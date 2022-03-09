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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Угорщина (1322) Віктор Орбан (266)

Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти обмежень на імпорт енергоносіїв з РФ: "Непропорційно великий тягар"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти обмежень на імпорт енергоносіїв з РФ:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, хоча країна засуджує напад Росії на Україну, вона не підтримує санкції проти Москви, які стосуються заборони на імпорт російських енергоносіїв.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоча ми засуджуємо російський збройний наступ та війну, ми не дозволимо примусити угорські родини платити за війну, тому санкції не можна розширяти на сфери нафти й газу", - зазначив він.

Поширення санкцій на російський енергетичний сектор буде "непропорційно великим тягарем" для Угорщини, сказав Орбан.

Більшість імпорту нафти та природного газу Угорщиною надходить з Росії, а 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом, зазначив Орбан, наголосивши, що угорська економіка "просто не може функціонувати" без російської нафти та газу.

Також читайте: Угорщина підтвердила заборону на постачання зброї Україні через свою територію

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Вот страна которая несет прямую угрозу НАТО
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09.03.2022 01:51
+42
Угорщина это путинский подкидыш в странах ЕС и НАТО - страна диверсант
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09.03.2022 01:54
+15
Мы запомним
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09.03.2022 02:04
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09.03.2022 01:50 Відповісти
мені здавалось, що німці більші гівнюки
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09.03.2022 02:01 Відповісти
да дайте им гуманитарное мыло чтобы цыгане своего вонючего грязного рота промыли и задницу заодно...
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09.03.2022 06:52 Відповісти
Вот страна которая несет прямую угрозу НАТО
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09.03.2022 01:51 Відповісти
Слухай, Ербан, чи як тебе там: "А тебя, мусарок, никто и не спрашивает".
(Місце зустрічі змінити не можна)
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09.03.2022 04:32 Відповісти
Угорщина это путинский подкидыш в странах ЕС и НАТО - страна диверсант
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09.03.2022 01:54 Відповісти
ну сказал, зачем его цитировать
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09.03.2022 01:54 Відповісти
хрен соси
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09.03.2022 01:55 Відповісти
Я спротивил даже венгерский гуляш с овощами.
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09.03.2022 01:58 Відповісти
пішов на "уй, разом з расєйським кораблем! а візьмеш тягар тисяч вбитих цивільних громадян разом з дітьми?!!
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09.03.2022 01:59 Відповісти
Мы запомним
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09.03.2022 02:04 Відповісти
вы же понимаете, что молоко скоро закончится и сосать эту сисю больше не получится. Вам бы хотя бы подпрыгнуть и начать расшнуровываться, а не бред всякий транслировать.
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09.03.2022 02:08 Відповісти
А хто ж вас питатиме? чи ви вже готові вийти з євросоюзу?
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09.03.2022 02:09 Відповісти
У них в марте выборы, а он - политический труп.
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09.03.2022 02:11 Відповісти
Невже для того, щоб він зрозумів що відбувається, треба аби мільйони українських біженців заполонили його країну.
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09.03.2022 02:19 Відповісти
та грохните уже это мудня, достал в край
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09.03.2022 02:21 Відповісти
Иобень,проститутка, запишем
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09.03.2022 02:34 Відповісти
хочеш кацапського газу ? носи ведрами , можно навіть через Бачевськ хлопці пропустять раз дуже треба !
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09.03.2022 02:37 Відповісти
Ає, знаємо. Той Орбан півмужа ніц вартий - тому бездухови, преч би си казало, бздьми дзвонют. Мой, єк вертіт-єс гузицев перед касабою, гейби тота гукля прокуратна.
Бих ті крепір микнув, а гріб ніц чічками вкосичило-єс, тіко прутнєми псьичими!
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09.03.2022 02:46 Відповісти

Чотко!
От так відводить душу мій сусід, коли його щось вкурвило.
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09.03.2022 03:03 Відповісти
Кровавый газ
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09.03.2022 02:53 Відповісти
Вообще , если серьезно , то все предприятия нефти и газа в Венгрии принадлежать россиянам , а Орбан просто их говорящая голова
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09.03.2022 02:55 Відповісти
Орбан - пособник фашистов. И это серьёзно.
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09.03.2022 03:01 Відповісти
А може мадярам спровадити біженців ромського походження?.. Небагато - тисяч двадцять.
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09.03.2022 03:05 Відповісти
венграм пора готовиться к новому переселению - на историческую родину
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09.03.2022 03:17 Відповісти
Таке як Орбан - це наслідок провалів контррозвідок демократичних країн. І тепер це проблема... Адже на 200% ясно, що ця сволота давно на гачку у *****. Як та ж французька Лєпен, наприклад. Ну, її хоч викрили, бо вона отримала російський кредит на потреби партії. Взагалі невідомо - невже це не заборонено законодавством!?
Так і Орбана мали викрити. І в кінці кінців, всіх їх притягти до відповідальності!
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09.03.2022 03:36 Відповісти
орбан... он не орбан... он орбанище... есть слово мудак, а есть мудище... если это говно со своим говняным виной токай думает, что взяло Бога за бороду, то оно сильно ошибается... история еще поставит немытую хунгарию на то место, где она должна сидеть - на парашу...
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09.03.2022 03:53 Відповісти
Якщо ці підари не хочуть платити за європейські цінности, то їм не місце в євросоюзі. Як саме і в НАТО
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09.03.2022 04:16 Відповісти
орбан-ти гидота
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09.03.2022 04:22 Відповісти
Та вже казав два рази. Ндбаємо. Ми ще до війни знали хто ви є.
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09.03.2022 04:42 Відповісти
******!
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09.03.2022 04:43 Відповісти
Думаю, що першою краною яку з тріском випруть з НАТО та ЄС буде Угорщина.
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09.03.2022 05:11 Відповісти
не Орбан, скоріше *****
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09.03.2022 05:35 Відповісти
как то так получилось, что все венгры, которых я встречал оказались мудаками. совпадение? наверно да.
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09.03.2022 05:46 Відповісти
А может его к санкционному списку добавить? К путину и пескову.
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09.03.2022 06:20 Відповісти
А як він його получе? Його поперве, у України отсасати надо....
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09.03.2022 06:55 Відповісти
Гребані мадяри. Щоб тобі на голову впала кацаська бомба. Я би хотів на це подивитися.
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09.03.2022 07:13 Відповісти
Орбан мафіозна корумпована пуйловська шавка.
Якщо всі заблокують, він нафту буду літаками возити?
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09.03.2022 07:51 Відповісти
Тест угорців відбудеться 3 квітня, у них парламентські вибори. Ось і подивимося як на них вплинули ці страшні події. Але я дивуюсь з угорців в 1956 році під час придушення повстання, кацапи знищили 400 тис. угорців.
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09.03.2022 08:07 Відповісти
Усе набагато простіше, ***** побіцяв ******* Закарпаття
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09.03.2022 08:07 Відповісти
От до чого проиводить ліберастичний принцип консенсусу в організаціях типу ЄС та НАТО. Принцип круто лицемірний, позаяк паралельно ньому існує всезагальне виборче право, при якому дурна більшість диктує розумній меншості. Результати виборів в Україні за всі 30 років тому доказ.
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09.03.2022 08:08 Відповісти
Виродок. Не пам'ятає Будапешт 1956 -го.
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09.03.2022 08:35 Відповісти
Венгры наши "друзья", ждут, чтобы ударить в спину.
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09.03.2022 09:34 Відповісти
 
 