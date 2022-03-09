"Не візьмуть Київ ніколи": екс-глава ГУР Бурба оцінив шанси окупантів захопити столицю
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Росія хотіла взяти Київ за три дні, але так і не змогла цього зробити
Екс-голова Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що Росія ніколи не зможе взяти Київ, повідомляє Цензор.НЕТ. Він оцінив шанси окупантів захопити столицю і зазначив, що навіть якщо вони й зайдуть в місто, то там їх "спалять". Про це Бурба заявив у інтерв'ю Дмитру Гордону.
Колишній начальник ГУР зазначив, що військова розвідка України прекрасно розуміла, що заяви РФ про нібито "незламну" армію є блефом. За словами Бурби, про ситуацію в російських збройних силах знали зсередини.
"Ми знали про крадіжку мільярдів доларів з бюджету на армію. Ми знали, як працює військова розвідка Росії... Вони готові були взяти за три дні Київ, їм це не вдається. Вони й не візьмуть ніколи Київ. Це я вам гарантую", - заявив він.
Бурба також прокоментував інформацію про можливе оточення української столиці, яке нібито готує Кремль. За його словами, все це є фейком і всі ці плани навряд чи здійсняться.
"Так, вони готують оточення, але це тільки на паперах, розумієте? Готуватися можна, але вони повинні щодня засипати, готуючись до оточення, і розуміти, що ми будемо бити не тільки з боку Києва, але і зі спини, і справа, і зліва", – попередив колишній начальник ГУР.
Говорячи про
те, чи вивіз Бурба свою сім'ю зі столиці, він вказав, що його родичі залишаються в Києві. Але екс-глава ГУР попросив їх перебувати в підвалах, бо з російського боку можуть "прилітати різні подарунки". Однак Бурба впевнений, що Росія ніколи не зможе взяти столицю.
"Зрозумійте, навіть якщо російські військові зайдуть за позначку "місто Київ" і оповістять, що вони на території Києва, їх спалять. Марно заходити до Києва. Не потрібно заходити до Києва. Я думаю, у них немає таких планів. Вони хочуть оточувати, але заходити нереально. Вони хочуть знищувати нас, як роблять це з Харковом, з Черніговом. Тому тут нам потрібна допомога Заходу, щоб закрити небо, а далі ми з ними самі розберемося. Київ був, Київ є і Київ буде наш", - вказав Бурба.
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надо быть внимательным и рассудительным, чтобы невольно не стать звеном в пропагандистской цепи врага. Поэтому, когда идет какая-то непонятная информация, которая может нанести ущерб нам или нашим партнерам, либо нашим с ними связям, лучше помолчать и посмотреть за развитием ситуации. Вполне возможно, что через пару шагов ситуация прояснится и тогда прийдется либо брать свои слова обратно, либо делать выводы и в следующий раз прикусывать язык.
Примерно так выглядела тема с передачей нам боевых самолетов нашими западными партнерами. Просто ради интереса, каждый может вспомнить все то, что довелось читать на эту тему и представить, насколько она была «унавожена» противником и как многие плескались в этой теме. И вот мы предлагаем официальное заявление Республики Польша по этому вопросу. Звучит оно примерно так:
«Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Раммштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.
В то же время Польша просит Соединенные Штаты предоставить нам подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе».
Это можно почитать в оригинале, на официальном сайте. А нам надо понимать вот что. Так, как наши военные кромсают врага, никто этого сделать банально не может. На сегодня нет ни одной армии мира, которая с такой эффективностью способна утилизировать российскую военщину. Введи НАТО свои сухопутные войска, они банально не смогли бы добиться такого успеха. Наша армия на сегодня - самая эффективная и боеспособная в мире.
А если ей подкинуть современного оружия, что местами сделали наши партнеры, то эта эффективность превращается в какой-то неумолимый конвейер смерти, для российской армии. Так, как воюем мы, никто воевать не умеет. Поэтому нам постепенно дают все более современное оружие, с уверенностью в том, что мы ему найдем применение куда лучшее, чем это получается у их военных.
Так, американские военные специалисты уже признали, что применение Джавелинов бойцами ВСУ намного выше, чем было зафиксировано у американских военных в Ираке. А это значит, что в общем, наши военные не сильно-то и нуждаются в помощи именно войсками. Нам просто нужна логистика и вся российская армия уйдет на свалку. Кстати, сами российские военные это понимают все более ясно и для того, чтобы еще хоть сколько-то протянуть агонию их группировки, кацапам прийдется вводить заградотряды или что-то наподобие этого.
Ну а нам просто надо быть очень аккуратными с тем, о чем мы говорим и пишем, с учетом принципа «не навреди». Так победим!
Анти-колорадос
Бей своих чтобы чужие боялись
Только в этот раз
Свой так даст *****
Что будут бежать до Камчатки