У полонених окупантів виявили відмародерений телевізор, який вони хотіли вивезти до Росії. ВIДЕО
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У російських окупантів у ящику бойового забезпечення знайшли телевізор, отриманий внаслідок мародерства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"У полонених окупантів виявили викрадений телевізор, який вони хотіли вивезти до Росії. Вже розуміють, що такий ТВ там на ціну золота", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+49 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар09.03.2022 00:01
+16 Сергей Осадчий bf081de4
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+14 Raised Right
показати весь коментар09.03.2022 00:24
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Він ще й телевізором хвалився.
1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
пагиб отважный ваня, прикрыв собою камандира ))) вроде нормально? слезу вышибает.. но
прикрыл ваня камандира от гранатомета)))) был ранен))) и умер на руках спасенного камандира)))
В акваторії Тихого океану проходять чергові маневри радянської та американської ескадр. Ціною величезних зусиль екіпажу одного з радянських кораблів вдається запобігти катастрофі, спровокованій агентами ЦРУ.
У головних ролях
Михайло Ножкин - Шатохін, майор
- Майор Сморкун поставил пудинг в печь.
- Когда майор поставил пару свеч?
- Вчера он их поставил - как всегда.
- Клянусь, приятель, это - ерунда.
Пусть съест его скорей зеленый кот.
- Зачем майору жечь голодный скот?..
- Що не кажи, а це чудовий приклад відваги. Якщо ми всі так робитимемо, то в нашій армії буде сама нова упряж для коней; але якось, коли я був у Празі, мені довелося читати в «Празькій офіційній газеті» про ще кращий випадок, що трапився з одним добровольцем доктором Иозефом Войною. Він служив у Галичині в сьомому єгерському полку. Коли справа дійшла до баґнетного бою, куля йому влучила просто в голову. Понесли Войну на перев'язочний пункт, а він як загорлає: «Не дозволю, - каже, - себе перев'язувати через таку подряпину». І знову поліз із своїм підрозділом в атаку, але в цю мить йому відірвало гранатою ногу по кісточку. Войну знову хотіли віднести, але він повз на передову лінію, спираючись на ціпок і відбиваючись ним від ворогів, аж ось пролетіла нова граната і відірвала йому саме ту руку, в якій він тримав ціпок. Тоді Война бере Ціпок другою рукою і репетує, що він їм цього не подарує, і бозна-чим би все це скінчилось, коли б за хвилину його зовсім не вбило шрапнеллю. Може, якби його врешті не спровадило на той світ, він також одержав би срібну медаль «За відвагу». Коли йому відірвало голову, вона ще якийсь час котилася й кричала: «Пам'ятай свою присягу, поспішай до бою, навіть як смерть витає над тобою».
- І чого тільки в тих газетах не набрешуть, - промовив один із солдатів. - Коли б той вигадник потрапив до цього пекла, за годину б з глузду зсунувся.
На такой в росеюшке теперь надо несколько лет копить
Боже , які ж вони убогі голодранці 😠