"Нафтогаз" не збирається підвищувати ціни на газ: Інформація, яка розповсюджується в соцмережах - фейк

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" переконують громадян, що не збираються підвищувати ціну на газ для населення.

Про це "Нафтогаз" повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мешканців Генічеська та Генічеського району (Херсонська область) поширюється інформація про те, що Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" начебто збирається підвищити ціну на газ для населення.

Спростовуємо ці дані. Частина інформації, яка розсилається з невідомих адрес, дійсно є повідомленням компанії, але з датою розсилки липень 2021 року. Частина фейкової інформації сфабрикована невідомими людьми і поширюється в місцевих чатах і групах в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не вносила зміни у тарифний план "Фіксований", дія якого завершується 30 квітня 2022 року. Наразі всі клієнти за цим тарифним планом отримують газ за ціно 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

"Наразі ціни на ринку природного газу є дуже не стабільними та залежать від багатьох факторів. Саме тому, ціна природного газу та порядку його продажу для потреб населення на період з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року будуть відомі та деталізовані до 29 квітня 2022 року.

Звертаємо вашу увагу, що ГК "Нафтогаз України" не буде застосовувати жодних штрафів, тим паче відключень наших клієнтів від газопостачання в період війни", - додали в компанії.

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