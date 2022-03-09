Російська авіабомба вбила всю сім'ю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах. ФОТО
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Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати
У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.
Про це у Facebook повідомив випускник факультету фізичної культури і спорту СумДПУ ім. А.С. Макаренка, тренер Євген Леоненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення, міста Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав тренер.
При цьому він наголосив, що разом із чемпіоном загинула вся його родина.
"Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл", – уточнив Леоненко, зазначивши, що це велике горе для родини самбістів, родичів та для усіх.
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зеленському теж важко. гинуть люди. діти.
на нього суспільство давить роби щось
але ви ж знаєте ультиматуми пуйла........ він ставить ультиматуми скласти зброю і так далі. на це ніхто не піде. тоді загинуть всі. я не стану на коліна перед цим гі...ом! діти загинули!
Я вірю перемога за нами - вони вже ледве тримаються. рашня пуйло ти все зробив щоб ми вас ненавиділи!!!!!!!! хай рашка летить у прірву!!!!!!!!
вся родина, ні в чому не винні люди
ці путінське кодло на чолі з ним проводить зомбування народу. розказзує про нас саме те - що робить над нами
геноцид
знищення нації
знищення свободи народу
фашизм
це все робить він - а розказує своїм в ефірах. ви подивіться скільки цинізму.
невже не можна його завалити!!!! гинуть люди діти!!!!!!!!!
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329595/
Нестерпно боляче щодня втрачати наших людей.
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.