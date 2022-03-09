Україна говоритиме з РФ про припинення бойових дій та виведення російських військ, - Кулеба

Переговорна позиція української сторони з Росією полягає у припиненні бойових дій, відведенні російських сил з України та захисті своєї території.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На столі припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває. Війну потрібно припинити. Треба зберегти українські життя, українські міста, але говорити не означає здаватися і тому ніхто здаватися не планує. Послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - сказав міністр.

За словами Кулеби, сигнали Зеленського щодо окупованих Криму та Донбасу є насправді сигналом про готовність до переговорів, але президент дуже чітко налаштований на захист України, її територіальної цілісності.

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