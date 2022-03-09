Бердянськ залишився без тепла, бо окупанти пошкодили газогін. ЗМІ змушують працювати під дулом автомата - голова ОВА
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Бердянськ Запорізької області при мінусовій температурі залишився без газу, в місті транслюють російські канали.
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Бердянську ситуація ускладнилась у зв'язку з тим, що пошкодили газогін, і все місто відключене від теплопостачання. При цьому зараз в області зараз морози, зараз температура мінус 3, завтра мінус сім", - зазначив Старух.
Він додав, що контактує з мерами усіх міст, щоб якось вирішити ситуацію. В Мелітополі, за словами Старуха, ворог нарощує свої потужності, в місті складна ситуація в медичній галузі.
Крім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду.
"Захопили телевежі в Бедянську і Мелітополі, встановили свої передавачі. Журналістів примушують працювати практично під дулом автомату", - також повідомив Старух.
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щоб не наражатись на тортури треба казати та писати все що каже ворог.
свідомі громадяни до цього підготовлені і не можуть змінити свою вчорашню позицію через фейк.
в США и Европе все всё знают кто есть где живёт и учится, поэтому:
Кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат