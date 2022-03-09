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Ворог 54 рази обстрілював Харківщину, ЗСУ знищили рашистів під Дергачами - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог 54 рази обстрілював Харківщину, ЗСУ знищили рашистів під Дергачами - голова ОВА

На Харківщині за останню добу ворог здійснив 54 обстріли міст, натомість українські війська знищили рашистську базу під Дергачами.

Про це повідомив у ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас було 54 обстріли, знову житлових масивів міст Харків, Ізюм, вони піддались ракетним обстрілам, були спроби авіанальотів"- повідомив Синєгубов.

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"Незважаючи на це на 9 годину в нас планується зелений коридор - вивіз мешканців та гуманітарний коридор. Зараз, якщо отримаємо підтвердження, одразу приступимо до цих дій", - додав голова ОВА.

За його словами, вокзал у Харкові працює постійно, за вчора виїхало 30 тисяч. Також іде евакуація автомобільним траспортом.

"Не можу не похвалитись, що українські військові знищили вщент військову базу, яка знаходилась біля міста Дергачі і вони повністю відступили до Російської Федерації. Це значний успіх, бо звідти були обстріли по району Олексіївка міста Харкова" - розповів Синєгубов.

За словами Синєгубова, в найскладнішій ситуації зараз перебуває місто Ізюм - воно знаходиться у кільці. "Ізюм ворог знищує безбожно", - додав голова ОВА. 

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Топ коментарі
+19
не ожидали суки рашистские от харькова? думали с песнями и танцами вас встретят?
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09.03.2022 09:22
+11
Маскалі - не люди. Орки будуть знищені.
Але все буде Україна!
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09.03.2022 09:22
+10
Кацапи вже палають в аду і всеодно лізуть , як зомбі на нашу землю 😡
Це не люди , а живі мертв'яки із фільму жахів 😠
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09.03.2022 09:26
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не ожидали суки рашистские от харькова? думали с песнями и танцами вас встретят?
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09.03.2022 09:22 Відповісти
Не дивно, що так планували. У місті було десь біля 85% генетичного сміття. Це нащадки переселенців 30-х, кінця 40-х та пізніше з параші. Сам здивований теперішньою позицією багатьох, що змінилася. Діти до 16 років тільки практично всі проукраїнськи налаштовані. Більшість євреїв (а в місті це багато) усі були активно проти "бЕндерівців і дивились виключно свинячі канали по ТБ. Щасти поведінці хутіна це все змінилося. Навіть наш красногвардієть Міша Добкін (хоча він натепер і не живе у Харкові) "перекувався". Про що повідомив у твітері.
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09.03.2022 09:55 Відповісти
Міша Добкін просто "відчув, що пахне смаленим" І поки він буде чекать "руський мір", його можуть в запалі повісить на гілляку "бандери" От і почав на сраку натягувать "вишиванку"!
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09.03.2022 10:51 Відповісти
а ведь ты прав может сатана нам путь укажет шоб не воровали но не думаю мафия нас доест потом....днепре берега род и живу оковали нас орки не забудем не простим хоть в этот раз...вешать пилотов голымы сейчас надо...но нет мы выше этого гуманные..КАК ПРИЯТНО ВИДЕТЬ ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОГО...но людоеды у ворот
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09.03.2022 11:14 Відповісти
Маскалі - не люди. Орки будуть знищені.
Але все буде Україна!
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09.03.2022 09:22 Відповісти
Побажання військовим кацапам здохнути.
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09.03.2022 09:25 Відповісти
Кацапи вже палають в аду і всеодно лізуть , як зомбі на нашу землю 😡
Це не люди , а живі мертв'яки із фільму жахів 😠
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09.03.2022 09:26 Відповісти
Из Украинской Правды текст:"Проте директор ЦРУ каже, що масові похорони російських військових, убитих у ході бойових дій в Україні, вплинуть на зміну настроїв пересічних росіян." американцы почему-то верят, что массовые смерти собственных солдат кого-то там на россии остановят, ха-ха..., во-первых, их можно не признавать, во-вторых, а кого там это когда-то останавливало? там нет людей, это надо усвоить давно, там только маньяки у власти и зомбированное население
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09.03.2022 09:34 Відповісти
Ніяких похорон не буде спалять у крематорії та пришлють повідомлення у вацап
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09.03.2022 09:44 Відповісти
Хіба що офіцерів (генерал-майор Герасимов наприклад - "камишинський") А решту возять "навалом" у кузові самоскидів - як здохлий скот на скотомогильник! "Шимус" вчора виклав фотографію
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09.03.2022 10:55 Відповісти
За русскоговорящий Харьков - смерть нацистским путлеровцам!!!
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09.03.2022 09:30 Відповісти
Я тут нетолерантно висловився у бік ворога і мене на декілька годин забанили. Дякую Бутусову. То я дозволю собі толерантніше...
Щодо куда там і кого та на що (маєтьс на увазі якість дерев та гілок) розвішати - то звісно в мене ще від соціялізму трохи залишилось. На відміну від багатьох я у тому стойлі жив. І не просто жив, а любив, мріяв, планував. У свій час, коли ця клята система впала, то я вичавлював з себе той соціялізм років так зо три. Та й більше. Оті ідеї, що мене хтось повинен годувати і вдягати. Що я взагалі дуже багата б людина була аби не крали "несуни". І не важливо, що в мене срака гола і живу, де вдасться... Ну то таке...
Я до кровожерливості орків. Їх заздрість душить. За це вони готові вбивати і нищити. Їм усі винні. У них отой соціялізм залишився у крові. Але уподобитися тваринам, які вони э насправді, нам неможна. Тому або вбити відразу або полонити-нагодувати тощо. Наказ такий - не брати полонених - ні один командир не дасть. Тут совість кожного.
Робіть висновки, шановні!
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09.03.2022 15:31 Відповісти
 
 