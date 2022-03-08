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Велике прохання не поширювати інформацію про зброю, яка поставляться в Україну, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велике прохання не поширювати інформацію про зброю, яка поставляться в Україну, - Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у фейсбуці. 

Вона відзначила: "Шановні співвітчизники - величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали.

Не треба радісних постів! Зараз війна - інші реалії.

Це дуже чутлива тема і ви все одно не володієте достовірною інформацією, бо вона з грифом "секретно".

Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть.

На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади. Дякую за розуміння".

Також читайте: Резніков про постачання зброї до України: Є суттєвий прогрес. Нехай ворога чекає сюрприз

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
украина воюет исключительно отжатым оружием у русских
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08.03.2022 22:44
+31
а байрактар продается в любом военторге)
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08.03.2022 22:48
+27
США почали поставки до України терміналів управління іонною зброєю, що стріляє з супутника!!
Бійтесь кацапи!!!
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08.03.2022 22:43
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всё равно засветится на видосиках
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08.03.2022 22:42 Відповісти
это наши вырастили в полях и на дачах...!
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08.03.2022 23:19 Відповісти
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.

Интересный призыв. Так с себя и начните. Откуда ж информация берётся?
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08.03.2022 22:42 Відповісти
именно так. все передают поломаное. ничего не стреляет. русские сами себя подбивают. зачем русские себя так не любят?
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08.03.2022 22:43 Відповісти
украина воюет исключительно отжатым оружием у русских
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08.03.2022 22:44 Відповісти
а байрактар продается в любом военторге)
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08.03.2022 22:48 Відповісти
ви не зовсім праві - трішки на шахтах відкопали ((
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08.03.2022 22:52 Відповісти
Завтра в ЦНАПах будуть всім бажаючим роздавати автомати і 2 метри патронів.
Нас буде озброєних 20 млн.
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08.03.2022 23:21 Відповісти
Тільки на отримання записуйтеся в електронну чергу щоб не перевантажувати персонал
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08.03.2022 23:24 Відповісти
Вони всі прикрі самогубці
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08.03.2022 22:52 Відповісти
США почали поставки до України терміналів управління іонною зброєю, що стріляє з супутника!!
Бійтесь кацапи!!!
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08.03.2022 22:43 Відповісти
Та! Через старлінк з Луни!
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08.03.2022 22:50 Відповісти
Прикол в том, не удивлюсь если у Штатов такое оружие есть
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08.03.2022 22:51 Відповісти
в сенсі "єсть"? Кажу ж вже почали постачати!
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08.03.2022 22:53 Відповісти
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08.03.2022 22:55 Відповісти
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08.03.2022 23:18 Відповісти
О чем это говорит? Да о том, что в Украину идут караваны падарунков от настоящих друзей.
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08.03.2022 22:44 Відповісти
Печенек!
Ленд-Лиз короче.
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Міноборони просить зовсім не поширювати інформацію про зброю та техніку від партнерів
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08.03.2022 22:46 Відповісти
Хтоб це втовкмачив Зе!
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08.03.2022 22:48 Відповісти
Ковід не спить... Дуже опасний штамм...
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08.03.2022 22:50 Відповісти
Думав промовчати але зачепило - не тринди що попало , у мене зараз через ковід дружина між небом і землею , а медики то у сховище , то до пацієнтів (( . Заїб@ли гумористи довбані !
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Через Ковід, чи через супутні хвороби? Це дуже важливо. Вже ніде і нікого не вакцинують, люди ходять без масок. Вам не здається це дивним? А, з ковідом не госпіталізують. Те саме й у Європі.
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09.03.2022 00:22 Відповісти
ковід , не можу собі пробачити що не було поруч (( дружина пішла на прийом до терапевта , той поставив діагноз бронхіт і падло таке не послав на тест , а жінка є жінка - сама не зробила , мені не сказала , час на прийом ліків які зараз вже є від ковіду було пропущено - вони дієві у перші 5 днів (( тепер сатурація упала дуже , молюся щоб видряпалася але нічим вже допомогти особисто не можу , лише надія на Бога ((
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09.03.2022 00:37 Відповісти
P.S. А отримала через доброту душевну - впустила знайомих переховуватися під час тривоги та ті так на декілька днів і зависли і у підвалі , і у будинку , які маски , яка дистанція як один у одного під носом товклися (( Я не про те щоб не допомагали - ми всі зараз один одного підтримувати повинні , але потрібно кожному бути відповідальним і менше жартувати із тим що жартів не викликає .
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09.03.2022 00:43 Відповісти
Так ви ж самі вихваляєтесь, Подоляк особливо.
Хайп і рейтинг завадили 70 літаків минулого тижня отримати.
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Про літаки не Подоляк ляпав.
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Подоляк вчора кащав чекати приємних звісток щодо вступу до ЄС.
Ну-ну, чекаємо)
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08.03.2022 23:08 Відповісти
Дезінформація про постачання того чого не буде, теж має на окупантів психологічний тиск. Ворга треба вбити (морально) ще до початку битви. Від Джавелінів вони вже розбігаються, що будуть робити коли почують про ще щось більш страшніше.
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Буде!
Якраз сьогодні наша арта отримала новітні снаряди, наповнені рідким гелієм.
Для швидкісної заморозки трупів.
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08.03.2022 22:54 Відповісти
Никто ни узнает что у нас 100 подводных лодок есть. Слава Украине..
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08.03.2022 22:52 Відповісти
Сузір'я Центавра підтримало Україну та надсилає свої літаючі тарілки
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08.03.2022 22:53 Відповісти
Яка зброя? Які поставки? Все з часів СРСР з складів дістаємо.
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08.03.2022 22:53 Відповісти
Сообщения можно сделать в нашем, украинском стиле:
"Вчера из рогатки был сбит СУ-25...", "мальчики кидали камешки на поле, в результате у танка отлетела башня" и т.д.
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08.03.2022 22:55 Відповісти
Народ а де подивитись ,що там с ковідом,трохи від війни відпочити хочу,ну хочь на 30 хв
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08.03.2022 22:55 Відповісти
Він за нас. В тероборони воює!
В чорнобильському лісі. Мутував на кацапський лад. І сказав, що до бункера обов'язково долізе!
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08.03.2022 23:43 Відповісти
Якого дідька, доповідати *****, що Україна отримує від друзів, яку допомогу!!!
прямо діарея якась, усе доповісти *********….
Пийде час, на своїй шкурі відчують «тепло наших сердець» до московитів….
КАРИ, московітам, КАРИ!!!
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Можно или даже нужно "привязать" эту безусловно правильную мысль к закону военного времени, со всеми вытекающими.Это надо было сделать раньше.😎
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Cлушно, що не слід поширювати такого роду інформацію і патякати. Тільки от чому Цензор Нет сам поширює?
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08.03.2022 23:00 Відповісти
надо слушатся сейчас война после победы увидем много видео снятые от байрактаров джавелин итд
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08.03.2022 23:03 Відповісти
ПОВАЖАЮ ГОСТРИЙ ГУМОР!!!
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Мене цікавить результат розіованих пердаків свинособак.А звідки та по чому ні
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08.03.2022 23:04 Відповісти
Хотел написать, что Америка поставила нам атомные подводные лодки.
А теперь воздержусь.
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Добре, я більше нічого не скажу про подарунок наших союзників з Нубіру. Ну, може зовсім трішечки...
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08.03.2022 23:07 Відповісти
Ну низзя, так низзя. Почитаем
https://www.nytimes.com/2022/03/06/us/politics/us-ukraine-weapons.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/04/weapons-access-ukraine/
Их ведь тупые кацапы не читают, да?

Lithuanian forces loading Stinger anti-aircraft systems and body armor bound for Ukraine, in a photograph provided by Lithuania's defense ministry.Credit...Lithuanian Ministry of Defense, via Associated Press

Французская военная техника выгружается с грузового самолета на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии в минувший четверг.
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08.03.2022 23:12 Відповісти
Журналісти перші наввипередки розповідають про це. Намагаються показати хто з них більше освідчений в цьому питанні.
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08.03.2022 23:18 Відповісти
Завтра йду отримувати мінібандеромобіль з "кулімйотом"
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08.03.2022 23:24 Відповісти
+
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08.03.2022 23:26 Відповісти
НАКОНЕЦ ТО!
Думаю и ПРО у нас было бы, если бы кое кто на этом, у нас не пиарился...
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08.03.2022 23:27 Відповісти
Наоборот надо 10 раз преувелично рассказывать о поставках вооружения, совковостью попахивает это заявление..
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08.03.2022 23:27 Відповісти
Да никто ничего не поставляет. Вон, все говорят - НАТО не помогает, ваще никак... А оружие - какое оружие? Нет никакого оружия. А то, что есть - так это в военторге российском куплено, вон, спросите у путена, он подтвердит!
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08.03.2022 23:44 Відповісти
И вообще, пора старый анекдот про деда переделывать.
- Дед, а говорят люди, что у тебя джавелины прихованы?
- Та брешут люди...
- Дед, а говорят люди, что у тебя стингеры завалялись?
- Та брешут люди...
...
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08.03.2022 23:48 Відповісти
И тут я охренел! Кроме как у МО и нет инфы о поставках вооружений. Но я на всякий случай промолчу
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Stranno, a eto pochemu, vozmozhno chtob narod Ukraini ne potreboval eto oruzhije vidovatj voinam. Vedj nashi dolzhni nam otschitivatsia pochemu i komu chto dajot. Vedj eto za nashi dengi kupleni.
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09.03.2022 00:11 Відповісти
В сети так жеМного роликов от тех ,кто это вооружение получает…
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09.03.2022 00:21 Відповісти
А разве не Минобороны об этом рассказывает всем и вся?
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09.03.2022 00:50 Відповісти
тьотья анья,- ну шо ты гониш, ты ж цилый заммммммммммммистра..??
бредятина нах- сами загонят в сеть,\распространят, а потом ноют...= ну так храни гостайну, а не труби вширь пр здобутки пришлые...
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09.03.2022 01:44 Відповісти
Хвалиться будем после окончательной победы, уже скоро
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09.03.2022 02:11 Відповісти
В любом охотничьем магазине Украины можно без паспорта купить Джавелин и гранатомёт производства Германии. Свободная страна.
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09.03.2022 02:23 Відповісти
 
 