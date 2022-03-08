Планується перекидання до тисячі "вагнерівців" в Україну з метою посилення угруповання військ РФ на напрямку Києва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 8 березня
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Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на станом на 18.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення.
На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.
Угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.
Визначеними силами Збройні Сили України продовжують оборону Чернігова.
На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.
На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.
За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби.
З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").
В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.
Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.
Будь ласка, зачекайте...
Вагнерівці як раз на таку роль підходять.
всех победю.
раша зробила страшилку для своєї вати і думають налякати наші ЗСУ та остальних.
а бачив хтось, колись їх чи кадировців в відкритих боях.
а хрен там.
де чеченці дійсно показали мужність та волю, то це при захисті батьківщини.
але вони зараз мають воювати ні за що.
мотиву вмирати НОЛЬ
а вагнерівці вже показали себе в сирії.
піймали п,ятеро одного сирійця без зброї
кувалдою по хребту, по кінцівках.
відрізали голову обрубали саперкою руки за ноги повісили та підпалили.
ось на що вони здатні. наводити жах. в боях вони ноль....
ці істоти показували тільки те що вони жорстокі по відношенню до полонених та крепкі воїни перед не озброєними людьми.
може я помиляюсь, то доведіть,
де, коли та які у них є досягнення???
крім зайти після артпідготовки або авіаштурму і дострілювати, гвалтувати та мародерити.
я про їх реальні подвиги нне чув взагалі ніразу.
А забавно будет узнать про драчку двух мародёрских группировок - кадыркиных и вагнеровцев.
кроме бабуинов с копьями ни с кем не воевали....,
а с серьезными мужчинами ссаться будут прямо в лапти.....
Правильно. Кадыровцы ж закончились.
Таке ж добриво для землі України як і звичайні кацапські срочніки або кадирівці 🤓
Или овец?
Или я что-то путаю?
...згадується шанований в Україні Нестор Іванович МАХНО зі своїм : "рубайте їх, хлопці!"
Думаю, що інші інструкції тут - зайві.