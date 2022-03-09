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Евакуюватися за кордон краще не з готівкою, а з банківською карткою, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Евакуюватися за кордон краще не з готівкою, а з банківською карткою, - НБУ

Національний банк України рекомендує українцям, які збираються евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а покласти її на свої карткові рахунки в Україні.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

В НБУ наголосили, що українці за кордоном можуть розплачуватися безготівково картками українських банків, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом, а не курсом готівкового обміну.

"Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн. Але це займе час. Отже, якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні і безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку. Тоді курс конвертації буде набагато кращим за курс "чорного ринку", - сказав Шабан.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Добра порада. Але я не вірю, що з добрих намірів. Насправді, біженці мають проблему з обміном гривні, на валюту. Ми з дружиною прихистили дві сім'ї з дітьми. Люди з Київської області. Вони більшу частину грошей мали готівкою. Я живу в невеликому Польскому містечку. Так от в жодному обміннику, гривню не купують. Або купують за смішні гроші. За 1000 гривень, дають ледь не 50 злотих. Це знущання! З'явилось багато бариг. Наших, українських. Які начебто хочуть допомогти, і дають на 10 злотих більше, ніж в обміннику. От така справа.
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09.03.2022 07:13
+2
Шо за бред? Скільки є гривень на карті, на стільки можна і розраховуватись в тій же Польші. Банківський курс нормальний.
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09.03.2022 07:55
+1
Якраз з добрих. Адже по картці за злотий 9 гривень. До війни був 7.
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09.03.2022 07:17
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09.03.2022 07:09 Відповісти
покладе гривні в банк на 100 євро, поки приїде - отримає 50. якшо даєте поради людям, то хай по можливості за готівку скупплять євро, а потім виїзжають. а якщо хочете щоб люди влетіли, а гривня сильно не просіла, то цілком слушно.
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09.03.2022 07:11 Відповісти
Шо за бред? Скільки є гривень на карті, на стільки можна і розраховуватись в тій же Польші. Банківський курс нормальний.
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09.03.2022 07:55 Відповісти
Якщо знімати ВАЛЮТУ з ГРИВНЕВОЇ картки за межами України в БАНКОМАТІ - то комісія буде близько 5%
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09.03.2022 08:12 Відповісти
але за курсом 31 , а не 45...
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09.03.2022 08:43 Відповісти
Добра порада. Але я не вірю, що з добрих намірів. Насправді, біженці мають проблему з обміном гривні, на валюту. Ми з дружиною прихистили дві сім'ї з дітьми. Люди з Київської області. Вони більшу частину грошей мали готівкою. Я живу в невеликому Польскому містечку. Так от в жодному обміннику, гривню не купують. Або купують за смішні гроші. За 1000 гривень, дають ледь не 50 злотих. Це знущання! З'явилось багато бариг. Наших, українських. Які начебто хочуть допомогти, і дають на 10 злотих більше, ніж в обміннику. От така справа.
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09.03.2022 07:13 Відповісти
Якраз з добрих. Адже по картці за злотий 9 гривень. До війни був 7.
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09.03.2022 07:17 Відповісти
При обміні через банкомат

Вигідніше ніж у бариг
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09.03.2022 07:57 Відповісти
який зараз реальний курс доллара до злотого ?
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09.03.2022 08:55 Відповісти
в Польщі .
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09.03.2022 08:56 Відповісти
4,6 злотих/долар
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09.03.2022 11:40 Відповісти
С наличной гривной в ЕС?
Тогда лучше бы брали совковые рубли, хоть нумизматам бы продали.
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09.03.2022 07:59 Відповісти
Все вірно пишуть. Безготівковий курс по картках менше 7 грн/злотий (і через банкомат також можна зняти по такому ж курсу - в понеділок був 6,73/злотий)
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09.03.2022 11:39 Відповісти
как положить, если банки закрыты??
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10.03.2022 01:27 Відповісти
 
 