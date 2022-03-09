Ворог 54 рази обстрілював Харківщину, ЗСУ знищили рашистів під Дергачами - голова ОВА
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На Харківщині за останню добу ворог здійснив 54 обстріли міст, натомість українські війська знищили рашистську базу під Дергачами.
Про це повідомив у ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас було 54 обстріли, знову житлових масивів міст Харків, Ізюм, вони піддались ракетним обстрілам, були спроби авіанальотів"- повідомив Синєгубов.
"Незважаючи на це на 9 годину в нас планується зелений коридор - вивіз мешканців та гуманітарний коридор. Зараз, якщо отримаємо підтвердження, одразу приступимо до цих дій", - додав голова ОВА.
За його словами, вокзал у Харкові працює постійно, за вчора виїхало 30 тисяч. Також іде евакуація автомобільним траспортом.
"Не можу не похвалитись, що українські військові знищили вщент військову базу, яка знаходилась біля міста Дергачі і вони повністю відступили до Російської Федерації. Це значний успіх, бо звідти були обстріли по району Олексіївка міста Харкова" - розповів Синєгубов.
За словами Синєгубова, в найскладнішій ситуації зараз перебуває місто Ізюм - воно знаходиться у кільці. "Ізюм ворог знищує безбожно", - додав голова ОВА.
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Це не люди , а живі мертв'яки із фільму жахів 😠
Щодо куда там і кого та на що (маєтьс на увазі якість дерев та гілок) розвішати - то звісно в мене ще від соціялізму трохи залишилось. На відміну від багатьох я у тому стойлі жив. І не просто жив, а любив, мріяв, планував. У свій час, коли ця клята система впала, то я вичавлював з себе той соціялізм років так зо три. Та й більше. Оті ідеї, що мене хтось повинен годувати і вдягати. Що я взагалі дуже багата б людина була аби не крали "несуни". І не важливо, що в мене срака гола і живу, де вдасться... Ну то таке...
Я до кровожерливості орків. Їх заздрість душить. За це вони готові вбивати і нищити. Їм усі винні. У них отой соціялізм залишився у крові. Але уподобитися тваринам, які вони э насправді, нам неможна. Тому або вбити відразу або полонити-нагодувати тощо. Наказ такий - не брати полонених - ні один командир не дасть. Тут совість кожного.
Робіть висновки, шановні!