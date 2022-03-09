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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 317,

ББМ ‒ 1070,

артилерійських систем –120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 28,

літаків – 49,

гелікоптерів – 81,

автомобільної техніки - 482,

кораблі / катери - 3,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Читайте також: Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
да что ты... мы свои потери посчитаем и отдадим должное нашим военным.. теробороне.. и гражданскому населению после победы ... про справедливость и обьективность это ты на помойке рамбера бы поведал
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09.03.2022 09:11
+18
«Три богатыря». Художник Шойгу. Обёрточная бумага, акварель, гуталин с гофном. 2022 год.



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09.03.2022 09:09
+12
Ні в якому разі. Це має бути засекречено до настання незворотного перелому у війні.
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09.03.2022 09:10
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люблю такие сводки на ночь читать ..
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09.03.2022 09:05 Відповісти
Для справедливой и обьективной оценки ситуации нужно и наши потери публиковать
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09.03.2022 09:07 Відповісти
Ні в якому разі. Це має бути засекречено до настання незворотного перелому у війні.
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09.03.2022 09:10 Відповісти
Перебьёшься.
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09.03.2022 09:10 Відповісти
да что ты... мы свои потери посчитаем и отдадим должное нашим военным.. теробороне.. и гражданскому населению после победы ... про справедливость и обьективность это ты на помойке рамбера бы поведал
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09.03.2022 09:11 Відповісти
Ти читати не вмієш? Написано ж: понад 12 тисяч осіб.
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09.03.2022 11:08 Відповісти
а ватоголовые в ютубе все твердят что "пяцот жертв"
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09.03.2022 09:18 Відповісти
Тыщи 3-4 реально есть.
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09.03.2022 10:46 Відповісти
1 путлер=12 рузьке ванек.
Классный курс.
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09.03.2022 09:06 Відповісти
12 тыс. т.е
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09.03.2022 09:06 Відповісти
Маловато будєт, маловато! (с)
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09.03.2022 09:18 Відповісти
❗️Як евакуювати підприємство зі співробітниками

ЦПД при РНБО України наголошує: Кабінет міністрів України розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України

Якщо ви бажаєте повністю або частково перевести виробничі потужності та своїх людей, звертайтесь за посиланням: https://cutt.ly/GAT6GVn

Основні дані, які треба вказати
🔺Назва підприємства, ЄДРПОУ, Адреса виробництва, Спеціалізація
🔺Можливість виробництва товарів/продукції для потреб оборонної сфери
🔺Потреба у виробничому приміщенні
🔺Потреба в електроенергії да додаткових ресурсах (вода, газ, тощо)
🔺Кількість працівників (та членів їх сімей)
🔺Кількість обладнання та спосіб його транспортування

👍Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці https://t.me/CenterCounteringDisinformation/571
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09.03.2022 09:06 Відповісти
Военнослужащие РФ у вас есть возможность заработать бабло! ***** шизофреник послал вас на убой! Гоните к нам технику самолеты вертолеты и сдавайтесь в плен и ваши дети будут счастливы!
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09.03.2022 09:06 Відповісти
Тем более, что наши в минобороне предлагают 1млн. долларов за каждый самолет
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10.03.2022 02:58 Відповісти
10 лет войны в Афганистане=10 дней войны в Украине. Количество сдохших "ванек" почти одинаково. 21 век. Всё делается гораздо быстрее. Стабильно только одно-кацапская дичь.)
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09.03.2022 09:08 Відповісти
«Три богатыря». Художник Шойгу. Обёрточная бумага, акварель, гуталин с гофном. 2022 год.



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09.03.2022 09:09 Відповісти
Аслабанітєлі ат цинічних і лютих бандер.
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09.03.2022 09:41 Відповісти
Коротко.
..
Палала вата...Палала.
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 09:11 Відповісти
12 тисяч трупіа чи взагалом з 300 - тими?
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09.03.2022 09:16 Відповісти
з трьохсотими то санітарні втрати
таких більше 25 тисяч
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09.03.2022 09:18 Відповісти
Трупи. Тільки доведено. Що на "тій стороні" не знаємо, тому і не приплюсовуємо. З пораненими - 1 до 3 або 5. Тобто, сорок-сорок п"ять тисяч "ваньок".
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09.03.2022 09:20 Відповісти
12к жмурів. Кількість поранених - приблизно втричі більша, кількість полонених - у 5 разів менша, ніж жмурів. Принаймні, так розраховуються втрати.
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09.03.2022 09:21 Відповісти
За полоненими приблизно так і є: 12+ т. жмурів та 2+ т. полонених.
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09.03.2022 09:31 Відповісти
Дані про втрати є дуже приблизними. Приміром, трапилось пряме влучання снаряду у вантажівку, де був взвод орків (скажімо, 20 голів). На місці події було знайдено 15 жмурів і деяку кількість відокремлених оркових запчастин (наприклад, одну голову, три праві руки, одну ліву руку і дві ліві ноги). Увага, питання: як порахувати втрати?
Отже, непроста то задача...
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09.03.2022 09:40 Відповісти
Та немає часу і бажання складати ті "пазли", рашка іх всерівно спише на безвісти пропавших на "полігоні" під час "учєній".
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09.03.2022 16:27 Відповісти
кацапів попереджали: введуть санкції і ви станете злиднями
але багато самих розумних і мудрих кацапів це передбачили і надійно підготувалися
вони свідомо стали злиднями ще до введення санкцій
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09.03.2022 09:17 Відповісти
надо начинать их мочить уже на территории рф,
мосты ,вокзалы, колонны техники и так далее,
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09.03.2022 09:19 Відповісти
вокзалы не надо, не одобрит западный мир
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09.03.2022 09:24 Відповісти
Нєхєр шастать!
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09.03.2022 09:19 Відповісти
ні, мінімум у 8 разів!
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09.03.2022 09:28 Відповісти
глибокий і презирливий
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09.03.2022 09:42 Відповісти
Точно! Біля кожного бійця зі Стінгером сидить бригада фото-відео операторів і все то знімає. Правда ж, ідіоте кацапський?
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09.03.2022 09:56 Відповісти
Уважно слідкуйте і далі! Ви хочете фото і відео всього? Це не Голлівуд! Це жорстока ВІЙНА!
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09.03.2022 09:56 Відповісти
Пшла отсюда, маня. Тут водки нет.
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09.03.2022 10:06 Відповісти
А в тайгу падають чому? Їх там китайози збивають? Ти спалився кацапе.
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09.03.2022 10:06 Відповісти
Чучело, в Украине нет тайги
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09.03.2022 10:16 Відповісти
А за поребрик у тебя ничего не падало?
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09.03.2022 10:18 Відповісти
Его самого уронили. В роддоме. На кафель.
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09.03.2022 11:13 Відповісти
Та ні. Взагалі втрат не мають. Навпаки, ще й нові кацапи появляються. З технікою. Відать, баби в обозі йдуть й донароджують необхідну кількість.
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09.03.2022 09:36 Відповісти
чому кацапи не забирають свої трупи?
пояснюю: нема трупа - нема грошових виплат родичам
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09.03.2022 09:25 Відповісти
Отлична статистика. Даже по официальным данным СССР за ДЕСЯТЬ лет агрессии в Афганистане потерял
110 самолетов
300 вертолётов
147 танков (безвозвратно)
14500 личного состава.

ТАК держать
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09.03.2022 09:27 Відповісти
В Афгані воювали (не по своїй волі) і українці !
І прибалтійці !
І усі кавказці ! (З них зараз в основному - кадирівці - і ті в "заградотрядах", бо вважаються більш боєздатними)
Тому і воювали 10 років..., та все одно - пішли ....
Я би сьогоднішню війну з афганською не порівнював - більш подібна на радянсько-фінську
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09.03.2022 10:45 Відповісти
Порівнювати чи ні , це ваша особиста справа. Щодо втрат рашистів побачимо через три місяца
Савецка-фінська війна - 30.11.39 - 13.03.40
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09.03.2022 10:56 Відповісти
Поки ми не зрозуміємо що кацапи це тупікова гілка людства, переламу у війні не буде.
З ними воюють як з цивілізованими, а треба масованими бомбо ракетними ударами
як американці в Сирії
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09.03.2022 09:31 Відповісти
Просто зовнішня схожість кацапів з людьми багато кого вводить в оману.
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09.03.2022 09:34 Відповісти
Фіноугорська зовнішність більша до європейців ніж до азіатів, це правда.
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09.03.2022 09:35 Відповісти
И анекдот на злобу дня:

- Сынок ты где?
- В плену на Украине.
- Купи 100 долларов!
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09.03.2022 09:32 Відповісти
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09.03.2022 10:46 Відповісти
Несмотря на предательство, иначе это не назовешь - уничтожение ядерного потенциала, армии, флота, продажу ракет при Кучме, Украина быстро благодаря поддержке наших друзей восстанавливает обороноспособность и наносит России удар. Россию еще никто так не бил. Развенчана непобедимость российской армия, несостоятельность российской внешней политики, за которой стоить великий стратег современности - *****. Такого позора Россия еще не помнит. Конец будет еще печальней. Или Россия уйдет с Украины, или она перестанет существовать как государство. Слава Украине!
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09.03.2022 09:33 Відповісти
Думаю і перше і друге одночасно.
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09.03.2022 09:36 Відповісти
кому как не нам им надирать зад? У нас подходящий менталитет и мы их знаем как облупленных.
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09.03.2022 10:16 Відповісти
А гівнюк конашенков щось каже, цікаво, про встрати? Чи все на 498 жмурах застигло?
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09.03.2022 09:59 Відповісти
Ітоґо.
На 07.03 було знищено русофашистів майже 12 тищ.
На 09.03 понад 12 тищ.
Танків 303/317 відповідно
Засобів ППО 27/28
Ватольотів 48/49
Вертушок 80/81
Автомобілів 474/482

Троща ватотехніки та іхтамнетів.
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09.03.2022 09:59 Відповісти
Хтось може пояснити, дивишся новини на сайті одні наші перемоги, втрат немає, я так розумію наші воїни безсмертні, кіборги, а Херсон в руках орків, Київ майже в кільці, купа міст захвачено та зруйновано, а тут одні перемоги, дива...
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09.03.2022 11:42 Відповісти
Ты должен свято верить в озвученные цифры и не задавать лишних вопросов. Это опасно для здоровья.
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10.03.2022 06:00 Відповісти
 
 