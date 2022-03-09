США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США закликають своїх громадян негайно виїхати з України через війну, радять утриматися від подорожей до країни через небезпеку, а тим американцям, хто все ж зважився відправитися - дали ряд рекомендацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний бюлетень від Бюро консульських справ Держдепартаменту США.
У рекомендаціях щодо поїздок в зони підвищеного ризику зазначається, що якщо громадяни США, які нині не перебувають в Україні, але вирішили проігнорувати поради утриматися від подорожей, перед відправленням слід зробити, серед іншого, наступні кроки:
- Складіть заповіт і вкажіть відповідних страхових бенефіціарів та/або довіреність.
- Обговоріть з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо.
- Поділилися важливими документами, логінами та контактними даними з близькими, щоб вони могли керувати вашими справами, якщо ви не зможете повернутися в Штати, як планувалося. Залиште зразки ДНК у свого постачальника медичних послуг на той випадок, якщо вашій родині буде необхідно отримати до них доступ.
- Розробіть план спілкування з сім'єю та / або вашим роботодавцем або приймаючою організацією, щоб вони могли стежити за вашою безпекою та місцем розташування, коли ви подорожуєте по зонах підвищеного ризику.
- Зареєструйте свою поїздку в програмі Smart Traveller Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення та спростити пошук вас у надзвичайній ситуації.
"Громадяни США, які виїжджають за кордон, завжди повинні мати план дій у надзвичайних ситуаціях. Перегляньте контрольний список мандрівника", - йдеться в інформаційному бюлетені.
У відомстві нагадали, що Федеральне авіаційне управління забороняє цивільній авіації США літати в повітряному просторі України через бойові дії.
Будь ласка, зачекайте...
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
З днем народження, Кобзарю
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте."
Оце - Заповіт!
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога......
наверное поэтому я атеист
1 ч
Думаю, що вже за ці дні останній скептик переконався, наскільки був геніальним та зараз є актуальним Тарас Шевченко.
З Днем народження, Тарасе!
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.
Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.
Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.
https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA
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