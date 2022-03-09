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валюта (337) заборона (954)

Росіянам заборонили купувати готівкову валюту, а євро з депозиту вже не зняти

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Центробанк заборонив продаж валюти в касах російського банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч

Про це повідомляє Центробанк, інформує Цензор.НЕТ.

Такий порядок діятиме з середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.

В цей період клієнти банків зможуть зняти з валютних рахунків до 10 тисяч доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10 відсотків вкладів, зазначають в ЦБ.

Незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти клієнти не змінуть.

Ті росіяни, які відзавтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише в рублях.

Банки до вересня не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Звичайно, продавати валюту можна у будь-який час.
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Топ коментарі
+41
У Росії побили далекобійника, який наніс на вантажівку окупаційний символ "Z"
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09.03.2022 00:39
+38
Как храбрый рубль деревянного доллара победил)))
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09.03.2022 00:38
+34
***** сказав - ***** сдєлал:

СССР-2

гарний закон, тільки срок за валютні операції не прописаний
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09.03.2022 00:40
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Как храбрый рубль деревянного доллара победил)))
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09.03.2022 00:38 Відповісти
фсе !
кина не будет !

<******* враз ограбил всех россиянинов на евро
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09.03.2022 00:56 Відповісти
Там уже их Ксюшадь отреагировала)))смешная)))всьо, кончились гонорарчики за тамадинство))
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09.03.2022 01:03 Відповісти
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09.03.2022 01:18 Відповісти
книжечка з того ж циклу що і ця:"как захватить мир,не привлекая внмимания санитаров"))))
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09.03.2022 02:47 Відповісти
Ждуны дочекалися камiння з неба.
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09.03.2022 00:38 Відповісти
Наступним кроком буде вилучення коштів з рахунків громадян під гарантії держави, яка навряд чи існуватиме вже за 2 місяці.
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09.03.2022 00:43 Відповісти
У Росії побили далекобійника, який наніс на вантажівку окупаційний символ "Z"
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09.03.2022 00:39 Відповісти
Якщо є - дайте будь-ласка посилання, для розповсюдження
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09.03.2022 00:44 Відповісти
Я бачив це відео. Правда, невідомо, за що він відгріб...
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09.03.2022 00:55 Відповісти
То була перевірка голови на ватність.
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09.03.2022 01:02 Відповісти
ну что???вот и ******.......
Паника дальше свое дело сделает
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09.03.2022 00:40 Відповісти
Не спешите. Там народ ******** - с себя последнее снимет, что бы нам навредить...
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09.03.2022 00:43 Відповісти
Та не дуже вже й "наврєдіш" з порожнім шлунком та голою сракою...
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09.03.2022 00:45 Відповісти
Всю историю они жили с "голой сракой". У них одержимость на уничтожение Украины.
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09.03.2022 00:48 Відповісти
В тому-то й справа, що останні декілька років жили непогано й звикли до цього... Одержимості немає, бо переважна більшість їх уяви не має, якого біса їх військові тут роблять: путін сказав, що так треба, от і все.
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09.03.2022 00:52 Відповісти
Варвары - очень опасны своей непредсказуемостью. Это проблема для любой цивилизации.
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09.03.2022 00:59 Відповісти
Вони власній країні ради не можуть дати, що вони зроблять чужій, гірше, чим вже є? Підуть на нас з дрючками?
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09.03.2022 01:05 Відповісти
Вы слушали как пленные с матерями по телефону разговаривают? Мамашам по большому счету пофиг что с их великовозрастными детьми в Украине происходит. Задумайтесь...
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09.03.2022 01:07 Відповісти
Да, им пофиг. Но без денег всё, чем они могут навредить обаме Украине это насрать у себя за дверью. Поэтому экономическое уничножение путинрейха это первостепенная задача.
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09.03.2022 01:10 Відповісти
А кто против? Только ключевое слово моего поста - "не спешите". Или вы не читали?)))
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09.03.2022 01:25 Відповісти
Читал, согласен, шапкозакидательством заниматься таки не надо. Тенденции хорошие, но победу пока рано праздновать.
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09.03.2022 01:29 Відповісти
І що ті мамаші зроблять? Підуть воювати? Чи дітей шукати? Їм до сраки на дітей, пуйлу до сраки на них: коло замкнулось. Все.
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09.03.2022 01:13 Відповісти
э неее,свое они как раз то отдавать не хотят,банки обменники и банкоматы бодро штурмуют)))
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09.03.2022 02:48 Відповісти
То подарунок до свята. Специальная экономическая операция короче
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09.03.2022 01:06 Відповісти
а зачем им валюта, если полететь никуда не могут.
и зачем фубли, если в магазах уже почти ничего нет?
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09.03.2022 00:40 Відповісти
***** сказав - ***** сдєлал:

СССР-2

гарний закон, тільки срок за валютні операції не прописаний
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09.03.2022 00:40 Відповісти
скоро будет
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09.03.2022 00:48 Відповісти
а магазин "Берьозка" з заморським товаром ?
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09.03.2022 00:58 Відповісти
За валютні операції був навіть розстріл...
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09.03.2022 01:39 Відповісти
Розстрілу немає. Не порядок.
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09.03.2022 09:33 Відповісти
Ну ось, тепер і до "15 років за Доллар" - не далеко.
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09.03.2022 00:43 Відповісти
В ссср курс доллара был 65 копеек + от 15 лет с конфискацией до расстрела. BACK to USSR!
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09.03.2022 00:43 Відповісти
Что самое смешное это был курс сдачи доллара от его официальных владельцев. Курс чеков и на чёрном рынке был примерно 2,5-3 деревянных за бакс.
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09.03.2022 00:59 Відповісти
Наша влада й поліція повинні жорстко присікати усі випадки нелегального продажу алкоголю.
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09.03.2022 00:45 Відповісти
Так і легально ж заборонено наразі
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09.03.2022 00:50 Відповісти
А це до чого?Свиня багнюку хоч де знайде.
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09.03.2022 00:50 Відповісти
Бо надоїла та алкашня, точки продажу розведеного спирту на кожному кроці.
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09.03.2022 01:22 Відповісти
Ось вона, «богата» расеюшка - у 90 відсотків вкладчиків немає навіть 10000
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09.03.2022 00:51 Відповісти
в подушках тримають, но, нічого, НКВД-Рогвардія пройдеться по хатах та витрусить
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09.03.2022 01:00 Відповісти
Та долар це бумашка навищо вона расиянам?
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09.03.2022 00:52 Відповісти
Ну как же нас...ть хотят на лицо президента США Ну мы то знаем, что ж...у они ******* вытирать будут
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09.03.2022 01:49 Відповісти
Хочеться не хочеться, а щі з кропиви скоро прийдеться готувати
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09.03.2022 00:56 Відповісти
Ну вот, и долгожданные санкции России против Запада ввели.
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09.03.2022 00:58 Відповісти
ЦБ начал публиковать курс цента
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09.03.2022 01:00 Відповісти
Крысчанам понравится.
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09.03.2022 01:01 Відповісти
Залізний загавіс 2 , але не думайте що кацапи будуть виходити і змітати *****, рабство ,страждання їх дітей -то є їхня ціль заради велікой і магучей страни ...
люди з України дзвонять своїм родичам кажуть що ваші вайска робомбили дім де живуть їх онуки а їм просто байдуже
до чого це все а до того що не витрачайте час і сили на переконання кацапа це малоймовірно , зосереджуйтеся на перемозі і допомозі один одному
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09.03.2022 01:10 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь.
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09.03.2022 01:13 Відповісти
нравится не нравится терпи моя красавица
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09.03.2022 01:15 Відповісти
Граждане! Сдавайте валюту! Вам она ни к чему, а вот государству...
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09.03.2022 01:18 Відповісти
По суті ...Всі ці західні санкції і заборони лише проти однієї МОСКВИ...Оскільки тільки москвичі переважно володіють валютою.... Москва найбільш купівельноспроможна в Росії, саме рос.столиця найбільше купляє брендові речі та товари....Там найбільше брендових магазинів і розміщено відомих марок...

Якщо почитати пабліки ЗАМКАДИШІВ(Чіта,Омск,Томск,Барнаул)...То загалом їм пофігу на ці санкції ... А є навіть такі, які відверто радіють....ЩО ГЛАМУРНА МОСКВА СКОРО СТАНЕ СХОЖА НА ЇХНЮ РУССКУЮ ГЛУБІНКУ, на їх кончєнний Мухосранськ))))
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09.03.2022 01:34 Відповісти
ага это только до тех пор,когда замкадышам на сахар соль и спички перестанет хватать,потом знатно заскулят))) ибо как раз москвичи и питерцы дольше смогут продержатся,а эта рванина пойдет на дно при первых крутых скачках цен)))
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09.03.2022 02:52 Відповісти
Алина Кабаева, которую считают любовницей Путина, и четверо его потомков могут находиться в Швейцарии. Об этом со ссылкой на источники пишет Page Six.

«Пока путин нападает на Украину, атакуя невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья отсиживается в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии - по крайней мере сейчас», - рассказал источник.

По словам информатора, у Кабаевой с Путиным двое маленьких мальчиков и девочки-близнецы, родившиеся в Швейцарии. «У всех детей швейцарские паспорта, и, думаю, у нее тоже», - сказал он.
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09.03.2022 01:39 Відповісти
не может быть у них швейцарских паспортов. тут так не работает
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09.03.2022 03:01 Відповісти
Яка сумна новина,я аж всплакнув за кацапів))))
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09.03.2022 02:45 Відповісти
жизнь налаживается, господа кацапы
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09.03.2022 03:00 Відповісти
 
 