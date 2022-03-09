Ворог 54 рази обстрілював Харківщину, ЗСУ знищили рашистів під Дергачами - голова ОВА

На Харківщині за останню добу ворог здійснив 54 обстріли міст, натомість українські війська знищили рашистську базу під Дергачами.

Про це повідомив у ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас було 54 обстріли, знову житлових масивів міст Харків, Ізюм, вони піддались ракетним обстрілам, були спроби авіанальотів"- повідомив Синєгубов.

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"Незважаючи на це на 9 годину в нас планується зелений коридор - вивіз мешканців та гуманітарний коридор. Зараз, якщо отримаємо підтвердження, одразу приступимо до цих дій", - додав голова ОВА.

За його словами, вокзал у Харкові працює постійно, за вчора виїхало 30 тисяч. Також іде евакуація автомобільним траспортом.

"Не можу не похвалитись, що українські військові знищили вщент військову базу, яка знаходилась біля міста Дергачі і вони повністю відступили до Російської Федерації. Це значний успіх, бо звідти були обстріли по району Олексіївка міста Харкова" - розповів Синєгубов.

За словами Синєгубова, в найскладнішій ситуації зараз перебуває місто Ізюм - воно знаходиться у кільці. "Ізюм ворог знищує безбожно", - додав голова ОВА.

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