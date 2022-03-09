УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6231 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 163 37
війна (56233) Кулеба Дмитро (3158) переговори з Росією (549)

Україна говоритиме з РФ про припинення бойових дій та виведення російських військ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна говоритиме з РФ про припинення бойових дій та виведення російських військ, - Кулеба

Переговорна позиція української сторони з Росією полягає у припиненні бойових дій, відведенні російських сил з України та захисті своєї території.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На столі припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває. Війну потрібно припинити. Треба зберегти українські життя, українські міста, але говорити не означає здаватися і тому ніхто здаватися не планує. Послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - сказав міністр.

За словами Кулеби, сигнали Зеленського щодо окупованих Криму та Донбасу є насправді сигналом про готовність до переговорів, але президент дуже чітко налаштований на захист України, її територіальної цілісності.

Також читайте: Кожна санкція проти РФ - це наближення перемоги та збережене людське життя, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Трлько полный вывод кацаповойск, в том числе и с Крыма, и с Донбасса. С полной выплатой репараций. В противном случае, война перейдет на территорию лаптестана.
показати весь коментар
09.03.2022 01:38
+15
Может придется писать много букв но, хотелось бы сделать предупреждающее обращение к украинцам которые уже считают что Украина одержала победу. Запомните - эффект эйфории в тысячу раз хуже эффекта неожиданности.

Исторически, украинцы уже громили московитов но, после победы украинцев, московитам удавалось наносить повторный и неожиданный удар в результате которого украинцы сдавали свои позиции и причины этих поражений - преждевременная эйфория от победы.

Исторический фрагмент из 1917 года. Первая украинско-большевитская война, где армия УНР под командованием Петлюры наглухо разбивает армию большевиков. Украинцы вне себя от победы и считают что им никто больше не угрожает. В это же время, армия большевиков устраняет слабые места в рядах армии, меняет тактику и уже в 1918 году производит повторную неожиданную атаку в результате чего разбивает ряды сопротивления и захватывает города и власть в Киеве.

Исторический фрагмент: первая советско-финская война прошла с огромными потерями для советской армии и отступление. Следом сталин развязал вторую советско-финскую войну в которой большевикам удалось откусить кусок чужей территории. Опять же советский воспользовался победной эйфорией финов.

Исторический фрагмент: Первая чеченская война, в которой рашка несет ужасающие потери и покидает Чечню приняв поражение. И следом путин развязывает вторую чеченскую войну и оккупирует Чечню. Опять же путин воспользовался победной эйфорией чеченцев.

Все что нужно делать украинцам, независимо от дальнейших событий - это воевать и готовится к второй атаке рашки или образования которое на месте этой опухоли появится....
показати весь коментар
09.03.2022 01:48
+13
"Заглянуть в глаза Путину" и "Просто перестать стрелять" уже не пройдет. Украинцы не дадут.
показати весь коментар
09.03.2022 01:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).

Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.

https://www.dsnews.ua/ukr/blog/vidmova-ssha-vid-rosiyskoji-nafti-ta-gazu-koli-putina-zmusyat-sidati-za-stil-peregovoriv-08032022-454450
показати весь коментар
09.03.2022 01:35 Відповісти
Муко, пішов нахєр звідси, казачок засланий! І кулебу з собою захвати! Краіну хочете злити знову москалям, суки?!
показати весь коментар
09.03.2022 06:04 Відповісти
Не хрюкай свиня московська, твоєму кацапстану через тиждень *****, разом з ******.
показати весь коментар
10.03.2022 01:17 Відповісти
Довіряти рф треба дуже обережно
показати весь коментар
09.03.2022 01:36 Відповісти
Какой доверять... прст. Только через примушення.
показати весь коментар
09.03.2022 01:39 Відповісти
ви мали на увазі "через повешенье"?
показати весь коментар
09.03.2022 01:53 Відповісти
Довіряти рф?Пухнаста ти з високої сосни впала?
показати весь коментар
09.03.2022 01:39 Відповісти
Це як?
Прийшли, вбили наших жінок і дітей більше, ніж загинуло бійців ЗСУ, і "досвиданья, мы уходим... ненадолго" ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ви що там, всі з сосни впали?!
показати весь коментар
09.03.2022 04:28 Відповісти
Трлько полный вывод кацаповойск, в том числе и с Крыма, и с Донбасса. С полной выплатой репараций. В противном случае, война перейдет на территорию лаптестана.
показати весь коментар
09.03.2022 01:38 Відповісти
та самовбивство пуйла в бункері
показати весь коментар
09.03.2022 01:54 Відповісти
это пункт №1
показати весь коментар
09.03.2022 02:18 Відповісти
Я тоже не дождусь, когда один из россиян станет миллиардером на ровном месте.
показати весь коментар
09.03.2022 02:22 Відповісти
І звісно ти і твоя родина пише з окопу, і готова йти на штурм.
показати весь коментар
09.03.2022 06:35 Відповісти
"Заглянуть в глаза Путину" и "Просто перестать стрелять" уже не пройдет. Украинцы не дадут.
показати весь коментар
09.03.2022 01:38 Відповісти
Перестать заглядывать и просто стрелять в глаза Путину"
показати весь коментар
09.03.2022 01:40 Відповісти
шкода що не лежить на столі питання про екстрадицію військових злочинців з рф до України. всі ті артелерісти і льотчики-нальотчики, що вбивають наші діти, доводять до гуманітарної катастрофи, тобто до голодомору, знову.
показати весь коментар
09.03.2022 01:43 Відповісти
Переговори з російськими фашистами мають тривати не довше автоматної черги по путіну!
І тільки після повної демілітаризації, денацифікації й повернення росії до кордонів московії!!!
показати весь коментар
09.03.2022 01:43 Відповісти
+ 100!
показати весь коментар
09.03.2022 01:56 Відповісти
дивіться , зрадите Україну , біженцями будете ви ...
показати весь коментар
09.03.2022 01:44 Відповісти
Про що кремлівські холуї можуть домовитись з кремлівськими терористами???
Ну, от просто цікаво...
показати весь коментар
09.03.2022 01:45 Відповісти
Фашистами, терористи якось мізерно звучить
показати весь коментар
09.03.2022 02:18 Відповісти
+трибунал, репарации, возврат крыма и донбаса.
показати весь коментар
09.03.2022 01:45 Відповісти
Во первых там не с кем говорить. А во вторых если все таки решиться, то это надо делать позже с большими козырями на руках...
показати весь коментар
09.03.2022 01:46 Відповісти
Может придется писать много букв но, хотелось бы сделать предупреждающее обращение к украинцам которые уже считают что Украина одержала победу. Запомните - эффект эйфории в тысячу раз хуже эффекта неожиданности.

Исторически, украинцы уже громили московитов но, после победы украинцев, московитам удавалось наносить повторный и неожиданный удар в результате которого украинцы сдавали свои позиции и причины этих поражений - преждевременная эйфория от победы.

Исторический фрагмент из 1917 года. Первая украинско-большевитская война, где армия УНР под командованием Петлюры наглухо разбивает армию большевиков. Украинцы вне себя от победы и считают что им никто больше не угрожает. В это же время, армия большевиков устраняет слабые места в рядах армии, меняет тактику и уже в 1918 году производит повторную неожиданную атаку в результате чего разбивает ряды сопротивления и захватывает города и власть в Киеве.

Исторический фрагмент: первая советско-финская война прошла с огромными потерями для советской армии и отступление. Следом сталин развязал вторую советско-финскую войну в которой большевикам удалось откусить кусок чужей территории. Опять же советский воспользовался победной эйфорией финов.

Исторический фрагмент: Первая чеченская война, в которой рашка несет ужасающие потери и покидает Чечню приняв поражение. И следом путин развязывает вторую чеченскую войну и оккупирует Чечню. Опять же путин воспользовался победной эйфорией чеченцев.

Все что нужно делать украинцам, независимо от дальнейших событий - это воевать и готовится к второй атаке рашки или образования которое на месте этой опухоли появится....
показати весь коментар
09.03.2022 01:48 Відповісти
Окончательное решение русского вопроса
показати весь коментар
09.03.2022 01:57 Відповісти
Верно. Хотя здесь и смену ролей можно усмотреть - кацапы легко ******** Крым и подумали, что с остальной Украиной также будет, а им тут по ****** стальной линейкой настучали.
показати весь коментар
09.03.2022 04:43 Відповісти
Согласен! Военная операция по денацификации и демилитаризации роиSSи должна пройти на ее территории с тотальным уничтожением практически всей военной структуры. Санкции оставить. Ожидаемо, что поставки нефти и газа в Украину на 50 лет будут бесплатными, дабы оркам не было возможности снова наростить свою военщину.
А сейчас просто гасим кацапов!
показати весь коментар
09.03.2022 06:02 Відповісти
вітя дійнега, йди звідси за московітським кораблем та прихвати з собою своі многабукав, пропагандон кремлівський!
показати весь коментар
09.03.2022 06:10 Відповісти
И ниякої "Фінляндізації" України. Тільки "Швейцарізація" разом з "Ізраїлізацією". НАТО це добре, але вони довго запрягають.
показати весь коментар
09.03.2022 09:00 Відповісти
Бред несусветный...

В борьбе Украины с большевиками не все так просто и однозначно...

Советско-финских войн на самом деле было 4.

Вторую чеченскую войну начал Ельцин, а не Путин и наывать ее победной для рашки крайне глупо.

Все описанные исторические события не имеют никакого отношения к "эйфории от победы"...

Учите историю и не пишите глупости...
показати весь коментар
09.03.2022 09:58 Відповісти
Это типа переговоры, шоб убрались из Донбасса и Крыма????
показати весь коментар
09.03.2022 01:58 Відповісти
Не зрозуміло про що з ними домовляться? Тількі запропонувати повну та безумовну капітуляцію, а то роспі%дячім решту.
показати весь коментар
09.03.2022 02:55 Відповісти
Я могу вам подсказать самый действенный способ победы в переговорах:
начните создавать российские воинские части. Из добровольцев. Армию не армию, а дивизию наберете легко (при определении конкретных условий и гарантий, естественно). А туда и правительство в изгнании добавится.
Лавров сам начнет упрашивать мир заключить. В ногах ползать начнет.
показати весь коментар
09.03.2022 03:51 Відповісти
Дивіться, щоб це не сталось так, що Ви ніжку нам підставили. Бо пам'ятається ваші відведення, здача зброї, заборона стріляти.
Нам скоро переходити у наступ і гнати чорта аж до москви, тому такі розмови у цей час сильно схожі на самі розумієте що.
Якщо зупинити наступ, дасте ХЛО можливість відхекатися, то вже не буде ніяких сумнівів щодо вас.
показати весь коментар
09.03.2022 06:58 Відповісти
Повний вихід росіян з території України! З Криму і Донбасу включно
показати весь коментар
09.03.2022 07:37 Відповісти
+ демілітарізація росії і дерашифікація населення
показати весь коментар
09.03.2022 09:05 Відповісти
 
 