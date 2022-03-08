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Дякую США та Байдену за рішучий удар в серце військової машини Путіна, - Зеленський подякував за нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дякую США та Байдену за рішучий удар в серце військової машини Путіна, - Зеленський подякував за нові санкції проти Росії

Президент України подякував США та президенту Байдену за нові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дякую США і президенту Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад".

Також читайте: США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Держись, Зеленский. И хотя тебе нужно как следует вломить, тут ты оказался на высоте. Надеюсь, урок выучен.
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08.03.2022 22:16
+10
хоч щось розумне сказав за останній тиждень!
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08.03.2022 22:15
+7
"действует профессионально и умно" зсу.А зеленський куражиться
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08.03.2022 22:25
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хоч щось розумне сказав за останній тиждень!
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08.03.2022 22:15 Відповісти
Европейские масс медиа очень тепло отзываются о Зеленском. По их мнению, он действует профессионально и умно. Учтите, что его коесультируют США & ЕС. Если их спецы, по-вашему, глупые, придумайте средство против ***** стана поумней, а мы оценим.
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08.03.2022 22:20 Відповісти
"действует профессионально и умно" зсу.А зеленський куражиться
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08.03.2022 22:25 Відповісти
Держись, Зеленский. И хотя тебе нужно как следует вломить, тут ты оказался на высоте. Надеюсь, урок выучен.
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08.03.2022 22:16 Відповісти
і ще, ЗЕля, не дай Бог скурвишся із НАТО !
підріж язика своїм мавпам абрахашкам і прочим !
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08.03.2022 22:22 Відповісти
собі підріж!

-невдовзі Зеленський сам зможе створити організацію яка пошле те перестаріле на-то та оон вслід за карабльом!
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09.03.2022 02:21 Відповісти
ну, пупін жене газ китаю по 118 баксів
то ще й нафту пожене так баксів по 20
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Ну і добре! А навзаєм Китай навчить хоча б тих, хто живе до Уралу другі блюда і навіть щі хльобати двома дерев" яними паличками, вишкрібувати ієрогліфи, а можливо і цвірінькати на китайській мові! Китай- велика нація!
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08.03.2022 22:24 Відповісти
нічого не навчать і нічого не заплатять.
китай дав гроші в кредит цим долбоьо..ам
щоб останні протягнули газо та нафтопроводи з сибіру в китай.
звичайно під %
китай не брав майже нікуя і на разі параша заборгували китаю
товару (нафта газ) на 70-80 ярдів
про це в вєлікій та могучій ніхто не говорить, ну приблизно так як за 12000 трупаків в україні
онітамєсть но іхтамнєт.
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08.03.2022 22:32 Відповісти
Господи, ти про такі дрібнички розказуєш!
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08.03.2022 22:44 Відповісти
це про те що гроші з китаю не попливуть в рашу річкою.
а от про що Ви написали, я не зрозумів від слова ЗОВСІМ.
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08.03.2022 23:12 Відповісти
казкар...сили сибіру мокша за свої тягнув тому що китайці морозились..

-так що якщо не зможуть вплинути на китай то раша буде азійською країною..
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09.03.2022 02:26 Відповісти
скоро в раиссе все будут миллионеры а буханка хлеба 10 000
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08.03.2022 22:18 Відповісти
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.

Поэтому под санкции должны попасть все 140 млн кацапов, где только можно.
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08.03.2022 22:26 Відповісти
та нема140 мiльйонiв. Навiть з бурятомонголами.
Десь 80 .
скiльки цих руських легко порахували за кiлькстю зерна , що вони споживають.
Де треба це вже давно зробили та опублiкували
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08.03.2022 23:08 Відповісти
без отих вітєєватих виразів ніяк?Драматург фігов.
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08.03.2022 22:26 Відповісти
В цей час Китай скупляє те що являв собою Газпром.)) Україні воля,а свинособача імперія отримає забуття.
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08.03.2022 22:36 Відповісти
Європейці панічно бояться путіна. А тут Зеленський їх почав ще "кошмарити". А де вони були 8 років тому? Очікували і стиха допомагали. Думали-минеться. Не минулося. Тепер що? Третя світова війна кістлявою рукою постукала у двері Європи. Україна сьогодні-це щит Європи. Чи до кінця європейці це розуміють? Час покаже.
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08.03.2022 22:40 Відповісти
в тому то і річ що прозрівати почали що час-ч-уже прийшов...2022
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09.03.2022 02:31 Відповісти
От і видно друзів України у важкий для неї час!!!
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Где депутаті? Почему Президент не одного раза за время войні не встретился с простіми людьми? Сидит в бункере и строчит видосики?Почему не сделані закладки оружия на Юге Украині? Много вопросов и возникают они не только у нас, но и у руководителей стран НАТО.
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08.03.2022 23:37 Відповісти
тобі що рублями "суточниє"видали?
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09.03.2022 02:28 Відповісти
 
 