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Кожна санкція проти РФ - це наближення перемоги та збережене людське життя, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кожна санкція проти РФ - це наближення перемоги та збережене людське життя, - Кулеба

Кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо постачань зброї, нових санкцій і виходу іноземних компаній з РФ не буду завалювати деталями. Ви все і так бачите. Сьогодні в цьому плані був гарний день. Але потрібно ще більше.

Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів.

Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити", - йдеться в повідомленні.

"Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа.

Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають", - додав Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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