Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту "Антонова". ФОТО
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Супутникові знімки зроблені над Україною компанією Maxar Technologies
Супутники Maxar Technologies знову пролетіли над Україною – вперше за останні кілька тижнів, інформує Цензор.НЕТ.
На нових знімках показали розбитий міст в Ірпені та угруповання бронетехніки в аеропорту "Антонов".
агадаємо, біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст.
Крім того, окупанти захопили аеродром "Антонов" у Гостомелі і знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія".
Топ коментарі
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У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
Це я Вам як інженер кажу .
Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
1 000 000 долларів США - за викрадений чи трофейний боєздатний літак.
500 000 долларів США - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.
Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322915
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zsu_prosjat_pershochergovo_povidomiti_jakscho_pobachili_zasobi_reb_protivnika_jak_jih_vidrizniti-6331.html
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8