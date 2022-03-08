Путін вже програв, потрібно почекати і він сам піде на переговори, - Геращенко

Армія РФ уподібнилася нацистам, тому обстрілює маршрути евакуаційних колон і мирних жителів. Однак зовсім скоро переговори будуть іншими, адже їх ініціюватиме Путін.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Путін - це фашист і нацист, він добре знає, що у нас люди в оточенні в підвалах. Крім Маріуполя, складна ситуація в передмістях Києва. Люди там вмирають страшною смертю без води, їжі та ліків. У Харкові ситуація більш-менш спокійна, місто не оточене. У Києві багато хто вже поїхав", - пояснив він.

За словами Геращенка, Путін вже програв.

"Росія втратила суб'єктність. Нам потрібно почекати ще якийсь час, і Путін сам піде на переговори. Ми воюємо не тільки за весь світ, але і за Росію, яка стільки років в руках Путіна", - додав радник глави МВС.

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