Україна говоритиме з РФ про припинення бойових дій та виведення російських військ, - Кулеба
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Переговорна позиція української сторони з Росією полягає у припиненні бойових дій, відведенні російських сил з України та захисті своєї території.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На столі припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває. Війну потрібно припинити. Треба зберегти українські життя, українські міста, але говорити не означає здаватися і тому ніхто здаватися не планує. Послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - сказав міністр.
За словами Кулеби, сигнали Зеленського щодо окупованих Криму та Донбасу є насправді сигналом про готовність до переговорів, але президент дуже чітко налаштований на захист України, її територіальної цілісності.
Будь ласка, зачекайте...
Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/vidmova-ssha-vid-rosiyskoji-nafti-ta-gazu-koli-putina-zmusyat-sidati-za-stil-peregovoriv-08032022-454450
Прийшли, вбили наших жінок і дітей більше, ніж загинуло бійців ЗСУ, і "досвиданья, мы уходим... ненадолго" ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ви що там, всі з сосни впали?!
І тільки після повної демілітаризації, денацифікації й повернення росії до кордонів московії!!!
Ну, от просто цікаво...
Исторически, украинцы уже громили московитов но, после победы украинцев, московитам удавалось наносить повторный и неожиданный удар в результате которого украинцы сдавали свои позиции и причины этих поражений - преждевременная эйфория от победы.
Исторический фрагмент из 1917 года. Первая украинско-большевитская война, где армия УНР под командованием Петлюры наглухо разбивает армию большевиков. Украинцы вне себя от победы и считают что им никто больше не угрожает. В это же время, армия большевиков устраняет слабые места в рядах армии, меняет тактику и уже в 1918 году производит повторную неожиданную атаку в результате чего разбивает ряды сопротивления и захватывает города и власть в Киеве.
Исторический фрагмент: первая советско-финская война прошла с огромными потерями для советской армии и отступление. Следом сталин развязал вторую советско-финскую войну в которой большевикам удалось откусить кусок чужей территории. Опять же советский воспользовался победной эйфорией финов.
Исторический фрагмент: Первая чеченская война, в которой рашка несет ужасающие потери и покидает Чечню приняв поражение. И следом путин развязывает вторую чеченскую войну и оккупирует Чечню. Опять же путин воспользовался победной эйфорией чеченцев.
Все что нужно делать украинцам, независимо от дальнейших событий - это воевать и готовится к второй атаке рашки или образования которое на месте этой опухоли появится....
А сейчас просто гасим кацапов!
В борьбе Украины с большевиками не все так просто и однозначно...
Советско-финских войн на самом деле было 4.
Вторую чеченскую войну начал Ельцин, а не Путин и наывать ее победной для рашки крайне глупо.
Все описанные исторические события не имеют никакого отношения к "эйфории от победы"...
Учите историю и не пишите глупости...
начните создавать российские воинские части. Из добровольцев. Армию не армию, а дивизию наберете легко (при определении конкретных условий и гарантий, естественно). А туда и правительство в изгнании добавится.
Лавров сам начнет упрашивать мир заключить. В ногах ползать начнет.
Нам скоро переходити у наступ і гнати чорта аж до москви, тому такі розмови у цей час сильно схожі на самі розумієте що.
Якщо зупинити наступ, дасте ХЛО можливість відхекатися, то вже не буде ніяких сумнівів щодо вас.