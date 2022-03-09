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Новини Війна в Україні
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Бердянськ (370) війна (56290) ЗМІ (1239) Старух (198)

Бердянськ залишився без тепла, бо окупанти пошкодили газогін. ЗМІ змушують працювати під дулом автомата - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бердянськ залишився без тепла, бо окупанти пошкодили газогін. ЗМІ змушують працювати під дулом автомата - голова ОВА

Бердянськ Запорізької області при мінусовій температурі залишився без газу, в місті транслюють російські канали.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Бердянську ситуація ускладнилась у зв'язку з тим, що пошкодили газогін, і все місто відключене від теплопостачання. При цьому зараз в області зараз морози, зараз температура мінус 3, завтра мінус сім", - зазначив Старух.

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Він додав, що контактує з мерами усіх міст, щоб якось вирішити ситуацію. В Мелітополі, за словами Старуха, ворог нарощує свої потужності, в місті складна ситуація в медичній галузі.

Крім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду.

"Захопили телевежі в Бедянську і Мелітополі, встановили свої передавачі. Журналістів примушують працювати практично під дулом автомату", - також повідомив Старух. 
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південь проблема..
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09.03.2022 08:05 Відповісти
Відкинемо від Києва, візьмемось за Південь
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09.03.2022 09:05 Відповісти
Від загибелі в Україні лапатних загарбників-вбивць вже ніхто та нічого не врятує...
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09.03.2022 08:06 Відповісти
досвід ізраіля показав.
щоб не наражатись на тортури треба казати та писати все що каже ворог.
свідомі громадяни до цього підготовлені і не можуть змінити свою вчорашню позицію через фейк.
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09.03.2022 08:08 Відповісти
я в оккупации в Олешках в Херсонской обл. уже без газа давно. Фашисты разбомбили газогон где то на 4 день войны. Не уехать нечего, буханка хлеба на человека. Но я не жалуюсь Мариуполю тяжелее на много. Сложнее всего то что не уехать. Не выпускают не с моего города не с Херсона. Просто расстреляют. Может разве что летом по полям. А перед этим как то переплыть через Днепр. Хочется уже вступить в войска и давить оккупантов.
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09.03.2022 08:12 Відповісти
всех шуфричей, бойко , медведчуков- расстрелять, это они привели орду
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09.03.2022 08:13 Відповісти
Тримайтеся браття!
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09.03.2022 08:14 Відповісти
Я знаю что нужно сделать, что б остановить путина:

в США и Европе все всё знают кто есть где живёт и учится, поэтому:

Кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат
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09.03.2022 10:38 Відповісти
 
 