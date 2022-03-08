Основне завдання – наповнити ринок, Кабміну необхідно скасовувати всі податки на пальне, - Куюн

Для стабілізації українського ринку палива уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне – ПДВ та акциз. А також залучити на ринок нових постачальників, для його наповнення.

Про це заявив дитектор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно відкрити ринок. Нафта 140 за барель, це на 40% вище, ніж до війни. Нафтопродукти на біржах подорожчали пропорційно.

Вчора продзвонив українських та європейських трейдерів, порахував собівартість. Якщо зберегти поточну торгову націнку АЗС, встановлену Кабміном, виходить 48-50 грн/л. Є ще варіант: паливо просто зникне. Його просто перестануть привозити", - написав експерт у фейсбуці.

Він запропонував кіляка кроків, які дозволили б стабілізувати ринок пального і втримати ціни на нього.

"Уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне – ПДВ та акциз. Також необхідно змінювати формулу держрегулювання, вона довоєнна та вже не має майже нічого нового з новою реальністю. Тоді паливо буде в межах 34 та 37 грн/л бензин та ДП відповідно (при поточних нафтових котируваннях). Так, втрати бюджету тощо, але іншого виходу просто немає", зазначив Куюн.

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Наразі основне завдання – наповнити ринок, підкреслив експерт: "Для цього має бути елементарна економіка поставок, до того ж не так для українських, як для закордонних постачальників. Тільки бізнес-стимули можуть заповнити ринок"

У якості приклада Куюн навів приклад постачання палива американського контингенту в Афганістані.

"На паливному ринку всі знають хрестоматійну історію постачання американського контингенту в Афганістані. Паливо туди тягли, зокрема, з Литви і продавалося з премією $500-1000/т. Це при тому що сам продукт коштував на ринку $500. Але завдання було вирішено. Ми живемо за часів, коли простих рішень немає", - йдеться у дописі.