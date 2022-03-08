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Путін вже програв, потрібно почекати і він сам піде на переговори, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін вже програв, потрібно почекати і він сам піде на переговори, - Геращенко

Армія РФ уподібнилася нацистам, тому обстрілює маршрути евакуаційних колон і мирних жителів. Однак зовсім скоро переговори будуть іншими, адже їх ініціюватиме Путін.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Путін - це фашист і нацист, він добре знає, що у нас люди в оточенні в підвалах. Крім Маріуполя, складна ситуація в передмістях Києва. Люди там вмирають страшною смертю без води, їжі та ліків. У Харкові ситуація більш-менш спокійна, місто не оточене. У Києві багато хто вже поїхав", - пояснив він.

За словами Геращенка, Путін вже програв.

"Росія втратила суб'єктність. Нам потрібно почекати ще якийсь час, і Путін сам піде на переговори. Ми воюємо не тільки за весь світ, але і за Росію, яка стільки років в руках Путіна", - додав радник глави МВС.

Також читайте: Війна в Україні має глобальні наслідки, - генсек ООН Гутерріш

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Блін...

Заберіть клавіатуру в цього ментовського лизуна. Бо він вже всіх переміг и навіть не схуднув при цьому.
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08.03.2022 23:30
+20
перец чили3 часа назад

Казахстан. Автомобиль с символом "Z"
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08.03.2022 23:34
+13
ой боюсь вы недооцениваете додыхающую крысу, загнанную в угол...
не просто так захватили АЭСки и ядерный шантах от сидящего в бункере ***** - это серьезно...
Боже...так хочется что в том бункере сломалась вентиляция...и оно задохнулось от собственного смрада... обоссаное, одинокое, проклинаемое миллионами чмо... исчадие ада...
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08.03.2022 23:36
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Блін...

Заберіть клавіатуру в цього ментовського лизуна. Бо він вже всіх переміг и навіть не схуднув при цьому.
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08.03.2022 23:30 Відповісти
Монастирський!! Блін... займи його якоюсь роботою!
Чи він і там вас усіх задовбав?
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08.03.2022 23:35 Відповісти
Я в этом тоже уверена
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08.03.2022 23:31 Відповісти
победа будет за нами
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08.03.2022 23:31 Відповісти
Путину не нужны его пленные и его солдаты,которые были тут и станут свидетелями проигрыша. Он будет воевать до последнего российского солдата и пленных назад возвращать не будет. Или посадит их всех в тюрьму. Жаль ,что Геращенко этого не понимает.
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08.03.2022 23:31 Відповісти
Про що розмовляти з окурком? Тільки мочити!
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08.03.2022 23:32 Відповісти
Легко чужими руками жар загрібати
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08.03.2022 23:33 Відповісти
Тільки не треба з путіним вести ту, політику, що завжди. Суть якої "треба дати путіну якусь маленьку перемогу".
Хай його пропаганда сама придумає якусь перемогу.
Типу "залякав нато і єс, тепер Україну точно нікуди не візьмуть".
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08.03.2022 23:33 Відповісти
Нікуди він не піде, бо це буде кінець його царюванню. "Битиметься" до останнього російського бовдура.
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08.03.2022 23:34 Відповісти
перец чили3 часа назад

Казахстан. Автомобиль с символом "Z"
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Ибо нех*й!
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08.03.2022 23:55 Відповісти
Не потрібно так недооцінювати цього хитрющого і жорстокого кагебіста
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Ви б краще не ******* про перемогу, а організували воду і ліки в ці райони!!!!
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Ну не нужно шапками закидывать. Ну что за люди. Пойдет на переговоры отлично. А если нет?
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Чому ж це шапками? Нам же німці 5000 касок для цього дали!
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08.03.2022 23:57 Відповісти
Нехай собі Геращенко говорить, а до нас приїхали справжні брати
Це 40 тисяч іноземних військових та екс-військових.
Цікаво, що для канадців буде створено окремий підрозділ, бо їх вже прибуло 500, і вони ще прибувають.

Дякуємо, брати! Слава Україні ! Смерть ворогам!
,
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08.03.2022 23:35 Відповісти
40000 тысяч? Я чув про 20000
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08.03.2022 23:37 Відповісти
Так. Про 20 тис. іноземців із 52 країн, які записались у добровольці, повідомляв Кулеба, але це було раніше.
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08.03.2022 23:41 Відповісти
ой боюсь вы недооцениваете додыхающую крысу, загнанную в угол...
не просто так захватили АЭСки и ядерный шантах от сидящего в бункере ***** - это серьезно...
Боже...так хочется что в том бункере сломалась вентиляция...и оно задохнулось от собственного смрада... обоссаное, одинокое, проклинаемое миллионами чмо... исчадие ада...
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08.03.2022 23:36 Відповісти
а не потрібно ніяких переговорів.
визнання вини, капітуляція і виплата репарацій
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08.03.2022 23:38 Відповісти
Он просто не хочет застрелиться
На сегодняшний день курс у них такой 1 путлер=12 тыс рузьке ванек. Подождём пока курс подрастёт
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08.03.2022 23:40 Відповісти
Переговори? Про що говорити?
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09.03.2022 00:25 Відповісти
никаких переговоров. Пришли повоевать на нашу землю, так и воюйте дальше
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09.03.2022 00:40 Відповісти
Так, суб'єктність РФ втратив, це вже не держава, а лайно, поки що густе, але обов'язково потече во ві боки.
Марно чекати поки ***** піде на перемовини, а якщо все ж таки піде, то сенсу тоді вже не буде з ним про щось домовлятись. Тільки дати вибір - дві берези, мотузка, куля, отрута, чи електричний стілець?
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09.03.2022 01:14 Відповісти
Насправді, американське ембарго практично не має жодного відношення до України. Хоча ми є ключовим об'єктом у цій геополітичній грі.

Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).

Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.

https://www.dsnews.ua/ukr/blog/vidmova-ssha-vid-rosiyskoji-nafti-ta-gazu-koli-putina-zmusyat-sidati-za-stil-peregovoriv-08032022-454450
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09.03.2022 01:31 Відповісти
Если он называет себя офицером пускай поступает правильно, ждём
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09.03.2022 01:56 Відповісти
 
 