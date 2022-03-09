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Сьогодні із Бучі та Ворзеля будуть евакуювати жінок та дітей, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бучанська міська рада оголосила про евакуацію населення із Бучі та Ворзеля у середу, 9 березня.
.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради у Facebook.
"Повідомте друзям і сусідам! Сьогодні проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва. Лише жінки та діти", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що 10:40-11:00 перед приміщенням Бучанської міської ради будуть автобуси, а у Ворзелі на вулиці Курортній, 25 (район залізничної станції).
"Пересувайтеся до пунктів збору пішки. Із собою беріть лише необхідні речі", - наголошують у міськраді.
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