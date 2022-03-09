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Ірпінь (319) супутник (125) Мрія (66)

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту "Антонова". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Курйози Фоторепортаж Війна в Україні

Супутникові знімки зроблені над Україною компанією Maxar Technologies

Супутники Maxar Technologies знову пролетіли над Україною – вперше за останні кілька тижнів, інформує Цензор.НЕТ.

На нових знімках показали розбитий міст в Ірпені та угруповання бронетехніки в аеропорту "Антонов".

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 04

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 02

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 03

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 04

агадаємо, біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст.

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 05

Крім того, окупанти захопили аеродром "Антонов" у Гостомелі і знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія".

Читайте також: Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+21
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09.03.2022 03:52
+19
Україна зробить іншу - нову, кращу, *********. Україна може все.
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09.03.2022 03:21
+19
Навіть одна загибла дитина цінійша за "Мрію" ...
У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
Це я Вам як інженер кажу .
Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
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09.03.2022 03:31
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Мрію-225 шкода, одна така була! 🤔
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09.03.2022 03:12 Відповісти
Україна зробить іншу - нову, кращу, *********. Україна може все.
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09.03.2022 03:21 Відповісти
Навіть одна загибла дитина цінійша за "Мрію" ...
У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
Це я Вам як інженер кажу .
Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
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09.03.2022 03:31 Відповісти
Ні, Китай в гонці патентів на винаходи та їх промислового впровадження є дійсним світовим гравцем на рівні з США та ЄС.
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09.03.2022 05:34 Відповісти
По количеству
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09.03.2022 06:38 Відповісти
100%
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09.03.2022 15:54 Відповісти
абсолютно точно, как инженер подтверждаю.
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09.03.2022 06:43 Відповісти
А что там делает рассейская техника, почему ее с воздуха не раздолбали то ?
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09.03.2022 03:13 Відповісти
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09.03.2022 03:25 Відповісти
За рішенням генерального директора Юрія Гусєва , ДК"Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 долларів США - за викрадений чи трофейний боєздатний літак.

500 000 долларів США - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322915
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09.03.2022 03:26 Відповісти
ЗСУ просить першочергово повідомити, якщо побачили засоби РЕБ окупанта. Як їх відрізнити:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zsu_prosjat_pershochergovo_povidomiti_jakscho_pobachili_zasobi_reb_protivnika_jak_jih_vidrizniti-6331.html
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09.03.2022 03:27 Відповісти
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09.03.2022 03:52 Відповісти
Вікіпедія каже, що ще є куди рости:
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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09.03.2022 09:03 Відповісти
это только потому, что в Баштанке моря нету.
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09.03.2022 09:35 Відповісти
А неплохо бы всю ту туеву хучу расфигачить - очень удобно все в сборе.
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09.03.2022 11:33 Відповісти
Ну і що заважає нашим пульнути по тому аеропорту?
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09.03.2022 15:31 Відповісти
 
 