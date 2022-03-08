Велике прохання не поширювати інформацію про зброю, яка поставляться в Україну, - Міноборони
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.
Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у фейсбуці.
Вона відзначила: "Шановні співвітчизники - величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали.
Не треба радісних постів! Зараз війна - інші реалії.
Це дуже чутлива тема і ви все одно не володієте достовірною інформацією, бо вона з грифом "секретно".
Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть.
На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади. Дякую за розуміння".
Будь ласка, зачекайте...
Интересный призыв. Так с себя и начните. Откуда ж информация берётся?
Нас буде озброєних 20 млн.
Бійтесь кацапи!!!
Ленд-Лиз короче.
Хайп і рейтинг завадили 70 літаків минулого тижня отримати.
Ну-ну, чекаємо)
Якраз сьогодні наша арта отримала новітні снаряди, наповнені рідким гелієм.
Для швидкісної заморозки трупів.
"Вчера из рогатки был сбит СУ-25...", "мальчики кидали камешки на поле, в результате у танка отлетела башня" и т.д.
В чорнобильському лісі. Мутував на кацапський лад. І сказав, що до бункера обов'язково долізе!
прямо діарея якась, усе доповісти *********….
Пийде час, на своїй шкурі відчують «тепло наших сердець» до московитів….
КАРИ, московітам, КАРИ!!!
А теперь воздержусь.
https://www.nytimes.com/2022/03/06/us/politics/us-ukraine-weapons.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/04/weapons-access-ukraine/
Их ведь тупые кацапы не читают, да?
Lithuanian forces loading Stinger anti-aircraft systems and body armor bound for Ukraine, in a photograph provided by Lithuania's defense ministry.Credit...Lithuanian Ministry of Defense, via Associated Press
Французская военная техника выгружается с грузового самолета на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии в минувший четверг.
Думаю и ПРО у нас было бы, если бы кое кто на этом, у нас не пиарился...
- Дед, а говорят люди, что у тебя джавелины прихованы?
- Та брешут люди...
- Дед, а говорят люди, что у тебя стингеры завалялись?
- Та брешут люди...
...
бредятина нах- сами загонят в сеть,\распространят, а потом ноют...= ну так храни гостайну, а не труби вширь пр здобутки пришлые...