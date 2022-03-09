Російська авіабомба вбила всю сім'ю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах. ФОТО

Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати

У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це у Facebook повідомив випускник факультету фізичної культури і спорту СумДПУ ім. А.С. Макаренка, тренер Євген Леоненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення, міста Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав тренер.

При цьому він наголосив, що разом із чемпіоном загинула вся його родина.

"Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл", – уточнив Леоненко, зазначивши, що це велике горе для родини самбістів, родичів та для усіх.

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