УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4530 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 878 23
війна (56290) Держдепартамент США (1304) заповіт (9) подорож (77) США (14444) експертиза (198)

США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК

США закликають своїх громадян негайно виїхати з України через війну, радять утриматися від подорожей до країни через небезпеку, а тим американцям, хто все ж зважився відправитися - дали ряд рекомендацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний бюлетень від Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

У рекомендаціях щодо поїздок в зони підвищеного ризику зазначається, що якщо громадяни США, які нині не перебувають в Україні, але вирішили проігнорувати поради утриматися від подорожей, перед відправленням слід зробити, серед іншого, наступні кроки:

  • Складіть заповіт і вкажіть відповідних страхових бенефіціарів та/або довіреність.
  • Обговоріть з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо.
  • Поділилися важливими документами, логінами та контактними даними з близькими, щоб вони могли керувати вашими справами, якщо ви не зможете повернутися в Штати, як планувалося. Залиште зразки ДНК у свого постачальника медичних послуг на той випадок, якщо вашій родині буде необхідно отримати до них доступ.
  • Розробіть план спілкування з сім'єю та / або вашим роботодавцем або приймаючою організацією, щоб вони могли стежити за вашою безпекою та місцем розташування, коли ви подорожуєте по зонах підвищеного ризику.
  • Зареєструйте свою поїздку в програмі Smart Traveller Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення та спростити пошук вас у надзвичайній ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США знову закликало американських громадян негайно покинути Україну: "Ситуація залишається непередбачуваною"

"Громадяни США, які виїжджають за кордон, завжди повинні мати план дій у надзвичайних ситуаціях. Перегляньте контрольний список мандрівника", - йдеться в інформаційному бюлетені.

У відомстві нагадали, що Федеральне авіаційне управління забороняє цивільній авіації США літати в повітряному просторі України через бойові дії.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
"Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"

З днем народження, Кобзарю
показати весь коментар
09.03.2022 09:23
+11
Слава Україні!
показати весь коментар
09.03.2022 09:23
+9
А маскалі в Україні кожну хвилину здають кал в штанці. А по заповіту що вони можуть передати своїм манькам? Лапті, кафтан та заникані пів стакана бормотухи?
показати весь коментар
09.03.2022 09:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"

З днем народження, Кобзарю
показати весь коментар
09.03.2022 09:23 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
09.03.2022 09:23 Відповісти
но по моему 10го
показати весь коментар
09.03.2022 09:24 Відповісти
Бачу, у Вас є інтернет. Скористайтеся.
показати весь коментар
09.03.2022 09:26 Відповісти
В Харькове нихера уже не было, ближе к центру получше
показати весь коментар
09.03.2022 09:27 Відповісти
Ви з Харкова? Розумію, що банальність, але : Тримайтеся!
показати весь коментар
09.03.2022 09:30 Відповісти
а я люблю Вас всех, всех, вы мои земляки, моя земля
показати весь коментар
09.03.2022 09:34 Відповісти
9го, прошу прощения
показати весь коментар
09.03.2022 09:30 Відповісти
"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте."

Оце - Заповіт!
показати весь коментар
09.03.2022 09:27 Відповісти
мне больше середине нравится, все свою жизнь несу ее в голове с собой

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога......

наверное поэтому я атеист
показати весь коментар
09.03.2022 09:32 Відповісти
Атеїст, але Православної Церкви України, а не РПЦ.
показати весь коментар
09.03.2022 09:40 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 09:44 Відповісти
Застойне Дубно@DXujove·

1 ч



Думаю, що вже за ці дні останній скептик переконався, наскільки був геніальним та зараз є актуальним Тарас Шевченко.
З Днем народження, Тарасе!
показати весь коментар
09.03.2022 09:52 Відповісти
Однако опасно быть американцем в Украине.
показати весь коментар
09.03.2022 09:24 Відповісти
я думаю это советы добровольцам едущим в Украину
показати весь коментар
09.03.2022 09:45 Відповісти
А маскалі в Україні кожну хвилину здають кал в штанці. А по заповіту що вони можуть передати своїм манькам? Лапті, кафтан та заникані пів стакана бормотухи?
показати весь коментар
09.03.2022 09:25 Відповісти
пластик от карточки
показати весь коментар
09.03.2022 09:26 Відповісти
Як би сказав Лесь: тільки кульок з гівном (своїми рештками).
показати весь коментар
09.03.2022 09:31 Відповісти
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
показати весь коментар
09.03.2022 09:28 Відповісти
Дуже "дивні" новини останнім часом пішли на "цензорі".
показати весь коментар
09.03.2022 09:28 Відповісти
Цілком розумні рекомендації. Це не значить, що "всьо пропало" - але в нас іде війна, на війні вбивають. То чому б не подумати про це перед поїздкою і не владнати всі свої справи провсяк випадок?
показати весь коментар
09.03.2022 09:34 Відповісти
🔥В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.

В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.

Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.

https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA


https://t.me/charter97_org/65602
показати весь коментар
09.03.2022 09:43 Відповісти
Всем украинцам привет! Мне около 62. Я бывший старший механик-водитель 1-го класса (старшина кадрированной роты) на Т-54Б особого ГОРНОГО 10-го танкового полка в Ахалцихе, Грузия. (считалась элита, потому что горы) Призыв Май 1979-1981. ВЧ 06770. Ребята, как вы думаете, сколько времени мне потребовалось бы переучиться на вождение современных танков, как Т-72 и их модификации? Мнение мех-водителей современных танков приветствуется! Спасибо.
показати весь коментар
09.03.2022 09:58 Відповісти
 
 