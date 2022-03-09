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Суми (392) самбо (3)

Російська авіабомба вбила всю сім'ю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати

У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це у Facebook повідомив випускник факультету фізичної культури і спорту СумДПУ ім. А.С. Макаренка, тренер Євген Леоненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення, міста Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав тренер.

Російська авіабомба вбила всю сімю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах 01

При цьому він наголосив, що разом із чемпіоном загинула вся його родина.

Російська авіабомба вбила всю сімю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах 02

"Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл", – уточнив Леоненко, зазначивши, що це велике горе для родини самбістів, родичів та для усіх.

Читайте також: У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські "Гради" обстрілюють Чернігів, на Київщині найгарячіше в Бучанському районі, - звіти ОДА
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Топ коментарі
+44
уже выгнать их мало.... Хочется так же, убить их отцов и братьев!
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09.03.2022 00:27
+25
Співчуття близьким. Хто ще бажає перемовин з вбивцею?
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09.03.2022 00:29
+25
..и самок, чтоб не плодились
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09.03.2022 00:36
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уже выгнать их мало.... Хочется так же, убить их отцов и братьев!
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09.03.2022 00:27 Відповісти
..и самок, чтоб не плодились
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09.03.2022 00:36 Відповісти
щоб в....ів не виховували.
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09.03.2022 01:04 Відповісти
Стерелізувати.
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09.03.2022 01:26 Відповісти
СМЕРТЬ КААЗЛАБАДУ !!! нефиг с ними панькатися.
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09.03.2022 00:29 Відповісти
Співчуття близьким. Хто ще бажає перемовин з вбивцею?
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09.03.2022 00:29 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3323031/******************************************************************
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09.03.2022 00:31 Відповісти
всі війни закінчуються перемовинами я чула таку фразу
зеленському теж важко. гинуть люди. діти.
на нього суспільство давить роби щось
але ви ж знаєте ультиматуми пуйла........ він ставить ультиматуми скласти зброю і так далі. на це ніхто не піде. тоді загинуть всі. я не стану на коліна перед цим гі...ом! діти загинули!
Я вірю перемога за нами - вони вже ледве тримаються. рашня пуйло ти все зробив щоб ми вас ненавиділи!!!!!!!! хай рашка летить у прірву!!!!!!!!
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09.03.2022 00:40 Відповісти
якщо давити на тепле та м'яке, то йому можно надати будь-яку форму з боку, яка тисне. А нам потрібно холодне і тверде. щоби по Роквелу 100500, а не те шо зараз ...
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09.03.2022 01:12 Відповісти
дуже важко це сприйняти досі як кошмар
вся родина, ні в чому не винні люди
ці путінське кодло на чолі з ним проводить зомбування народу. розказзує про нас саме те - що робить над нами
геноцид
знищення нації
знищення свободи народу
фашизм
це все робить він - а розказує своїм в ефірах. ви подивіться скільки цинізму.
невже не можна його завалити!!!! гинуть люди діти!!!!!!!!!
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09.03.2022 00:36 Відповісти
Не брати в полон. То тварини
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09.03.2022 00:37 Відповісти
То гірше тварин
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09.03.2022 00:44 Відповісти
я не знаю що сказати ... він на два роки менший за мого сина каратиста ... по Роменській сто разів гуляв ... тепер всього просто цього немає ... хлопці помстіться катам, дуже прошу !
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09.03.2022 00:39 Відповісти
Кулеба: "Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, Росії, а також деяких інших держав."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329595/
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09.03.2022 00:50 Відповісти
від росії тільки одна гарантія, коли вона здохне.
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09.03.2022 01:06 Відповісти
Ці виродки мають помирати у муках.

Нестерпно боляче щодня втрачати наших людей.
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09.03.2022 02:22 Відповісти
Кацапська мразота, запам'ятайте - це вже не просто війна держав. Почалася расова війна на тотальне винищення. Ви, суки, називали нас нацистами? - і ви отримаєте нацистів!
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
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09.03.2022 05:22 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢🙏
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09.03.2022 07:25 Відповісти
😢🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 11:11 Відповісти
ЭТА ТВАРЬ ПУТИН ДОЛГО ЖИТЬ НЕ БУДЕТ !!! НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЕГО СЕМЬЯ И КЛИКА ТОЖЕ НЕ ЖИЛА !!!
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10.03.2022 04:35 Відповісти
 
 