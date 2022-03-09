Кожна санкція проти РФ - це наближення перемоги та збережене людське життя, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа.
Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо постачань зброї, нових санкцій і виходу іноземних компаній з РФ не буду завалювати деталями. Ви все і так бачите. Сьогодні в цьому плані був гарний день. Але потрібно ще більше.
Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів.
Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити", - йдеться в повідомленні.
"Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа.
Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...