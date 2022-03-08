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Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN

У НАТО вважають, що Росія не доб'ється найближчими днями будь-яких успіхів у питанні окупації України.

Про це CNN повідомив представник Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. ... Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли вирішити свої проблеми з логістикою", - йдеться в повідомленні.

Чиновник також сказав, що зміна стратегії в бік націлювання на ключові міські центри і сильним бомбардуванням міст, також не дала "великого ефекту".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+88
Бомбежки мирного населения дало эффект, кацапов теперь готовы просто уничтожать без жалости
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08.03.2022 22:02
+62
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08.03.2022 22:03
+46
У рашки вобще не будет успихив в войне с Украиной. Кацапы сдохнут
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08.03.2022 22:03
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Бомбежки мирного населения дало эффект, кацапов теперь готовы просто уничтожать без жалости
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08.03.2022 22:02 Відповісти
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08.03.2022 22:05 Відповісти
Кацапы хотели сломить дух украинцев, но получилось наоборот.
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08.03.2022 22:07 Відповісти
У мене лише добавилась ненависть. Я би вже давно тренувався десь на полігоні але черги просто космос. Тому допомагаю чим можу.
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08.03.2022 22:16 Відповісти
Будинок Усика у Ворзелі обстріляли кадировці: дружина боксера шукає сусідів

кжись у когось попа буде порвана на хрест - Сашко відомий християнин
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08.03.2022 22:31 Відповісти
ЯрмаК - Вставай (TS Prod.) - YouTube
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08.03.2022 22:03 Відповісти
У рашки вобще не будет успихив в войне с Украиной. Кацапы сдохнут
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Ну чому ж? Мобільні крематорії не згаснуть-це вже успіх для засрашки в теперішній холод.
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08.03.2022 22:03 Відповісти
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Завтра купля собі ручку для лопати, з лопатою зачекаю, поки що
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08.03.2022 22:06 Відповісти
Краще вила
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08.03.2022 22:15 Відповісти
Вила не зручно возити в авто "Берьйозовая ручка" в самий раз
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08.03.2022 22:19 Відповісти
Ніколи їй не варто чекати успіхів...✊
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Да не ребята, идите учитесь у ЦРУ, у тех и русские "удвоят натиск" , и Киев падет за 2-3 дня ))))
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Їх би там не вбили? Дурниці якісь.
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08.03.2022 22:09 Відповісти
Гостомель а десант на город где есть пво это как твой делд что как командир десантного бата гайдарченков чей эпический прыжок с ли 2 на флак за сралина и чей анус наделся на 37 мм флак это эпично матчасть кацапы мат часть
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08.03.2022 22:09 Відповісти
куда бы они десантировались в Киеве на своих БМД? С такой-то плотной застройкой. Вам на головы и на крыши разве что и были бы безжалостно выпилены коктейлями молотова.
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08.03.2022 22:10 Відповісти
Сразу на Хрещатик в парадной форме
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08.03.2022 22:13 Відповісти
в костюмах сразу для укладки в мертвёшки, разве что
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08.03.2022 22:17 Відповісти
На бутылку десантируйся. Так тебе привычней.
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08.03.2022 22:23 Відповісти
Вони фашисти , а фашистів требв тільки знищуати
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08.03.2022 22:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1501285802285932546
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08.03.2022 22:06 Відповісти
Ну, правильно. Это им не на парадах надуваться.
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08.03.2022 22:07 Відповісти
Вся російська пропаганда по ФБ іде вільно і в великій кількості особливо через Вірменію. ФБ масово забанив всіх про-українських дописувачів. Мене забанили за слово "Clown" (клоун) під відео про Кадирова.
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08.03.2022 22:08 Відповісти
фб - смітник, відписуйтесь👍
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08.03.2022 22:35 Відповісти
Логістику треба їхню переривати.
Засіли на Херсонщині. Це не дуже.
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08.03.2022 22:08 Відповісти
ломают на югах там Марчело можно быть спокойным
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08.03.2022 22:10 Відповісти
Зі всіма впорається?
Тоді добре.
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08.03.2022 22:13 Відповісти
Марчело- он Бесамон бог войны
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Не знала.
Нехай перемагає.
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08.03.2022 22:19 Відповісти
вже є інфа, що 12000 - це тільки вбиті. Поранених до 20000, тобто з 200 000, що нас проатакували, ми 15% вже відправили додому, чи на той світ.
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08.03.2022 22:11 Відповісти
не было их 200 тис
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08.03.2022 22:14 Відповісти
Немає такого. Генштаб подає інформацію про втрати. А втрати - це вбиті і поранені разом. 12 тис
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08.03.2022 22:15 Відповісти
наші представники та розвідка НАТО це підтвердило ще вчора, що у орків 12000 вбитих та від 20 000 до 25 000 поранених.
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08.03.2022 22:16 Відповісти
Можна посилання на джерело, а не на фантазії журналістів?
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08.03.2022 22:48 Відповісти
Хочеться вірити, проте там суперечлива інформація. Арестович коли говорить про втрати, то каже про 12 тис. вбитими та пораненими. Сьогодні була новина, що ЦРУ оцінює втрати русні вбитими на рівні 2-4 тис. мокшанців. Можливо правда десь посередині. Цікаво ще яка методика підрахунку вбитими. Напевно вони не рахують кожну тушку, а оцінюють за знищеною технікою, наприклад, екіпаж знищеного танка 3 тушки, екіпаж знищеного гелікоптера з десантом 10 тушок і т.д.
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Та я ж не проти, аби русня вбитими 12 тис. і більше втратила))
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08.03.2022 23:18 Відповісти
Вбитих і спалених 12000, перестань вживати щось шкідливе.
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08.03.2022 22:41 Відповісти
Ти довбень? Іди в спам.
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08.03.2022 23:04 Відповісти
ПіІІІдуєш за кацапським карабльом, так зрозуміліше?
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08.03.2022 23:22 Відповісти
Коли було втрат 4500, Арестович казав, що з них вбито 1500, поранено 3000.
Потім перестали уточнювати, кожен трактує 'втрати' як собі хоче.
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08.03.2022 22:47 Відповісти
Кацапы теперь всю жизнь будут на стреме в отелях Египта или Турции - боясь что какойто украинец подсыпит им яд или притопит в море.
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08.03.2022 22:10 Відповісти
не вийде, кожен літак в лізингу буде там заарештован

Тур в один кінець =)
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08.03.2022 22:12 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 22:10 Відповісти
Опять ****** аналитик с НАТО сказал, посадить его в центре Киева что бы считал и делал выводы
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08.03.2022 22:10 Відповісти
У НАТО вважають, що Росія не доб'ється найближчими днями будь-яких успіхів у питанні окупації України. Джерело: https://censor.net/ua/n3322991


Як що мародерство кацапів важати успіхами, то кацапська армія вельми успішна
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08.03.2022 22:13 Відповісти
Что-то мне не нравится эта формулировка - "найближчими днями". Никакими днями, никогда!
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08.03.2022 22:14 Відповісти
Бо ніхто не буде давати прогнози на довший період. Найближчими днями нема перспектив. Та вони можуть з'явитися. А можуть і ні як ми не будемо сидіти сиднем. Але найближчими днями точно ні.
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Плюс ще 10 числа будуть перемовини глав МЗС. Можливо це тех відіграє роль на планування.
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08.03.2022 22:19 Відповісти
Ми дуже доброзичлива нація але **** цим мудакам повний *******
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08.03.2022 22:20 Відповісти
Їм тут варто чекати тільки одне - смерті!
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08.03.2022 22:22 Відповісти
"...ми не очікуємо від них будь-яких успіхів...". Яких ще успіхів вам не вистачає. Ці нацистські карателі перейшли до тотального знищення мирного населення.
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08.03.2022 22:24 Відповісти
Тут на Поліссі ****** від цих тварин.щони твлрять.
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08.03.2022 22:27 Відповісти
На молнии новость - 40 000 добровольцев уже прибыло в Украину!!! Офигеть просто...
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08.03.2022 22:29 Відповісти
⚡️Канадский ведущий Дин Бланделл сообщил в Twitter, что в Киев добрались уже около 40 тысяч иностранных военных и экс-военных.

Из них - более 500 канадцев (которые еще продолжают прибывать), поэтому для них будет создано отдельное подразделение.
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08.03.2022 22:32 Відповісти
Не найближчими днями, а взагалі!
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08.03.2022 22:37 Відповісти
Найближчим часом, незабаром, наступить *****. Чорна дюра, яка поглине всю цю кацапську пи"доту.
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08.03.2022 22:59 Відповісти
Смерть лилипуту и его шестёркам
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09.03.2022 02:19 Відповісти
 
 