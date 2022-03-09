На Сумщині рятувальники визволили з-під завалів п’ятеро людей, серед них двоє дітей, - ДСНС

Після авіаудару по житлових будинках у місті Лебедин Сумської області було врятовано 5 людей, 2 з них – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"9 березня ворожа авіація завдала удару по житлових будинках на вул. Шевченка в м. Лебедин. О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб, з них 2 дитини.

Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлові будинки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі у середу.

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