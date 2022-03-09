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Маріуполь (2818) Червоний Хрест (347) бомбардування (265)

Російські окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста у Маріуполі, - радника мера міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста у Маріуполі, - радника мера міста

Радник мера Маріуполя Вадима Бойченка Петро Андрющенко заявив, що окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Цікава деталь - авіаналіт і прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста. Це не збіг. Місце прибуття гуманітарного конвою свідомо було засекречено. Тому окупанти цілком логічно вирішили, що він поїде на склади Червоного Хреста. Тому і така мета", - написав радник мера.

Він наголосив, що сьогодні на певний час гуманітарний конвой у місті зникав із радарів. Він потрапив під прицільний обстріл російських окупантів із реактивних систем залпового вогню "Град". За словами Андрющенка, усі залишилися живими та ніхто не постраждав. Він також додав, що російська сторона так і не дотримується режиму тиші, що не дозволяє провести гуманітарний конвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія влаштувала геноцид населення у Маріуполі, - Риженков

Автор: Роман Свиридович
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Таке враження , що русня ї@ буча отримала наказ бомбити все , що попаде їм в око 😡
Не буде прощення цим тварюкам і вбивцям 😠
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09.03.2022 00:45 Відповісти
Чого не спиш?
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09.03.2022 00:49 Відповісти
Перший раз кацапам бить по Червоному хресту? Їх це ніколи не спиняло В Алеппо кілька разів по гумколоннах з медобладнанням і ліками били Та й в ІІ світову цим займалися (Правда у фільмах "про вайну" перекладали такі "подвиги" на німців!
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09.03.2022 00:47 Відповісти
Дык, они и сейчас , в таких случаях, стрелки переводят на нас... ЗЫ... надеюсь, что все же ,ума хватит у наших, сформировать два блуждающих фронта по тылам противника(северный и южный), чтоб отсечь кацапские углубившиеся аппендиксы. Их будет легче уничтожать.
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09.03.2022 00:55 Відповісти
Думаю що вони вже є Зокрема на півночі
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09.03.2022 07:15 Відповісти
До речі, ми воюємо зараз і за росіян, і за грузинів, і за молдаван, і за Білорусь.
Росіяни повернуть собі свободу, а інші можливо і свої території, а дехто як от Білорусь поверне свою незалежність.
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09.03.2022 00:52 Відповісти
Шось мені підказує, шо ми не тільки Крим з Донбасом повернемо...
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09.03.2022 03:17 Відповісти
 
 