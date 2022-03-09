Російські окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста у Маріуполі, - радника мера міста

Радник мера Маріуполя Вадима Бойченка Петро Андрющенко заявив, що окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Цікава деталь - авіаналіт і прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста. Це не збіг. Місце прибуття гуманітарного конвою свідомо було засекречено. Тому окупанти цілком логічно вирішили, що він поїде на склади Червоного Хреста. Тому і така мета", - написав радник мера.

Він наголосив, що сьогодні на певний час гуманітарний конвой у місті зникав із радарів. Він потрапив під прицільний обстріл російських окупантів із реактивних систем залпового вогню "Град". За словами Андрющенка, усі залишилися живими та ніхто не постраждав. Він також додав, що російська сторона так і не дотримується режиму тиші, що не дозволяє провести гуманітарний конвой.

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