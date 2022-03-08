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Україна друга в медальному заліку: паралімпійці вибороли 9 нагород за день

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Україна друга в медальному заліку: паралімпійці вибороли 9 нагород за день

За четвертий день Паралімпіади-2022 українські спортсмени виграли ще 9 нагород. Наразі Україна друга у медальному заліку після Китаю.

Як повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ, інформує Цензор.НЕТ: "За один змагальний день Україна виграла 2 золота, 4 срібла та 3 бронзи. Усього тепер в українців 17 медалей - 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові".

Повідомляється, що найбільшого успіху наші паралімпійці досягли в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору:

  • Віталій Лук'яненко
  • Анатолій Ковалевський
  • Дмитро Суярк.

Четверте та п'яте місце теж за українцями - Ярослав Решетинський та Олександр Казік.

Повний комплект медалей Україна здобала в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):

  • Ірина Буй
  • Олександра Кононова
  • Людмила Ляшенко.

П'ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.

Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, зі сріблом також Григорій Вовчинський, а "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.
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Топ коментарі
+10
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08.03.2022 23:35
+9
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08.03.2022 23:35
+9
Вітаємо з перемогою.
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08.03.2022 23:35
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08.03.2022 23:35 Відповісти
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08.03.2022 23:35 Відповісти
Вітаємо з перемогою.
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08.03.2022 23:35 Відповісти
Молодці! Так тримати!
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08.03.2022 23:51 Відповісти
СУПЕР !!!!
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Люди, вже більше 1000 людей переглянули цю новину, а прокоментували лишень 4 людини, дехто поставив вподобайку під коментом. Висловіть свою підтримку параолімпійцям в коментарях, вони ж будуть переглядати пресу…. наприклад я працювати нормально не можу через ситуацію в Україні, а вони на Олімпіаді медалі беруть і показують, що Україна незламна
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09.03.2022 00:11 Відповісти
Вітаємо. Ми вже забули, що в нас є спорт.
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09.03.2022 00:49 Відповісти
Завжди слідкую, але погано, що не транслюють навіть у мирний час. Вітання та шана нашим олімпійцям!!!
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09.03.2022 01:09 Відповісти
Молодці! Ви - кращі! Ви - переможці! 🌷🌷🌷
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09.03.2022 01:19 Відповісти
Героя Слава!! Слава Україні. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці...
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09.03.2022 02:05 Відповісти
Велика дяка нашим паралімпійцям нашим незмамним героям!
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09.03.2022 17:33 Відповісти
 
 