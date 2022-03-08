Дякую США та Байдену за рішучий удар в серце військової машини Путіна, - Зеленський подякував за нові санкції проти Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України подякував США та президенту Байдену за нові санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Дякую США і президенту Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад".
Топ коментарі
+14 jklpqrs
показати весь коментар08.03.2022 22:16
+10 Anatoliy Bytsko
показати весь коментар08.03.2022 22:15
+7 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар08.03.2022 22:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
підріж язика своїм мавпам абрахашкам і прочим !
-невдовзі Зеленський сам зможе створити організацію яка пошле те перестаріле на-то та оон вслід за карабльом!
то ще й нафту пожене так баксів по 20
китай дав гроші в кредит цим долбоьо..ам
щоб останні протягнули газо та нафтопроводи з сибіру в китай.
звичайно під %
китай не брав майже нікуя і на разі параша заборгували китаю
товару (нафта газ) на 70-80 ярдів
про це в вєлікій та могучій ніхто не говорить, ну приблизно так як за 12000 трупаків в україні
онітамєсть но іхтамнєт.
а от про що Ви написали, я не зрозумів від слова ЗОВСІМ.
-так що якщо не зможуть вплинути на китай то раша буде азійською країною..
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
Поэтому под санкции должны попасть все 140 млн кацапов, где только можно.
Десь 80 .
скiльки цих руських легко порахували за кiлькстю зерна , що вони споживають.
Де треба це вже давно зробили та опублiкували