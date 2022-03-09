Ворог проводить приховану мобілізацію, висувався в цивільному на Миколаїв та валить на Чернігівщині мобільні вишки, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативна інформація станом на 06.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення.
Генеральний штаб України опублікувавоперативну інформацію щодо вторгнення Російської Федерації, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо її дослівно.
Розпочато чотирнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.
На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.
Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.
На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.
На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.
За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.
Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.
Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.
У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.
У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.
В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.
За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.
Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив.
Віримо в наші Збройні Сили!
Разом переможемо! Слава Україні!
Будь ласка, зачекайте...
- Уявляєш - закінчиться війна і за "русскоязичіє" на вулицях будуть плювать у морду!
Вона у відповідь:
- Плювать - півбіди! Ще й бить морду будуть! Зять зі мною по телефону почав виключно українською говорить! (мої менші - в евакуації)
(Зять - "русскоязичний" та ще й росіянин за національністю - хоч українську і знає і українець - за поглядами)
От так і кується УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ!!!
Включився якийсь кацап - штокал і акал.
До речі, напевно, серед поляків більше знавців української ніж серед москалів.
1. Польська.
2. Словацька.
3. Білоруська.
4. Чеська.
5. (!!!) Російська.
маленьке уточнення - в етнографічній світовій науці немає такого поняття, як російська національнісь.
так само, як і американська національність
ще й росіянин за національністю
Кульмінаційний момент їхнього нікчемного життя.
Z - это Zieg Heil!
Z - это же так по-русски, рашисты?
гуцули,як і лемки -окремі український етнос.
Українці.
на відміну від "подкарпатських русинів" -вигадки угорського "імперця " професора Магочі..
2.1 Подоляни
2.2 Бойки
2.3 Гуцули
2.4 Лемки
2.5 Поліщуки
2.6 Кубанські українці
2.7 Слобожани
(Не пробуй мене "на слизьке заганять" - мене полемізувать такі "вовки" вчили у свій час, що тобі тільки помріять можна!)
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
ЗДАЄТЬСЯ, ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!....
"Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою... .
Василий Ключеский (российский историк. 1841- 1911год)
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Все буде Україна!
Коли ж ви, плять, проснетеся всі!???!!