповісти
когда-то была новость о том что британцы создают группу по противодействию вагнеровцем. пора их задействовать
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09.03.2022 02:08 Відповісти
Напугали ежа
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09.03.2022 02:25 Відповісти
Кто подскажет- как вставить фотку? Что-то не получается.
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09.03.2022 08:57 Відповісти
закопируй и вставь слева от желтого смайлика в квадратик только сначала нажми на него
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09.03.2022 09:46 Відповісти
Спасибо- получилось. Там надо сперва выставить размер 300*300, потом скопировать само изображение (не адрес)- и сделать Paste. И тогда картинка появится в этом квадрате- и можно отправлять. Уф!
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09.03.2022 10:24 Відповісти
А как тут лайки ставить? Он спрашивает какие-то подписки- а они мне не нужны.
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09.03.2022 10:25 Відповісти
 
 