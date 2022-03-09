Ворог знизив темпи наступальної операції, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 8 березня
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 24.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "Добігла кінця тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.
Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на: оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;
створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації; виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також, ворог планує створити мережу польових трубопроводів, на тимчасово захопленій території України, з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Республіки Білорусь.
В ході ведення бойових дій на території України окупанти продовжують нести значні втрати. Так, за наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності.
На Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів.
На напрямку з населеного пункту Димер активних дій з боку окупантів не відзначено. В районі населеного пункту Припять, силами до двох БТГр, займає оборону.
На напрямку з н.п. Бабинці, силами до п’яти БТГр, ворог вів наступальні дії, був зупинений та перейшов до оборони в районі н.п. Буча.
В районі н.п. Бузова, силами до 4-х БТГр зі складу 36 загальновійськової армії (по дві БТГр зі складу 5-ї окремої танкової бригади та 37-ї окремої мотострілецької бригади), не зважаючи на понесені численні втрати, просунувся в район н.п. Ясногородка.
На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб оволодіти містом Чернігів.
З району н.п. Глухів, силами до п’яти БТГр зі складу 90 танкової дивізії та
4-х БТГр зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу намагався вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, був зупинений. З метою забезпечення наступу в напрямку н.п. Козелець намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.
На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але, не має значного успіху, одночасно наносить ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення. Триває бій за н.п. Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.
На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.
На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взято під контроль н.п. Пологи.
З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії".
Будь ласка, зачекайте...
И тут надо понимать, что примерно так это выглядело у большинства войск ударной группировки, а вот эти сказки об учениях и о том, что они ни в кого не стреляли и вообще - не понимают, что происходит, ничто иное, как заученный текст на случай плена. Все звонки мамам - бесполезная трата времени. Это никак не влияет ни на этих калош в РФ, ни на якобы, раскаивающихся вояк. Они просто играют роль, которую им было приказано разучить. Всё они знали и все они хотели участвовать в этой войне, а теперь они просто пытаются спасти свои шкуры.
https://defence-line.org/2022/03/ne-verte-im/
Піздять вони як дихають, все вони добре розуміли, і їхали намірянно - вбивати
Но балаганщики и галантерейщики всячески это скрывали, клялись божились, что Байден "перегибает палку". Один даже на 99.9 процентов был в этом уверен. Почему 24. Путин любил окончание Олимпиады. Все заняты подсчетом медалей, отдыхают и был уверен, что он баловень судьбы.
Но у любого человека есть и другой ход мыслей, он может быть неактивным, как мы просим прощение, например - мы же не просим заранее, а только когда приходит некое осознание. Они могли специально на случай провала ничего не учить, потому что была абсолютно уверены в молниеносной войнушке, что здесь все на пузо упадут при виде колон РФ.
Я ж говорю, мы можем гордиться нашими ЗСУ, терробороной, СБУ и другими структурами - они сдерживают 13 день армию и бандформирования РФ.
А то, что они говорят, это к психиатру - все они военные преступники, надо арестовывать, судить и готовить для обмена и тп.
Дети прибыли вместе с родителями из больницы в Киеве, спецрейсом в Израиль для спасательного лечения.
Згідно зі статистикою середня зарплата в Москві в 2021 році дорівнювала 91 420 руб. У переказі на іноземну валюту ця сума складала 1300 дол. при курсі 70-75 руб.\дол. При чому це сума без сплати податків.
За теперішнім курсом на чорному ринку це уже 650 дол.
Але за даними ГородРабот.ру, середня зарплата в Москві у лютому 2022 року за місяць змінилася на 1.4% - з 67 402 до 68 382 рубля. А найчастіше у вакансіях зустрічається зарплата 50000 рублів (модальна). Зарплати весь час зменшуються.
За теперішнім курсом це десь 350-400 дол.
Зараз курс долара у мінял уже добиває до 200 руб.\дол. і вище.
Тобто зарплати москвичів уже зменшились у 3-4 рази.
Курс долара буде рости далі.
Ціни на усе виросли удвоє і ростуть далі.
Зарплати у 400 чи навіть 700 доларів не вистачить для життя у Москві. І зарплати будуть зменшуватись.
Також організації і підприємства почнуть масово звільняти працівників і закриватись.
Якість життя погіршиться в рази.
У квітні прогнозують дефолт Московщини.
Місяць-два і це бидло завиє від люті і ганьби і вийде протестувати.
Маємо триматись.
...А от як будуть "ніжки Байдена" чи "крильця Шольца"- то дійсно буде паршиво. Від лібералів
такої свинітакого "подарунка" цілком можна очікувати. Наприклад, спершу прозвучить якась така демагогія: "Бідолашний расєянський народ! Скільки ж він натерпілися через дурнувате керівництво! Яких тяжких жертв зазнав у ході нікому не потрібної війни! Гайда їх пожаліємо, усе їм пробачимо, бо от як вони страждають і плачуть, дивіться! Давайте всі хором їм допоможемо, бо сил нема дивитися, як вони заливаються паленою горілкою/боярою/брагою та на порожній шлунок!.." Ну або щось подібне. А потім ррраз! - і пішла гуманітарна допомога зкріпним баганосцам. І завіса...
Сейчас некоторые оболтусы что-то там рассказывают про НАТО в негативном аспекте и это однозначно - не наши еноты хотя бы потому, что что НАТО стала нашим тылом, который обеспечивает нас всем материально-техническим снабжением, которое нужно. Такого у нас никогда не было и поток снабжения только возрастает. Причем, часто мы получаем такие вооружения, что противнику просто нечего ему противопоставить. Часть бронетехники уничтожается настолько люто, что иногда даже определить сложно, что же это было, до встречи с ракетой, а уж как русский экипаж был удивлен, приходится только догадываться, поскольку от него не остается вообще ничего.
Кроме того, к нам идет все возрастающий поток добровольцев и не простых, а бывших бойцов национальных спецназов. То есть, это - высококвалифицированные специалисты, способные работать автономно и выполнять задачи любой сложности. Достаточно сказать, что на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
Кроме того, мы сейчас имеем прямые каналы получения данных авиационной и космической разведки, в режиме онлайн. Если о возможностях спутниковой группировки мы можем только догадываться, то в то время, когда пишутся эти строки, в небе Польши и Румынии одновременно в небе находятся два самолета радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании и США, командный самолет целеуказания и сразу три воздушных танкера. Причем, самолеты-разведчики - большие машины, которые не нуждаются в дозаправке, а потому - заправляются какие-то другие птички. Много птичек.
Так что все, кто крошит батон на НАТО, либо дурак, либо кацапский казачок. Партнеры дают возможность нам работать очень точно и прицельно. Результатом же нашей работы поражены даже западные военные специалисты. Силами наших военных спецов обнаружены командные пункты группировок войск РФ и после успешных атак, уже ликвидированы три генерала - командующих группировками, и до дюжины полковников разного сорта. Просто напомним, что после Второй Мировой войны ни совок, ни РФ не теряли генералов именно в результате боевых действий и атаки противника. А у нас это становится уже хорошей традицией.
Все же помнят колонну российской техники в 64 километра, которую немного покрошили, но пока оставили в покое? Наверное, у многих возникает вопрос о том, почему так. Косвенно ответ можно получить из ночного эпизода боя под Николаевом. Напомним, после того, как там в руководство ВСУ был поставлен генерал Марченко (Марчелло), которого вредительская организация ДБР, откровенно работавшая в интересах РФ, закрыла в СИЗО, дела там пошли очень бодро.
В частности, был нанесен удар по летному полю Херсонского аэропорта, куда перебазировались вертолеты противника для осуществления десантной операции против Николаева. Так вот, наша артиллерия накрыло поле и за один раз отминусовала 49 машин. Причем, наши посчитали, что сожгли до 30 вертушек, а космическая съемка дала точную цифру. Вдумаемся, полсотни вертолетов за один заход!
Это говорит о том, что наши жгут технику, которая представляет непосредственную угрозу, а та колонна - пока ее не представляет. Поэтому ее пока оставили с тем, что возможно, большую часть удастся взять как трофеи. Кстати о трофеях. Как видно из заглавного фото, нынешняя война стала самой позорной для РФ по части трофеев. Столько техники у кацапов удалось захватить только Вермахту, но наши - переплюнули качеством.
Кроме массы танков, легкой брони и прочего нашим уже удалось захватить полную номенклатуру средств связи, ПВО, РЭБ и прочего. То есть, наши подрезали то, что составляло предмет гордости Путина. Уже - нет. Секретность всего этого железа уже кончилась и партнеры получили доступ к начинке всех этих вундервафель. Можно не сомневаться в том, что теперь путинцы уже не смогут эффективно пользоваться всем этим. Самым же позорным во всем этом является то, что трофеи захватывают не только наши военные, но и селяне и даже цыгане. Это все равно, что лысому фюреру справили нужду на плешь.
Причем, наши бойцы уже просто перебирают этими трофеями и берут только то, что нужно, а остальное - уничтожают, поскольку самим оно ни к чему, а противнику оставлять - нельзя. В результате, потери противника если еще и не приблизились вплотную к линии полного разгрома, то стремительно к ней приближаются. Впрочем, инфографика об этом скажет лучше всего.
В последней таблице ценно то, что идет соотношение уничтоженной техники к тому, что ВС РФ имеют на вооружении вообще, и что было выделено для вторжения в Украину. Как на мой вкус, то за 12 дней боевых действий это - замечательный результат. Именно эта таблица дает представление о том, что ВСУ сейчас находятся в стадии перемалывания самой боеспособной части российской армии, а когда пойдет сброд уже третьего сорта, то наверное, будет получена команда идти вперед. Пока, пусть это звучит жестоко, наши войска заняли позиции, на которых наиболее удобно выжечь вражеские силы, поскольку враг не справился с логистикой и это - необходимая стадия войны. Только после того, как останется спецотлов и убогое железо - можно гнать эту дрянь и с Донбасса, и из Крыма.
Ну и конечно же, нельзя не вспомнить просто уникальный в истории, а также ультимативный по степени позорности случай, когда под Одессой наши РСЗО накрыли новейший, вундервафельный корабль ВМФ РФ и тот загорелся, после чего - утонул. Говорят, что наши ПВО контролировали район затопления и точно не видели спасательной авиации, как никто не видел спасательных плавсредств. Так что первый русский корабль натурально пошел по нужному адресу.
Но все это возможно потому, что мы имеем надежный тыл и партнеры взяли на себя то, что должна была делать наша промышленность. Но она стояла, поскольку отдельным деятелям было удобнее попилить деньги на «большом строительстве». Думаю, к этому надо будет вернуться после победы, а пока - гоните мокрыми тряпками все, кто что-то мычит на НАТО. Так победим!
Под этим термином подразумевается комплекс мер по очищению таких сфер, как политика, экономика, культура, образование, юриспруденция от влияния нацистской идеологии.
Сегодня, Путин убрал этот бред со своего лексикона, видимо, ему пояснили, что обвинить Президента Украины, еврея, в нацизме - это идиотизм...
Они не знают, куда бежать.