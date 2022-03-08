Путін вже програв, потрібно почекати і він сам піде на переговори, - Геращенко
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Армія РФ уподібнилася нацистам, тому обстрілює маршрути евакуаційних колон і мирних жителів. Однак зовсім скоро переговори будуть іншими, адже їх ініціюватиме Путін.
Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Путін - це фашист і нацист, він добре знає, що у нас люди в оточенні в підвалах. Крім Маріуполя, складна ситуація в передмістях Києва. Люди там вмирають страшною смертю без води, їжі та ліків. У Харкові ситуація більш-менш спокійна, місто не оточене. У Києві багато хто вже поїхав", - пояснив він.
За словами Геращенка, Путін вже програв.
"Росія втратила суб'єктність. Нам потрібно почекати ще якийсь час, і Путін сам піде на переговори. Ми воюємо не тільки за весь світ, але і за Росію, яка стільки років в руках Путіна", - додав радник глави МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Заберіть клавіатуру в цього ментовського лизуна. Бо він вже всіх переміг и навіть не схуднув при цьому.
Чи він і там вас усіх задовбав?
Хай його пропаганда сама придумає якусь перемогу.
Типу "залякав нато і єс, тепер Україну точно нікуди не візьмуть".
Казахстан. Автомобиль с символом "Z"
Це 40 тисяч іноземних військових та екс-військових.
Цікаво, що для канадців буде створено окремий підрозділ, бо їх вже прибуло 500, і вони ще прибувають.
Дякуємо, брати! Слава Україні ! Смерть ворогам!
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не просто так захватили АЭСки и ядерный шантах от сидящего в бункере ***** - это серьезно...
Боже...так хочется что в том бункере сломалась вентиляция...и оно задохнулось от собственного смрада... обоссаное, одинокое, проклинаемое миллионами чмо... исчадие ада...
визнання вини, капітуляція і виплата репарацій
На сегодняшний день курс у них такой 1 путлер=12 тыс рузьке ванек. Подождём пока курс подрастёт
Марно чекати поки ***** піде на перемовини, а якщо все ж таки піде, то сенсу тоді вже не буде з ним про щось домовлятись. Тільки дати вибір - дві берези, мотузка, куля, отрута, чи електричний стілець?
Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).
Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/vidmova-ssha-vid-rosiyskoji-nafti-ta-gazu-koli-putina-zmusyat-sidati-za-stil-peregovoriv-08032022-454450