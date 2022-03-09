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Заборона на імпорт нафти до США послабить РФ економічно, політично та ідеологічно, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заборона на імпорт нафти до США послабить РФ економічно, політично та ідеологічно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має поважати міжнародне право та не вести війни. Інакше вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати.

Про це Зеленський заяви у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував президенту США за рішення про заборону імпорту з Росії, нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля.

Цим рішенням Байден дав сигнал, що кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави, наголосив Зеленський.

"Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку, але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно. Бо це про свободу. Це майбутнє. Про те, куди буде рухатись увесь світ", - пояснив президент.

Також читайте: Війну треба закінчувати та сідати за стіл переговорів, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Как хорошо, шо бедосик не свалил. Это же москалям - конкретная гаечка.
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09.03.2022 02:25 Відповісти
Канада, з населенням як в Україні, третя у світі по кількості розвіданих нафтових резервів, мембер елітного клубу G7, найбільший торговий партнер США для цього "гіганта мислі і краснорєчія" всього лиш "інша бензоколонка"?
далеко Україна піде з такими керманичами на чолі.
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09.03.2022 03:45 Відповісти
 
 