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Велика Британія зможе затримувати будь-який літак РФ, який опинився в повітряному просторі країни, - міністр транспорту Шеппс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія зможе затримувати будь-який літак РФ, який опинився в повітряному просторі країни, - міністр транспорту Шеппс

У Великій Британії затримуватимуть будь-який російський літак, який опинився в повітряному просторі королівства.

Про це у Twitter повідомив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс, передає Цензор.НЕТ.

"Я оголосив кримінальним злочином вхід будь-якого російського літака в повітряний простір Великої Британії, тепер уряд Її величності може затримувати ці літаки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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09.03.2022 03:03 Відповісти
Теж непогано
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09.03.2022 03:04 Відповісти
ну зачем так откровенно? Просто задержать. Вот он летел в воздухе, а вот он задержан, и уже не летит.
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09.03.2022 03:07 Відповісти
Он просто упал
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09.03.2022 04:35 Відповісти
Цікаво..

Косяпен "сподвинуться" тепер на провокації із заходами їх літаків у повітряний простір країн НАТО ?
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09.03.2022 08:52 Відповісти
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09.03.2022 03:05 Відповісти
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09.03.2022 03:06 Відповісти
Олигархов Путлера предупреждали и не раз, чтобы они собрали яйца с пола и повлияли на Путлера. Яиц у олигархов не оказалось, теперь на них открыли охоту. Имущество арестовывается, в Великобританию не пускают.
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09.03.2022 03:09 Відповісти
Здається, доліталися олігархи Мордора! Тепер все піде "в дохід Casino"! 😁
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09.03.2022 03:19 Відповісти
СБЕ !) США, БРИТАНИЯ, ЕС )
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09.03.2022 03:59 Відповісти
 
 