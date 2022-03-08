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У полонених окупантів виявили відмародерений телевізор, який вони хотіли вивезти до Росії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російських окупантів у ящику бойового забезпечення знайшли телевізор, отриманий внаслідок мародерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ. 

"У полонених окупантів виявили викрадений телевізор, який вони хотіли вивезти до Росії. Вже розуміють, що такий ТВ там на ціну золота", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
ви там добренько пошукайте... десь має бути одне-два манто і м"ясорубка))))))
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09.03.2022 00:01
+16
Опа! А це часом не той, хто по телефону розказував про вбивство трьох жителів???
Він ще й телевізором хвалився.
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09.03.2022 00:01
+14
И блендер на 500 Вт!
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09.03.2022 00:24
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а сколько лярдов угрохали в войну, хватило бы всем по 100 телевизоров купить
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09.03.2022 00:01 Відповісти
холодильник їм вже до сраки - там тільки миші будуть жити
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09.03.2022 01:15 Відповісти
Миші до вусатого таргана втечуть по хоч якусь їжу
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09.03.2022 05:49 Відповісти
ви там добренько пошукайте... десь має бути одне-два манто і м"ясорубка))))))
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09.03.2022 00:01 Відповісти
... станок, фрезер, паяльник для труб... то що....
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09.03.2022 00:05 Відповісти
И блендер на 500 Вт!
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09.03.2022 00:24 Відповісти
а-ха-ха.. за блендер я і забув))))))) ну як жеж без блендеру))))
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09.03.2022 00:26 Відповісти
Поехал по блендер до бандер)))Это уже каламбур получается))
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09.03.2022 01:09 Відповісти
Да-да, помню того красаву. Хвастался жене (или невесте) что он ей везет. НЕДОВЕЗ...
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09.03.2022 01:20 Відповісти
Вот бы нам показали его рожу, я бы нашел в соц сетях его родственников, гнобил, и презирал, возможно одноклассникам его детей, рассказывал какой ублюдок приехал в Украину.
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09.03.2022 02:46 Відповісти
и без унитазов? ((
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09.03.2022 00:01 Відповісти
Опа! А це часом не той, хто по телефону розказував про вбивство трьох жителів???
Він ще й телевізором хвалився.
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09.03.2022 00:01 Відповісти
Разве только он один мародер?
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Та ні.... але шанс єєєєє....
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09.03.2022 00:07 Відповісти
именно!!!_ это та гнида, шо ее самка радувалася шкурам с теликам
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09.03.2022 00:06 Відповісти
Да, також за це подумав!! Якщо це вони, то дати їм довічне!!!!!
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09.03.2022 00:06 Відповісти
Ніііі до пана Миська його - в Карпати:

1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?

- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
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09.03.2022 00:11 Відповісти
Соловйова зі скабеєвой дивитися на чомусь треба в глубінке)
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09.03.2022 00:45 Відповісти
Киви?
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09.03.2022 00:02 Відповісти
У ватників ломка без їх говнотелебачення.
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09.03.2022 00:03 Відповісти
ой.. там такое уже несут))))) говносми с патриотическим привкусом... это звиздец...
пагиб отважный ваня, прикрыв собою камандира ))) вроде нормально? слезу вышибает.. но
прикрыл ваня камандира от гранатомета)))) был ранен))) и умер на руках спасенного камандира)))
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09.03.2022 00:08 Відповісти
Ще і прізвище "герою" з совкового пропагандистського фільму «Одиночне плавання» взяли. Сюжет там - повний угар.

В акваторії Тихого океану проходять чергові маневри радянської та американської ескадр. Ціною величезних зусиль екіпажу одного з радянських кораблів вдається запобігти катастрофі, спровокованій агентами ЦРУ.
У головних ролях

Михайло Ножкин - Шатохін, майор

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09.03.2022 00:19 Відповісти
А тут нагадався англійський класик фантастики - Ерік Френк Рассел. У книжці "Найближчий родич" був такий кумедний епізод, коли головний герой - пілот-розвідник - дуркував від нудьги:

- Майор Сморкун поставил пудинг в печь.
- Когда майор поставил пару свеч?
- Вчера он их поставил - как всегда.
- Клянусь, приятель, это - ерунда.
Пусть съест его скорей зеленый кот.
- Зачем майору жечь голодный скот?..
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09.03.2022 01:06 Відповісти
А от цікаво: чим вони закидаються для натхнення, щоб таку маячню генерувати?
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09.03.2022 00:59 Відповісти
Та, то кацапи трохи переробили класику:

- Що не кажи, а це чудовий приклад відваги. Якщо ми всі так робитимемо, то в нашій армії буде сама нова упряж для коней; але якось, коли я був у Празі, мені довелося читати в «Празькій офіційній газеті» про ще кращий випадок, що трапився з одним добровольцем доктором Иозефом Войною. Він служив у Галичині в сьомому єгерському полку. Коли справа дійшла до баґнетного бою, куля йому влучила просто в голову. Понесли Войну на перев'язочний пункт, а він як загорлає: «Не дозволю, - каже, - себе перев'язувати через таку подряпину». І знову поліз із своїм підрозділом в атаку, але в цю мить йому відірвало гранатою ногу по кісточку. Войну знову хотіли віднести, але він повз на передову лінію, спираючись на ціпок і відбиваючись ним від ворогів, аж ось пролетіла нова граната і відірвала йому саме ту руку, в якій він тримав ціпок. Тоді Война бере Ціпок другою рукою і репетує, що він їм цього не подарує, і бозна-чим би все це скінчилось, коли б за хвилину його зовсім не вбило шрапнеллю. Може, якби його врешті не спровадило на той світ, він також одержав би срібну медаль «За відвагу». Коли йому відірвало голову, вона ще якийсь час котилася й кричала: «Пам'ятай свою присягу, поспішай до бою, навіть як смерть витає над тобою».
- І чого тільки в тих газетах не набрешуть, - промовив один із солдатів. - Коли б той вигадник потрапив до цього пекла, за годину б з глузду зсунувся.
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09.03.2022 01:32 Відповісти
Телевизор известной и элитной марки "KIVI"
На такой в росеюшке теперь надо несколько лет копить
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09.03.2022 00:07 Відповісти
а там точно останется телевидение? В том, что там будут радиоточки и цирк, я в общем-то уверен.
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09.03.2022 00:07 Відповісти
заветам дедов верны
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09.03.2022 00:08 Відповісти
а унитазы пока еще не вывозят как в цхинвали?
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09.03.2022 00:08 Відповісти
Унітази також кацапи вивозили із Чонгара !

Боже , які ж вони убогі голодранці 😠
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09.03.2022 00:21 Відповісти
Всьо не побаче Соловйова
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09.03.2022 00:12 Відповісти
Злиденне кацапське бидло, дивіться у пеклі кіно
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09.03.2022 00:24 Відповісти
Да это не армия, а какая-то ватага нищебродов, кое-как распиханная по своим жестянкам. Кто там видео показывал, где расфигачили колонну, которая оказалась омоном со щитами и дубиналом, это ж позор: не победивши уже вызвали своих полицаев с условными наручниками.
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09.03.2022 00:27 Відповісти
Он ещё блендер потянул, ищите.лучше.
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09.03.2022 00:42 Відповісти
І ці розказували що були на учєніях де і телевізора знайшли ?
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09.03.2022 00:48 Відповісти
Мало того, що ванькі в полон потрапили, мало того що їм нам'яли боки і надавали по писку, то ще й атжалі атжатоє. Ой горє-та какоя!
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09.03.2022 00:54 Відповісти
Досить вже полонених, потрібно встановлювати строки, хто здасться до Неділі, приймаємо, хто не встигне, той гарантовано на концерт Кобзона.
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09.03.2022 01:19 Відповісти
Тьху знову телевізор. Вони взагалі без нього могут жити
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09.03.2022 01:43 Відповісти
в травні 1945 року, фотограф із газети правда Бальтерманц на 1 Білоруському фронті, отримав термінове завдання зробити фото підняття прапора на скульптурі коней на Бранденбурських воротах. І для швидкості доставки наказали доставити літаком. Найшов солдат, зробили драбину, зробив три фото і негайно послав із штабним літаком. Через добу прийшла вже газета, сидить любується а тут дзвінок - ти що, мать твою...., прислав. Він відповідає все добре. Йому сказали забрати негативи і впевнитись, що він таки ворог народу. Він подивився і ахнув. В офіцера, який підтримував солдата загорнувся рукав, і на руці пять ручних годинників навішано. Потім тривалий час, коли він вертався із відряджень, його підколювали. ану загорни рукав. А будучи вже придворним фотографом ЦК він ввійшов в історію тодішньої фотосправи, коли молодому ще кандидату в члени Горбачову на парадному портреті замалював родиме пятно. Хто памятає, була маса анекдотів
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09.03.2022 02:50 Відповісти
Читав аналогічну історію про фотографа Евгена Халдея.
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09.03.2022 11:59 Відповісти
вибачаюсь, призвіща таки спутав. Але обидва були класними фотохудожниками.
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09.03.2022 18:01 Відповісти
Армия бомжахедов
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09.03.2022 06:57 Відповісти
 
 