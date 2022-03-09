УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5315 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 679 0
війна (56290) ОДА (1540) Суми (392) евакуація (1925) Живицький Дмитро (465) гуманітарний коридор (168)

Гуманітарний коридор "Суми-Полтава" буде діяти і сьогодні, - голова ОДА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуманітарний коридор

Дія гуманітарного коридору "Суми-Полтава" була продовжена з 9.00 до 21.00 у середу, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору із Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00", - написав голова ОДА у Telegram-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.

Також він зазначив, що "можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні та ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку та з інвалідністю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 