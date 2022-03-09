Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту "Антонова". ФОТО

Супутникові знімки зроблені над Україною компанією Maxar Technologies

Супутники Maxar Technologies знову пролетіли над Україною – вперше за останні кілька тижнів, інформує Цензор.НЕТ.

На нових знімках показали розбитий міст в Ірпені та угруповання бронетехніки в аеропорту "Антонов".







агадаємо, біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст.

Крім того, окупанти захопили аеродром "Антонов" у Гостомелі і знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія".

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