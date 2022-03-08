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Основне завдання – наповнити ринок, Кабміну необхідно скасовувати всі податки на пальне, - Куюн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Основне завдання – наповнити ринок, Кабміну необхідно скасовувати всі податки на пальне, - Куюн

Для стабілізації українського ринку палива уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне – ПДВ та акциз. А також залучити на ринок нових постачальників, для його наповнення.

Про це заявив дитектор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно відкрити ринок. Нафта 140 за барель, це на 40% вище, ніж до війни. Нафтопродукти на біржах подорожчали пропорційно.
Вчора продзвонив українських та європейських трейдерів, порахував собівартість. Якщо зберегти поточну торгову націнку АЗС, встановлену Кабміном, виходить 48-50 грн/л. Є ще варіант: паливо просто зникне. Його просто перестануть привозити", - написав експерт у фейсбуці.

Він запропонував кіляка кроків, які дозволили б стабілізувати ринок пального і втримати ціни на нього.

"Уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне – ПДВ та акциз. Також необхідно змінювати формулу держрегулювання, вона довоєнна та вже не має майже нічого нового з новою реальністю. Тоді паливо буде в межах 34 та 37 грн/л бензин та ДП відповідно (при поточних нафтових котируваннях). Так, втрати бюджету тощо, але іншого виходу просто немає", зазначив Куюн.

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Наразі основне завдання – наповнити ринок, підкреслив експерт: "Для цього має бути елементарна економіка поставок, до того ж не так для українських, як для закордонних постачальників. Тільки бізнес-стимули можуть заповнити ринок"

У якості приклада Куюн навів приклад постачання палива американського контингенту в Афганістані.

"На паливному ринку всі знають хрестоматійну історію постачання американського контингенту в Афганістані. Паливо туди тягли, зокрема, з Литви і продавалося з премією $500-1000/т. Це при тому що сам продукт коштував на ринку $500. Але завдання було вирішено. Ми живемо за часів, коли простих рішень немає", - йдеться у дописі.

Автор: Володимир Янченко
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Пальне здорожчало, звісно ціни на все інше взлетіли.
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08.03.2022 22:15 Відповісти
Атож, китайці ********** кацапам, бо ті обіцяли кнр весь урожай зернових з України 2022 року

Китайські журналісти здійснюють інформаційну підтримку ОРДИ на Донбасі

Прийде час і воєнкори ОРДИ будуть показувати сюжети в Тайвані?

Дві країни домовилися ділити світ, чи що?
https://t.me/operativnoZSU/12209
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08.03.2022 22:16 Відповісти
забрати пдв це правильно.
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08.03.2022 22:17 Відповісти
u nas 1.93 eur/l sevodne zalil bak
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08.03.2022 22:19 Відповісти
Ну, заодно і рівень середньої зарплати можна вказати хоча б.
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09.03.2022 01:02 Відповісти
до чого тут зарплатня коли людина вказує про захмарну для нього ціну?
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09.03.2022 01:44 Відповісти
"Уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне - ПДВ та акциз. Також необхідно змінювати формулу держрегулювання, вона довоєнна та вже не має майже нічого нового з новою реальністю. Тоді паливо буде в межах 34 та 37 грн/л бензин та ДП відповідно....

Ми живемо за часів, коли простих рішень немає", - йдеться у дописі.

-а чому б отим"експертам"взяти та не заткнутись!

в Україні запрацює Одеський нпз на азербайджанській нафті ,також Катар буде поставляти..А якщо наша армія наведе "порядок" в Сирії то Катар збудує через територію Сирії газопровід і європа обійдеться без фашистської воні...

-також Бєларусь попросить нашу першу в світі армію звільнити її територію від..чи можливо він сам здрисне,і тоді Литва також буде на ринку України і т.д..

простих рішень немає", - йдеться у дописі.
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09.03.2022 01:39 Відповісти
простих рішень немає", - йдеться у дописі.

-коли нинішня влада за один день договорились з Ілоном Маском то я в принципі не проти пересісти навіть на запорожець з електротягою)

якось обнаглівший від безнаказаності безграмотний порошенковий премєр-базарнік гнойсман написали Ілону Маску офіційного листа з пропозицією відкрити бізнес в Україні....,про відповідь вони мовчать до сих пір,але ж відповідь була -як на той сруський карабль)
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09.03.2022 01:51 Відповісти
 
 