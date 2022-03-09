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Ворог проводить приховану мобілізацію, висувався в цивільному на Миколаїв та валить на Чернігівщині мобільні вишки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог проводить приховану мобілізацію, висувався в цивільному на Миколаїв та валить на Чернігівщині мобільні вишки, - Генштаб

Оперативна інформація станом на 06.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб України опублікувавоперативну інформацію щодо вторгнення Російської Федерації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо її дослівно.

Розпочато чотирнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив.

Віримо в наші Збройні Сили!

Разом переможемо! Слава Україні!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
В орків задача максимально проста - нищити все до чого дотягнуться, допоки їх не знищили.
Кульмінаційний момент їхнього нікчемного життя.
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09.03.2022 07:22
+17
вітаю всіх з днем народження нашого Пророка. дуже схоже, що саме нам пощастить побачити його "і на оновленій землі врага не буде, супостата". це епохально, до речі.
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09.03.2022 07:25
+16
Зайшов уранці на кухню - поставить каву Сидить моя дружина - "кавує" Кажу:
- Уявляєш - закінчиться війна і за "русскоязичіє" на вулицях будуть плювать у морду!
Вона у відповідь:
- Плювать - півбіди! Ще й бить морду будуть! Зять зі мною по телефону почав виключно українською говорить! (мої менші - в евакуації)
(Зять - "русскоязичний" та ще й росіянин за національністю - хоч українську і знає і українець - за поглядами)
От так і кується УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ!!!
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09.03.2022 07:35
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09.03.2022 07:21 Відповісти
А чого двері такі погнуті ? Наче після нашестя зомбі
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09.03.2022 07:23 Відповісти
Зайшов уранці на кухню - поставить каву Сидить моя дружина - "кавує" Кажу:
- Уявляєш - закінчиться війна і за "русскоязичіє" на вулицях будуть плювать у морду!
Вона у відповідь:
- Плювать - півбіди! Ще й бить морду будуть! Зять зі мною по телефону почав виключно українською говорить! (мої менші - в евакуації)
(Зять - "русскоязичний" та ще й росіянин за національністю - хоч українську і знає і українець - за поглядами)
От так і кується УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ!!!
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09.03.2022 07:35 Відповісти
Вчора дивилась Ганапольського. В студії був присутній поляк, який чудово розмовляв українською.
Включився якийсь кацап - штокал і акал.
До речі, напевно, серед поляків більше знавців української ніж серед москалів.
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09.03.2022 07:37 Відповісти
я якраз питав..поки було можливо в маскалоти..Кто теперь нам украинцам "братья славяне"...ні одна падла маскальська не відповіла..
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09.03.2022 07:43 Відповісти
По лігвістичній спорідненості до української мови:
1. Польська.
2. Словацька.
3. Білоруська.
4. Чеська.
5. (!!!) Російська.
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09.03.2022 10:40 Відповісти
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09.03.2022 08:29 Відповісти
100%
маленьке уточнення - в етнографічній світовій науці немає такого поняття, як російська національнісь.
так само, як і американська національність
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09.03.2022 10:42 Відповісти
А я щось писав про "російську" чи "американську"? У нас багато хто плутає "національність" з "громадянством" (А євреї її ще й з "віросповіданням" змішали!
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09.03.2022 11:20 Відповісти
Це ж ти написав
ще й росіянин за національністю
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09.03.2022 11:26 Відповісти
просто без черги вломлювались "лікуватись"
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09.03.2022 08:28 Відповісти
В орків задача максимально проста - нищити все до чого дотягнуться, допоки їх не знищили.
Кульмінаційний момент їхнього нікчемного життя.
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09.03.2022 07:22 Відповісти
орда набігала і нищила все .нічого не змінилось з тих часів
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09.03.2022 07:39 Відповісти
Z - это zombie.
Z - это Zieg Heil!
Z - это же так по-русски, рашисты?
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09.03.2022 07:25 Відповісти
Z это naZi
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09.03.2022 07:38 Відповісти
вітаю всіх з днем народження нашого Пророка. дуже схоже, що саме нам пощастить побачити його "і на оновленій землі врага не буде, супостата". це епохально, до речі.
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09.03.2022 07:25 Відповісти
А ти - ПРАВИЙ!!! Шевченко дійсно наш ПРОРОК!!! Як Мухаммед об"єднав різношерсті клани та племена кочівників Аравії і повів їх під зеленим прапором ісламу і Кораном в руці, так і Тарас об"єднав "черкасів", "подолян", "поліщуків", "волиняків", "слобожанців", "бойків", "лемків" та інших "україномовних" у єдину НАЦІЮ !!! А "Кораном" нашим став "Кобзар"!!!
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09.03.2022 07:45 Відповісти
Гуцули пропущені...
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09.03.2022 07:53 Відповісти
Читать умієш? Я написав "та інших "україномовних"! Крім того - деякі етнографи "гуцулів" вважають не окремою "етногрупою" а лише як "жителів гірських районів Карпат" що відносяться до різних етногруп Карпатського регіону Тобто це не "національно-етнографічне" а "територіальне" поняття
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09.03.2022 08:04 Відповісти
ні.

гуцули,як і лемки -окремі український етнос.

Українці.

на відміну від "подкарпатських русинів" -вигадки угорського "імперця " професора Магочі..
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09.03.2022 08:46 Відповісти
Внаслідок внутрішньо-етнічної консолідації українців згадані специфічні особливості цих груп згладжуються, звужується сфера їх впливу і окремі з них перестають існувати . Етнографічні групи українського[1] етносу зараз найкраще збереглися в межах Українських Карпат та Закарпаття. Найкраще зберегли свої особливості етнографічні групи горян Українських Карпат - бойки, гуцули, лемки.
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09.03.2022 08:48 Відповісти
Ти бачиш у мене заперечення сказаному вами? По-перше, я не називав повного переліку етногруп - не бачив необхідності По-друге - я виклав дві протилежні версії про "гуцулів", де до цих пір наші етнографи не прийшли до єдного висновку І при цьому не надав переваги одній з цих версій!
(Не пробуй мене "на слизьке заганять" - мене полемізувать такі "вовки" вчили у свій час, що тобі тільки помріять можна!)
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09.03.2022 09:48 Відповісти
Лапатьнікав уже нікто і нічто нє спасьот от смєрті...
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09.03.2022 07:25 Відповісти
Увидел роSSиянина - убей его!!!
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09.03.2022 07:33 Відповісти
Смерть цапам!
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09.03.2022 07:36 Відповісти
от друга херня...придністров'я і з білорусі....то шо я казав Київ стримувати..а південь коридор
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09.03.2022 07:38 Відповісти
твою ж мать, старых хоронить задолбались а еще новые придут подыхать, что ж вам дома то не умирается
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09.03.2022 07:38 Відповісти
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії

ЗДАЄТЬСЯ, ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!....



"Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою... .

Василий Ключеский (российский историк. 1841- 1911год)



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09.03.2022 07:52 Відповісти
На костную муку, весна на дворе ,полям удобрения нужны!
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09.03.2022 07:53 Відповісти
Вам мразям уже ничего не поможет. на москве камень на камне не оставим !
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09.03.2022 07:51 Відповісти
Час важкий. Але все одне всіх зі святом Кобзаря!

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Все буде Україна!
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09.03.2022 07:56 Відповісти
Не "може" а обов'язково піде!

Коли ж ви, плять, проснетеся всі!???!!
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09.03.2022 09:34 Відповісти
Не ********** кацапи цивілізації і мобільного звязку, тому будуть жити на болоті і калатати друг другу у рельсу.
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09.03.2022 09:44 Відповісти
Тероборона должна была бы смотреть за вышками? Или?
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09.03.2022 11:33 Відповісти
 
 