"Не візьмуть Київ ніколи": екс-глава ГУР Бурба оцінив шанси окупантів захопити столицю

Росія хотіла взяти Київ за три дні, але так і не змогла цього зробити

Екс-голова Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що Росія ніколи не зможе взяти Київ, повідомляє Цензор.НЕТ. Він оцінив шанси окупантів захопити столицю і зазначив, що навіть якщо вони й зайдуть в місто, то там їх "спалять". Про це Бурба заявив у інтерв'ю Дмитру Гордону.

Колишній начальник ГУР зазначив, що військова розвідка України прекрасно розуміла, що заяви РФ про нібито "незламну" армію є блефом. За словами Бурби, про ситуацію в російських збройних силах знали зсередини.

"Ми знали про крадіжку мільярдів доларів з бюджету на армію. Ми знали, як працює військова розвідка Росії... Вони готові були взяти за три дні Київ, їм це не вдається. Вони й не візьмуть ніколи Київ. Це я вам гарантую", - заявив він.

Бурба також прокоментував інформацію про можливе оточення української столиці, яке нібито готує Кремль. За його словами, все це є фейком і всі ці плани навряд чи здійсняться.

"Так, вони готують оточення, але це тільки на паперах, розумієте? Готуватися можна, але вони повинні щодня засипати, готуючись до оточення, і розуміти, що ми будемо бити не тільки з боку Києва, але і зі спини, і справа, і зліва", – попередив колишній начальник ГУР.

Говорячи про

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те, чи вивіз Бурба свою сім'ю зі столиці, він вказав, що його родичі залишаються в Києві. Але екс-глава ГУР попросив їх перебувати в підвалах, бо з російського боку можуть "прилітати різні подарунки". Однак Бурба впевнений, що Росія ніколи не зможе взяти столицю.

"Зрозумійте, навіть якщо російські військові зайдуть за позначку "місто Київ" і оповістять, що вони на території Києва, їх спалять. Марно заходити до Києва. Не потрібно заходити до Києва. Я думаю, у них немає таких планів. Вони хочуть оточувати, але заходити нереально. Вони хочуть знищувати нас, як роблять це з Харковом, з Черніговом. Тому тут нам потрібна допомога Заходу, щоб закрити небо, а далі ми з ними самі розберемося. Київ був, Київ є і Київ буде наш", - вказав Бурба.