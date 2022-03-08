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Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN
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У НАТО вважають, що Росія не доб'ється найближчими днями будь-яких успіхів у питанні окупації України.
Про це CNN повідомив представник Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. ... Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли вирішити свої проблеми з логістикою", - йдеться в повідомленні.
Чиновник також сказав, що зміна стратегії в бік націлювання на ключові міські центри і сильним бомбардуванням міст, також не дала "великого ефекту".
Топ коментарі
+88 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар08.03.2022 22:02
+62 Перехватчик
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+46 Неопознанный объект
показати весь коментар08.03.2022 22:03
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кжись у когось попа буде порвана на хрест - Сашко відомий християнин
Засіли на Херсонщині. Це не дуже.
Тоді добре.
Нехай перемагає.
Потім перестали уточнювати, кожен трактує 'втрати' як собі хоче.
Тур в один кінець =)
Як що мародерство кацапів важати успіхами, то кацапська армія вельми успішна
Из них - более 500 канадцев (которые еще продолжают прибывать), поэтому для них будет создано отдельное подразделение.