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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 317,
ББМ ‒ 1070,
артилерійських систем –120,
РСЗВ - 56,
засоби ППО - 28,
літаків – 49,
гелікоптерів – 81,
автомобільної техніки - 482,
кораблі / катери - 3,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
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Палала вата...Палала.
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Слава нації
Смерть москалям
таких більше 25 тисяч
Отже, непроста то задача...
але багато самих розумних і мудрих кацапів це передбачили і надійно підготувалися
вони свідомо стали злиднями ще до введення санкцій
мосты ,вокзалы, колонны техники и так далее,
пояснюю: нема трупа - нема грошових виплат родичам
110 самолетов
300 вертолётов
147 танков (безвозвратно)
14500 личного состава.
ТАК держать
І прибалтійці !
І усі кавказці ! (З них зараз в основному - кадирівці - і ті в "заградотрядах", бо вважаються більш боєздатними)
Тому і воювали 10 років..., та все одно - пішли ....
Я би сьогоднішню війну з афганською не порівнював - більш подібна на радянсько-фінську
Савецка-фінська війна - 30.11.39 - 13.03.40
З ними воюють як з цивілізованими, а треба масованими бомбо ракетними ударами
як американці в Сирії
- Сынок ты где?
- В плену на Украине.
- Купи 100 долларов!
На 07.03 було знищено русофашистів майже 12 тищ.
На 09.03 понад 12 тищ.
Танків 303/317 відповідно
Засобів ППО 27/28
Ватольотів 48/49
Вертушок 80/81
Автомобілів 474/482
Троща ватотехніки та іхтамнетів.