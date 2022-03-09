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Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю

Військові експерти Тайваню вивчають досвід України у боротьбі з Росією для власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай вирішить захопити острів силою.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Хоча уряд Тайваню не повідомляв про жодну незвичайну діяльність військових у Китаї, які розглядають острів як свою власну територію, Тайбей підвищив рівень готовності.

За інформацією видання, Тайвань уважно стежить, як РФ використовує високоточні ракети, а також вивчає тактично продуманий опір України, незважаючи на те, що Росія вважається потужнішою у військовому плані.

Президентка Тайваню Цай Інвень відстоює ідею "асиметричної війни", щоб зробити свої сили більш мобільними та важкодоступними, наприклад, за допомогою ракет, встановлених на транспортних засобах.

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Директор Інституту досліджень китайської військової справи Тайваньського національного університету оборони сказав, що Україна використовувала ту саму концепцію з мобільною зброєю, щоб зупинити російські сили.

Також Тайвань начеебто розробляє ракети, які можуть досягати цілі у Китаї. Минулого тижня міністерство оборони заявило, що планує більш ніж вдвічі збільшити свою річну потужність виробництва ракет до майже 500 в цьому році.

Однак експерти вказують, що між позиціями Тайваню та України є великі розбіжності. Наприклад, природний бар'єр Тайванської протоки, який відділяє його від Китаю. Україна натомість має довгий сухопутний кордон з Росією.

Крім того, у Тайвані тривають розмови про те, чи прийдуть сили США на допомогу Тайваню в разі китайської атаки. Вашингтон не дає на це чіткої відповіді.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
А китайці вивчають санкції. Бо ж вони без західного ринку і технологій швидко скатяться з олімпу.
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09.03.2022 07:46
+6
Можу запевнити Тайванців, США не прийде. Зброї зашлють, глубоке занепоєння буде, засудження дій Китаю, але то все. Воювати за вас вони не будуть.
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09.03.2022 07:53
+5
на заході він боїться війни. Важливо нагадати, що якщо Україна впаде, то Китай, ймовірно, візьме Тайвань. Більшість мікропроцесорів у світі виготовляється саме там. США, ймовірно, будуть боротися за цей стратегічний ресурс. Тож ризик світової війни все ще високий, якщо Україна впаде. Але якщо Україну підтримають, то Росія буде демілітаризована, а Китай знеохочений, ризик війни зменшиться.
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09.03.2022 08:22
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А китайці вивчають санкції. Бо ж вони без західного ринку і технологій швидко скатяться з олімпу.
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09.03.2022 07:46 Відповісти
Китайці спрямують зусилля своєї експансії насамперед на нинішнії далекий схід паРаші, коли той перетвориться на terra nullis.
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09.03.2022 07:51 Відповісти
Можу запевнити Тайванців, США не прийде. Зброї зашлють, глубоке занепоєння буде, засудження дій Китаю, але то все. Воювати за вас вони не будуть.
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09.03.2022 07:53 Відповісти
якшо Китай вдарить по Тайваню..це дуже погано для нас..бо світ відтягне увагу на Тайвань
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09.03.2022 07:54 Відповісти
наша ситуація і їхня дуже відрізняються. Тільки 15 країн в світі визнають Тайвань.
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09.03.2022 08:18 Відповісти
В разі вторгнення, першим кроком тайванці мають підірвати TSMC, бо то єдине, задля чого Китай дереться до Тайваню.
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09.03.2022 08:14 Відповісти
на заході він боїться війни. Важливо нагадати, що якщо Україна впаде, то Китай, ймовірно, візьме Тайвань. Більшість мікропроцесорів у світі виготовляється саме там. США, ймовірно, будуть боротися за цей стратегічний ресурс. Тож ризик світової війни все ще високий, якщо Україна впаде. Але якщо Україну підтримають, то Росія буде демілітаризована, а Китай знеохочений, ризик війни зменшиться.
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09.03.2022 08:22 Відповісти
А Китай уважно слідкує і вивчає досвід кацапстану під санкціями.
Економіка піднебесної базується не на ринках збуту у Африці, Латинській Америці, КНДР, КНР і кєдрово-бояришной фєдєрації але на ринках багатого Західного світу.
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09.03.2022 08:24 Відповісти
думаю там китай тоже много учится и повысил бютжет
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09.03.2022 08:30 Відповісти
кетайці ніколи не упустять свої території на ДС. Хунхузи в прикордонні міста рузге давно уже повернулись. А тепер будуть просто чекати, коли алтайці,ойроти,бургузини,буряти,тивинці, хакаси і менші орди принесуть клятву товаришу СІ на вірність, ну а потім вже візьмуться за потомків Чанкайші. Зараз стремно, авіація орків якось тихо пропала з радарів ну а флот-це якійсь погорільці. Так що тайваньці мають иінімум три роки для передиху.
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07.05.2022 23:13 Відповісти
 
 