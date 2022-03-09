Росіянам заборонили купувати готівкову валюту, а євро з депозиту вже не зняти
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Центробанк заборонив продаж валюти в касах російського банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч
Про це повідомляє Центробанк, інформує Цензор.НЕТ.
Такий порядок діятиме з середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.
В цей період клієнти банків зможуть зняти з валютних рахунків до 10 тисяч доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10 відсотків вкладів, зазначають в ЦБ.
Незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти клієнти не змінуть.
Ті росіяни, які відзавтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише в рублях.
Банки до вересня не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Звичайно, продавати валюту можна у будь-який час.
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кина не будет !
<******* враз ограбил всех россиянинов на евро
Паника дальше свое дело сделает
обамеУкраине это насрать у себя за дверью. Поэтому экономическое уничножение путинрейха это первостепенная задача.
и зачем фубли, если в магазах уже почти ничего нет?
СССР-2
гарний закон, тільки срок за валютні операції не прописаний
люди з України дзвонять своїм родичам кажуть що ваші вайска робомбили дім де живуть їх онуки а їм просто байдуже
до чого це все а до того що не витрачайте час і сили на переконання кацапа це малоймовірно , зосереджуйтеся на перемозі і допомозі один одному
Якщо почитати пабліки ЗАМКАДИШІВ(Чіта,Омск,Томск,Барнаул)...То загалом їм пофігу на ці санкції ... А є навіть такі, які відверто радіють....ЩО ГЛАМУРНА МОСКВА СКОРО СТАНЕ СХОЖА НА ЇХНЮ РУССКУЮ ГЛУБІНКУ, на їх кончєнний Мухосранськ))))
«Пока путин нападает на Украину, атакуя невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья отсиживается в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии - по крайней мере сейчас», - рассказал источник.
По словам информатора, у Кабаевой с Путиным двое маленьких мальчиков и девочки-близнецы, родившиеся в Швейцарии. «У всех детей швейцарские паспорта, и, думаю, у нее тоже», - сказал он.