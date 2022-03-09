УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4530 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
37 913 44
НАТО (5114) допомога (5014) Столтенберг Єнс (1343)

Столтенберг: Атакувати канали постачання допомоги для України - все одно що атакувати НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Столтенберг: Атакувати канали постачання допомоги для України - все одно що атакувати НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати канали, якими Україна отримує допомогу від Альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CBС News.

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН", – сказав Столтенберг.

"Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5", – додав він.

Читайте: НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг

Стаття 5 — це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому сказано, що напад на одного члена є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно впевнений, що президент Путін знає це, і ми усуваємо будь-який простір для прорахунків, непорозумінь щодо нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО", – сказав Столтенберг.

Сполучені Штати та їхні союзники допомагають Україні зброєю та боєприпасами.

Деякі представники американської розвідки побоюються, що Москва може спробувати перекрити потік зброї, що надходить в Україну, або за допомогою авіаударів чи артилерії. Зброя, що надходить із Заходу, розвантажується в прикордонних країнах, наприклад, у Польщі, а потім відправляється наземним транспортом.

Також читайте: Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Так і буде. НАТО саме не хоче, то путлєр їм допоможе. Путлєр уже зробив величезний внесок у формування української нації. З НАТО він теж зробить злих мисливців на орків. Давай, Пу, починай уже!
показати весь коментар
09.03.2022 09:36
+16
Дядько шукав шукав і нарешті знайшов у себе якісь яйця
показати весь коментар
09.03.2022 09:43
+12
Для таких дебілів як палєо мустьє

30 років українського флюгерного коливаня від Заходу до тайожнава саюза і назад до Заходу - абсолютна вагома підстава для сумнівів і недовіри.
Вже те що тепер ЗСУ мають налагоджену і дієву координацію з НАТО і отримують ******* західне озброєння є прямою індикацією встановлення довіри, попри те що у цивільній сфері продовжує залишатися значна кількість москальских казачков.
Як український народ продовжить укріплення і розвиток цієї довіри, покажуть найближчі 3-4 місяці.
Напевно це останній шанс для України закінчите своє 30-річне ганебне минуле і розпочати нове життя.
показати весь коментар
09.03.2022 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
російські терористи готують провокацію за участі захопленого ними персоналу ЗАЕС

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках та піддаються катуванням. Вони фізично та психологічно виснажені. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.
За наявною інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях. Мета - виправдання терористичних злочинів росії.
Україна закликає міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною. Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на росії.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко
https://t.me/UkraineNow/4404
показати весь коментар
09.03.2022 09:35 Відповісти
йода все равно нет в аптеках
показати весь коментар
09.03.2022 09:36 Відповісти
йод Вам скорее принесет больше вреда, чем пользы... да и защищают его соединения только щитовидку, которая при прочих обстоятельствах как-то справляется с возложенной на нее задачей. любые противорадиационные препараты и средства следует употреблять исключительно по настоянию специализированных органов. единственный вариант спасения - валить из зоны как можно быстрее...
показати весь коментар
09.03.2022 09:42 Відповісти
калій-йод видають централізовано, моє місто вже повністю забезпечене
показати весь коментар
09.03.2022 10:23 Відповісти
а ще горілка допомагає у великих кількостях, і це не жарт.
показати весь коментар
09.03.2022 10:49 Відповісти
И агент "Стеклов" думает, что гопника это остановит? Я его разочарую, воевать все равно ПРИДЕТСЯ.
показати весь коментар
09.03.2022 09:35 Відповісти
Ну , що ***** як тобі таке?

Ти дума , що тільки в тебе індульгенція ?
гітлер був повалений цивілізованим світо, будеш повалений і ти Zомбосатана
показати весь коментар
09.03.2022 09:36 Відповісти
Так і буде. НАТО саме не хоче, то путлєр їм допоможе. Путлєр уже зробив величезний внесок у формування української нації. З НАТО він теж зробить злих мисливців на орків. Давай, Пу, починай уже!
показати весь коментар
09.03.2022 09:36 Відповісти
так )(уйло і наражається..воно скотина підвищує ставки..
показати весь коментар
09.03.2022 09:39 Відповісти
Йому мало ***** получить, хоче шоб ше в сраку виїбли...
показати весь коментар
09.03.2022 10:21 Відповісти
тьфу на вас, не надо ничего починать, нам нужны каналы поставки и нам нужна безопасная Европа - там наши беженцы и это наш сегодня тыл
показати весь коментар
09.03.2022 09:39 Відповісти
А тут від мене нічого не залежить. Логіка того, що робив путлєр до цього, говорить якраз, що він сам НАТО і спровокує. А якщо НАТО впряжеться на повну, то рашисти здуються за дві доби, і нікого більше не вбиватимуть.
показати весь коментар
09.03.2022 09:43 Відповісти
Майже все правильно. Тільки не у формування української нації, а у її об'єднання. Вона сформована і існує багато століть назад. Це дуже важливо.
показати весь коментар
09.03.2022 10:37 Відповісти
А мужності вистачить, чи вигадаєте якусь нову відмазку?
показати весь коментар
09.03.2022 09:37 Відповісти
а коли )(уйлостан колись говорив правду?
показати весь коментар
09.03.2022 09:40 Відповісти
А хіба мова про орків?
показати весь коментар
09.03.2022 09:44 Відповісти
Британия приравняла вхождение любого российского самолета в ее воздушное пространство к уголовному преступлению.
https://t.me/charter97_org/65597
показати весь коментар
09.03.2022 09:38 Відповісти
А Україна що?
показати весь коментар
09.03.2022 10:23 Відповісти
Та туда и так никто не сунется... Хотя от ******** макак можно ожидать чего угодно.
показати весь коментар
09.03.2022 10:28 Відповісти
В стойл російське бидло!!!
показати весь коментар
09.03.2022 09:40 Відповісти
Говорим одне, а робимо інше. Поки так. Навіщо знати кацапу, куди і скільки постачається зброї в Україну.
показати весь коментар
09.03.2022 09:41 Відповісти
Дядько шукав шукав і нарешті знайшов у себе якісь яйця
показати весь коментар
09.03.2022 09:43 Відповісти
І то незрозуміло,хто їх там чухає.
показати весь коментар
09.03.2022 10:01 Відповісти
Та то жінка зварила до обіду. )
показати весь коментар
09.03.2022 10:26 Відповісти
Правильно. путіна теж треба залякувати. А то тільки він їх залякує.
показати весь коментар
09.03.2022 09:43 Відповісти
Пожежник - класна професія: і зарплата, і пенсія нормальна, форму дають, пайки і пільги але, як щось загориться - хоч бери та звільняйся. Добре бути генералом без війни.
показати весь коментар
09.03.2022 09:51 Відповісти
Нарешті, а то ніби терпіли якісь
показати весь коментар
09.03.2022 09:55 Відповісти
Вже 2 рашистських панциря тепер на озброєнні ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=***********

Це все, що залишилось від кадирівських підорасів.

https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w насолоджуйтесь.

ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ "НЕПОБЕДИМАЯ АРМИЯ" / Брошенная техника русских оккупантов

https://www.youtube.com/watch?v=SyS_8y8qkyM
Птуристи 93-тьої ОМБр розбили чергову велику російську колону

https://www.youtube.com/watch?v=MkZPu7uqbzY

Смерть рашистским підорасам.

Кадирівскі тупорилі ослойоби, що випадково здали свої позиції, відосиком до Рамзанки Диркіна, вже зашкварені. Відео тут https://www.youtube.com/watch?v=YHMaxPRtpZE Казали ж їм, їбіть своїх овець, не лізьте в Україну. ***** шастать.

https://www.youtube.com/watch?v=J3Iq0mCvfZs
В Николаевской области сбит еще один вертолет оккупантов
https://www.youtube.com/shorts/32kCWgJmn6U
Під Харковом в полон місцевим селянам здалась ціла рота рашистських свинособак.
За 13 днів в Україні ліквідовано 12 тисяч рашистських свинособак, і ще 2000 скотів взято в полон. Втрати рашистів за 13 днів, спів ставні, як за 10 років афганської війни. Це лише початок. Ми тільки почали розігріватися.
https://www.youtube.com/shorts/-BFMT2O13P8
Рашистські свинособаки покинули техніку, та пішки тікають до кордону.

Генерал майор 41 армії Віталій Герасимов ліквідований. Чергова рашистська собака подохла. Це підтвердили його співслужбовці в соціальних мережах.

А тим часом Українці отримали 17 тисяч протитанкових установок, та 2 тисячі ПЗРК Stinger, за останні 6 днів, - NYT


https://www.youtube.com/watch?v=TT0tGZm2McQ

Черговий обосраний рузьке вітязь-дегенерат в полоні.

Ніч яка зоряна, в небі ні хмаринки, тільки глянь, всі рашистські свинособаки як на долоні. Вас вітають байрактари, суки.

Свинособаки в полоні вчаться кричати путін *****

https://www.youtube.com/watch?v=QdPotp5q3iQ

Ціла підбірка полонених рашистських свинособак

https://www.youtube.com/watch?v=0yyvF2kgklA

ПЗРК в роботі. Рашистський повітряний десант знищений в повному складі

https://www.youtube.com/watch?v=kF-IuhtTY4U

Відео знищеної байрактаром колони рашистських свинособак.

https://www.youtube.com/watch?v=JLlB53jAvqg

********** рашистська колона відео

https://www.youtube.com/shorts/z-kE49BsEk8

Спалена колона рашистських свинособак в Херсонській області

https://www.youtube.com/shorts/1nKUua8QQj4

Місцеві мисливці під Миколаївом захопили в полон роту обісраних рашистських свинособак.

https://www.youtube.com/watch?v=JpHjZIeNokE

Видео допроса рашистского пилота ******** Красноярцева, бомбившего жилые кварталы с женщинами и детьми

https://www.youtube.com/watch?v=BkszHkNoQNo

А тим часом в Київ прибуло та поступило в розпорядження командування ВСУ 40 тисяч добровольців із бувших іноземних військових, які прибули зі власною зброєю. Отпускнікі-іхтамнети, по вашому.
показати весь коментар
09.03.2022 10:00 Відповісти
Для таких дебілів як палєо мустьє

30 років українського флюгерного коливаня від Заходу до тайожнава саюза і назад до Заходу - абсолютна вагома підстава для сумнівів і недовіри.
Вже те що тепер ЗСУ мають налагоджену і дієву координацію з НАТО і отримують ******* західне озброєння є прямою індикацією встановлення довіри, попри те що у цивільній сфері продовжує залишатися значна кількість москальских казачков.
Як український народ продовжить укріплення і розвиток цієї довіри, покажуть найближчі 3-4 місяці.
Напевно це останній шанс для України закінчите своє 30-річне ганебне минуле і розпочати нове життя.
показати весь коментар
09.03.2022 10:05 Відповісти
Слава тебе летающий макаронньій монстре, прочухались! Наконец-то ответньій ход.
показати весь коментар
09.03.2022 10:07 Відповісти
Перевожу кацапам: в Украине вам 100% писец. От НАТО будет 200% писец.
Поскольку 200%-ный в 2 раза больше, нападите на НАТО. Быстрее сдохнете.
показати весь коментар
09.03.2022 10:08 Відповісти
Взагалі кацапи дивують, вони чомусь по всьому світу "воюють" зі США та НАТО, хоча НАТО у них за 100 км від пітєра і їхати нікуди не треба. Довбойоби...
показати весь коментар
09.03.2022 10:33 Відповісти
А два підстрелених румунських корабля - то таке?
показати весь коментар
09.03.2022 10:24 Відповісти
Я заню что надо сделать что б остановить путина:

кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат
показати весь коментар
09.03.2022 10:24 Відповісти
Ооооооооооо как запитушились, увидили аналогвнетную армию, и как наши ребята ее рубят и сразу в бой. Де вы раньше были, сидите уже, а то начнете лезть потом со своей гуманностью и т.д.
показати весь коментар
09.03.2022 10:30 Відповісти
Ребята, как там у калорашных свиней в ЧЗО? Я надеюсь они уже светятся в темноте?
показати весь коментар
09.03.2022 10:58 Відповісти
НАТО начало давать по зубам Рашке
показати весь коментар
09.03.2022 11:03 Відповісти
прям войну руссне объявили!)))
показати весь коментар
09.03.2022 11:35 Відповісти
Оце вже розмова.
показати весь коментар
09.03.2022 11:38 Відповісти
Іщо увідпод зроить НАТО? Виразить глибоку стурбованість:?
показати весь коментар
09.03.2022 11:44 Відповісти
А хіба витік радіації з захоплених АЕС не загроза для країн НАТО?!
показати весь коментар
10.03.2022 04:58 Відповісти
 
 