УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6146 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 451 4
війна (56233) газ (2586) Нафтогаз (1242) тарифи (724) Тарифи на газ (343)

"Нафтогаз" не збирається підвищувати ціни на газ: Інформація, яка розповсюджується в соцмережах - фейк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" переконують громадян, що не збираються підвищувати ціну на газ для населення.

Про це "Нафтогаз" повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мешканців Генічеська та Генічеського району (Херсонська область) поширюється інформація про те, що Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" начебто збирається підвищити ціну на газ для населення.

Спростовуємо ці дані. Частина інформації, яка розсилається з невідомих адрес, дійсно є повідомленням компанії, але з датою розсилки липень 2021 року. Частина фейкової інформації сфабрикована невідомими людьми і поширюється в місцевих чатах і групах в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не вносила зміни у тарифний план "Фіксований", дія якого завершується 30 квітня 2022 року. Наразі всі клієнти за цим тарифним планом отримують газ за ціно 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

"Наразі ціни на ринку природного газу є дуже не стабільними та залежать від багатьох факторів. Саме тому, ціна природного газу та порядку його продажу для потреб населення на період з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року будуть відомі та деталізовані до 29 квітня 2022 року. 

Звертаємо вашу увагу, що ГК "Нафтогаз України" не буде застосовувати жодних штрафів, тим паче відключень наших клієнтів від газопостачання в період війни", - додали в компанії.

Читайте: Біля газопроводів, що транспортують газ в Європу, помітили диверсантів - голова "Нафтогазу"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оплату за доставку газу по трубах ще не відмінили?
показати весь коментар
09.03.2022 05:16 Відповісти
нет, олигархов и барыг ведь не отменили
показати весь коментар
09.03.2022 06:31 Відповісти
Может наоборот, опустить цену надо, населению и так тядело
показати весь коментар
09.03.2022 08:21 Відповісти
 
 