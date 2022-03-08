У полонених окупантів виявили відмародерений телевізор, який вони хотіли вивезти до Росії. ВIДЕО

У російських окупантів у ящику бойового забезпечення знайшли телевізор, отриманий внаслідок мародерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"У полонених окупантів виявили викрадений телевізор, який вони хотіли вивезти до Росії. Вже розуміють, що такий ТВ там на ціну золота", - відзначається у повідомленні.

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